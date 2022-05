Alberto Fernández confirmó que irá a la Cumbre de las Américas, pero pidió que todos los países sean invitados

Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador

Alberto Fernández se alineó con su par de México, Andrés Manuel López Obrador, y pidió que todos los países de América Latina sean invitados a la Cumbre de las Amércias que se llevará a cabo en Los Ángeles en junio. Sin embargo, el presidente argentino confirmó que asistirá a la reunión, a diferencia de su par mexicano, que ya anticipó que no dirá presente como forma de protesta por las ausencias de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero le pido a los organizadores lo mismo que AMLO: que invite a todos los países de América Latina” , sentenció Fernández en diálogo con el canal Deutsche Welle (DW) en español.

Alberto Fernández confirmó que irá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

López Obrador fue muy duro contra EEUU por su decisión de excluir a estos tres países: “No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no; la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso? ¿Quiénes somos nosotros para llamar ‘matones, torturadores, represores’ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?”.

La Cumbre de las Américas es la única reunión que convoca a líderes de los países de América del Norte, del Sur, Central y del Caribe. De ahí la insistencia del presidente mexicano para “evitar la confrontación” y, mediante el diálogo, “exponer y resolver las diferencias”.

Los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel no serán invitados a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles (EFE/Ernesto Mastrascusa)

A pesar de esto, el gobierno de Joe Biden descartó cambiar de postura: “Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia”, anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en una entrevista con la cadena NTN24.

Al comienzo de la entrevista con la cadena alemana, Alberto Fernández hizo referencia a las reuniones con las autoridades locales que tuvo por posibles acuerdos comerciales: “Vine a Europa con dos objetivos: decir que Argentina está en condiciones privilegiadas para ofrecer alimentos y energía. Queremos que Europa nos ayude a explotar de mejor modo la segunda reserva de gas no convencional del mundo y enviar gas licuado a Europa, que lo necesita. Planteé mi preocupación por la guerra, que está afectando a los países de nuestro continente de modo muy severo”.

Y agregó: “Queremos que Mercosur tenga un vínculo definitivo con Europa. Soy un argentino europeísta. Creo que América Latina tiene que tener un vínculo mayor con Europa. Si pudiéramos tejer un eje se achicaría el riesgo de que el mundo vuelva a ser bipolar entre EEUU y China”.

Alberto Fernández junto a Olaf-Scholz, canciller alemán

Sobre esto, admitió que la Argentina tiene mejor vínculo con Europa que con China porque el país asiático “es una gran potencia, pero no tiene lazos culturales fuertes e historia con América Latina”. ”Es un país que invierte y es bienvenido, pero la verdad es que Europa hace siglos que está en América Latina. En Argentina tenemos empresas que llevan más de 100 años radicadas que son europeas. Ese vínculo cultural que tenemos debe favorecer y facilitar el ingreso de Europa en América Latina”, sostuvo.

Además, aprovechó para aclarar sus dichos sobre que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica: “Visité a Putin en un momento en el que la guerra no existía. No había ninguna señal cierta de que iba a ocurrir el avance sangriento que Rusia generó. Cuando hablé de la puerta de entrada de Rusia lo hice porque Rusia vivió un momento particular en América Latina con el suministro de la Sputnik. Eso le abría a Rusia muchas posibilidades de entrar a América Latina. Yo estaba hablando de la importancia de que Rusia en términos comerciales pueda tener en Argentina una puerta de ingreso. Tengo muy en claro que el presente es otro y que evidentemente después de la pandemia que vivimos moral y éticamente no podemos avalar ningún acto de violencia ni una guerra de estas características”.

Sin embargo, insistió en que las sanciones económicas a Rusia perjudican al resto del mundo: “Rusia las padece, pero las padece todo el mundo. Hay un sinfín de petróleo, gas y trigo que deja de llegar al mundo. Nosotros tenemos zonas de América Latina que con el cambio climático se han convertido en zonas desérticas que antes eran productivas. Ponemos en riesgo la seguridad energética y alimentaria de muchos países”.

El Presidente llegó a Alemania y el próximo destino será Francia

En otro tramo del reportaje, como viene sucediendo desde que comenzó la gira oficial, el Presidente se refirió a la interna en el Gobierno y a sus posibilidades de reelección: “No he decepcionado a parte de mi electorado, no pienso semejante cosa. Creo que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina, que vivía un momento de enorme crisis. La inflación era del 54% cuando yo asumí. La pandemia afectó a muchos seres humanos que han perdido su trabajo y seres queridos. La causa de la decepción de la gente no es por el Gobierno sino por la pandemia”.

Y agregó: “Los votos para mi reelección van a salir de Argentina. El problema no es la reelección sino cómo sacamos a la Argentina de este lugar. Confiaría un poco menos en los números de las encuestas que están muy manipuladas. Tengo un solo problema que tengo que lograr, un objetivo, que es que nunca más el neoliberalismo gobierne en la Argentina porque ese fue Macri y él mi gran adversario y enemigo”.

Sobre el final, defendió la quita de subsidios que está llevando adelante Martín Guzmán: “Son los sectores más altos. Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos. Subsidia la Argentina al 10% más rico y nosotros planteamos que eso no es justo. Que ese 10% lo vote a Macri es posible, son los sectores más ricos y se beneficiaron con la concentración del ingreso en la época de Macri”.

SEGUIR LEYENDO: