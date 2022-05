De Malvinas a la actualidad, la transformación del Estado Mayor Conjunto

Juan Martín Paleo

En altamar, el rompehielos Almirante Irizar se dirige al punto exacto en el que hace 40 años fue atacado y hundido el crucero ARA General Belgrano. El máximo jefe militar de Argentina, teniente general Juan Martín Paleo, fue una de las autoridades que viajaron para rendir homenaje a los 323 caídos en cumplimiento del deber. Infobae fue parte de ese viaje y testigo de cómo toda la dotación del buque, sin distinción de jerarquías, terminó fundiéndose en abrazos y al grito de: “¡Viva la Patria!”.

“ Es, sumamente, motivante que a 40 años de aquel momento y ,luego de varios intentos anteriores fallido en virtud de las condiciones climáticas, podamos finalmente hacer este homenaje y, más aún, haciéndolo desde este buque tan emblemático para todos los argentinos. Cerrar esta campaña antártica con este homenaje y con la presencia de cuatro ex tripulantes del crucero, sin lugar a duda, será altamente emotivo ”, le dijo a Infobae el teniente general Paleo como una reflexión personal.

Pero no fue de lo único que habló Paleo con este medio. “El Estado Mayor Conjunto (EMCO) tiene como misión principal coordinar y conducir las operaciones militares que se desarrollan con los medios de las distintas fuerzas armadas . El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea adiestran, alistan y sostienen los medios, el EMCO es el que opera ”, explicó en el marco de la transformación que ha sufrido ese estamendo del Estado.

-Lo que usted describe parece ser diametralmente opuesto a lo que sucedió en Malvinas, ¿hubo un cambio de paradigma?

-Sí, si bien en Malvinas existieron operaciones conjuntas, y ya existía un EMCO, éste tenía mas bien funciones administrativas y de coordinación. Claramente, la Guerra de Malvinas dejó como lección aprendida la necesidad de tener una acción militar conjunta... El EMCO ha ido tomando un protagonismo mayor con el correr del tiempo y creo que estamos, en ese aspecto, a la altura de los principales países del mundo que han adoptado esta tendencia. Tanto en Estados Unidos como en Europa los estados mayores conjuntos son una suerte de “primus inter pares”.

-¿Las ventajas de la operación conjunta son sólo tácticas o estratégicas?

-La operación conjunta apunta, fundamentalmente, a que los siempre escasos recursos materiales o de personal disponibles sean utilizados de forma sinérgica y de la forma más virtuosa.

-El rompehielos Almirante Irizar hace anualmente la campaña Antártica, una tarea conjunta por excelencia. ¿Qué otras actividades conjuntas existen?

-Las Fuerzas Armadas están desarrollando operaciones, no son instituciones que estén ociosas y que sólo se emplean en caso de un conflicto bélico. En el presente, tenemos operaciones militares en desarrollo que atañen a la vigilancia y control de nuestros espacios en sus cuatro dimensiones.

-¿Qué quiere decir con cuatro dimensiones?

-No solamente debemos proteger el espacio marítimo, el terrestre y el aéreo, sino que, además, se incorpora en forma creciente la necesidad de vigilar y proteger el ciberespacio. En este sentido, ya tenemos operaciones en desarrollo que buscan proteger precisamente esa cuarta y nueva dimensión.

-Algún ejemplo de las operaciones en curso en este momento.

-Llevamos adelante en el presente cuatro operaciones muy concretas, que tienen que ver con el control y vigilancia de los espacios soberanos. La primera se desarrolla en el ámbito del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del EMCO a través del Comando Operacional. La labor más conocida por el público en general es el control de la milla 200, que busca garantizar que buques extranjeros no pesquen dentro de la Zona Económica Exclusiva. Para esto, disponemos de los recursos materiales y humanos afianzados a partir de la provisión de las OPV y de otros medios que pone a disposición la Armada... Esta es una operación que es eficaz: desde que comenzó, desde hace dos años a intensificarse el control del mar y se desplegaron los medios, la famosa presencia de buques extranjeros se produce fuera de la milla 200. Dentro de la milla 200, no se produjeron intrusiones. Ahora, lo que ocurre fuera de nuestra zona económica exclusiva ya escapa a nuestro control. Allí no hay legislación y son aguas internacionales.

Paleo reafirmó sus dichos: “Dentro de nuestro mar soberano no se produce depredación de recursos”. Y siguó: “De la misma forma, el Comando Conjunto Aeroespacial efectúa, a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) y con el aporte de medios aéreos y terrestres de la Fuerza Aérea y del Ejército, un control que abarca los 365 días del año de todo el tránsito aéreo”.

-¿Pero vigilar el tránsito aéreo civil y comercial no es resorte de las fuerzas de seguridad?

-En tiempo de paz, toda la información que obtenemos sobre los denominados TAI (Tránsito Aéreo Irregular) es derivada a las fuerzas de seguridad y, en el caso específico de las aeronaves, se les informa a las autoridades civiles que regulan el tránsito aéreo. Nosotros damos información neutra, ellos luego siguen con las investigaciones que buscarán determinar las causas de cada caso reportado.

-¿En este tipo de situaciones, el EMCO interactúa con los países vecinos?

-Es muy importante el intercambio fluido que tenemos con nuestros países limítrofes, lo hacemos con Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Fundamentalmente, en el Litoral recibimos y transmitimos información relacionada con los TAI... Quiero dejar esto bien en claro, en tiempo de paz lo nuestro es la vigilancia y el control. En ningún caso ejercemos el poder de Policía, ya que para eso están las fuerzas de seguridad.

-¿Cuál es la vigilancia y control que el EMCO ejerce en tierra firme?

-En este momento, tenemos en desarrollo la operación “Marval” que, si bien es desarrollada por el Ejército, se encuentra bajo el control del Comando Operacional Conjunto. Basicamente, refiere al despliegue de distintas unidades del Ejército para realizar tareas de adiestramiento, de apoyo a la comunidad y de presencia del Estado. De esta forma, y previa coordinación con las fuerzas de seguridad, se ocupan espacios libres y se les permite a las fuerzas policiales centrar sus esfuerzos en el control del tránsito internacional de personas por los lugares legalmente habilitados para hacerlo.

-¿Y qué se está haciendo en materia de control del ciberespacio?

-Operamos a través del Comando Conjunto de Ciberdefensa buscando extender el anillo de protección frente a ataques cibernéticos contra objetivos estratégicos. Por estos días estamos viendo lo que pasa en el mundo, donde claramente se aprecian operaciones militares en el ciberespacio... En este aspecto, tenemos un plan de desarrollo bastante interesante, lo vamos extendiendo progresivamente y creamos, incluso, un Instituto de Formación en Ciberdefensa con el que buscamos capacitar a los recursos humanos que van a ser destinados a este comando conjunto.

-Recientemente, el Ministro de Defensa anunció la incorporación de 10.000 efectivos a las FFAA como tropa voluntaria. ¿Solo falta personal de tropa o también hay necesidades respecto a la incorporación de suboficiales y oficiales?

-Somos el octavo país del mundo en superficie. Si agregamos nuestra plataforma continental y nuestra reclamación sobre la Antártida duplicamos la superficie continental, todo ello con una densidad de población que está entre las más bajas del mundo. Resulta necesario para un adecuado sistema de defensa incrementar la cantidad de efectivos disponibles... Es muy importante destacar que el EMCO debe operativizar lo que el poder político nacional, en cabeza del Presidente de la Nación como Comandante en Jefe de las FFAA, ordena al emitir la Directiva de Planeamiento de la Defensa Nacional. En esta directiva, se fijan cuáles son los objetivos que se pretenden lograr en materia de Defensa Nacional. Para cumplir estos objetivos debemos cumplir el plan de equipamiento previsto, ya que esto es fundamental.

