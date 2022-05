Duras críticas a AMLO por apoyar a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua y faltar a la Cumbre de las Américas

Miguel Díaz-Canel, AMLO y Nicolás Maduro (Foto: especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles 11 de mayo que no asistirá a la Cumbre de las Américas, organizada, Estados Unidos, esto como una forma de solidaridad con los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes fueron excluídos de esta reunión debido a que el gobierno de Joe Biden los señala de violar la de la carta democrática de las Américas.

La decisión, que fue adelantada días antes por el propio tabasqueño, despertó todo tipo de críticas la considerar que impuso sus prioridades ideológicas por encima de los intereses de todos los mexicanos.

El periodista mexicano, Jorge Ramos expuso este martes que López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no lo desea, no obstante, apuntó de manera abierta que lo que el Ejecutivo mexicano está pidiendo al gobierno de Joe Biden “es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua” y por esa razón dijo que el tabasqueño ya escogió su bando.

Por su parte, el periodista independiente de Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, criticó que AMLO condicionara ”su asistencia a la Cumbre de las Américas a que Biden invite a las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero no se atreve a emplazar a Ortega a liberar a los 181 presos políticos y a aceptar una investigación de los Crímenes de Lesa Humanidad”.

Maduro visitó por unas horas a López Obrador el 1 de diciembre de 2018 (Foto: archivo)

León Krause, expresó que la administración obradorista pone en riesgo, otra vez, la relación de México con Estados Unidos por su “capricho” de “defender a dos dictaduras brutales”.

Para Arturo Sarukhán, exdiplomático de México en los Estados Unidos, esta decisión es un balazo en el pie, no solo para el gobierno mexicano, sino para los intereses de todo el país, pues el vecino del norte es el socio comercial número uno.

El diplomático agregó que para un país como el nuestro, la ecuación es bastante sencilla cuando se trata de asuntos globales y regionales: “o te sientas a la mesa o puedes terminar fuera del menú”.

