Boudou volvió al Senado: “Yo pensaba que había podido ser el mejor vicepresidente pero ahora hay alguien mucho mejor”

Discurso Amado Boudou volvió al Senado a diez años de la Ley de Identidad de Género.

El ex vicepresidente Amado Boudou fue convocado al Senado de la Nación para participar de un homenaje oficial por los 10 años de la sanción de la ley de identidad género, fue recibido con una ovación y aprovechó el momento para elogiar a Cristina Kirchner y atacar con dureza la política económica de Alberto Fernández y Martín Guzmán.

“ Sí, adelante por favor. ¡Momento Histórico! ”, dijo entre risas Flavia Massenzio, actual presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+). Eran las 14.40 horas de este lunes 9 de mayo y el Salón Azul del Senado de la Nación, sede del acto celebratorio del décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género en Argentina, se fundió en un aplauso. La ovación era Boudou, ex titular del Senado cuando se sancionó la la normativa en 2012.

El ex funcionario volvió al lugar donde cumplió funciones entre 2011 y 2015, en el segundo mandato de CFK, cargo durante el cual se inició el proceso judicial por el denominado Caso Ciccone. Se trata la causa que terminó -tras la intervención de 16 jueces, desde la primera instancia y hasta la Corte Suprema- con una condena a cinco años y 10 meses de prisión, que cumplió de manera efectiva en la cárcel, hasta que terminó beneficiado con prisión domiciliaria hasta que se dio por cumplida la pena. “Yo pensaba que había podido ser el mejor vicepresidente, pero varón. Pero ahora hay alguien que es mucho mejor, sin duda” , fue el inicio de la exposición que dio poco después de una ovación de los presentes que celebraron su frase.

Mientras se sumaba al panel, encabezado por la titular del INADI, Victoria Pérez Donda; la secretaria de Relaciones Institucionales de la FALGBT+, María Rachid; la referente del partido MST, Vilma Ripoll; la Presidenta de Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina ATTTA, Marcela Romero; la Coordinadora de Diversidad en la Defensoría del Pueblo, Alejandra Malem; y el Senador Nacional por la provincia del Chubut, Carlos Alberto Linares; Boudou fue aclamado por los presentes. “¡Ídolo!”, “¡Grande Amado!”, le gritaban .

Ovacionado con aplausos, Amado Boudou volvió al Senado a diez años de la Ley de Identidad de Género.

Tras presentar al panel, Massenzio le agradeció a Boudou por estar allí presente. “Hace diez años este Señor -dijo la actual presidenta de FALGBT+, mientras señalaba al ex Vicepresidente- presidía la Cámara de Senadores. Así que gracias por acompañarnos hoy. ¡Gracias, Amado! Volver a estar en esta fecha tan histórica para nosotres, en este lugar, en este espacio, en este Palacio Legislativo, en el Honorable Senado de la Nación es muy importante. En aquel entonces estábamos afuera no estábamos acá adentro. Nos costaba mucho ingresar, hacer el cabildeo, la verdad es que es realmente histórico ver la transformación social cultural y política a diez años de esta maravillosa ley, la 26743, que cambió la vida de tantas personas; pero sobre todo, también, la vida y la sociedad en Argentina y en el mundo ”, dijo Massenzio.

Y agregó: “Fue la primera ley de Identidad de Género que despatologizó las identidades trans y, también, fue un dominó en la región de nuevas legislaciones que cambiaron un paradigma fundamental en función de los derechos humanos”.

Más tarde, al hacer uso de la palabra, el senador Linares expresó su felicidad ante la presencia de Boudou. “ Para nosotros un ejemplo de lucha. ¿Ustedes tuvieron persecución? Amado tuvo persecución también. Un tipo encarcelado por pensar diferente al Gobierno de Mauricio Macri ”, dijo.

Amado Boudou tiró besos y saludó a a los que lo ovacionaron en el Senado

Otra que también se mostró feliz por la presencia del Boudou fue Alejandra Malem, quien trajo a colación un recuerdo de la madrugada en que se votó la normativa. “ Después de aprobar la ley, el señor ex Vicepresidente cruzó la Plaza de Mayo y se abrazó con todas la ‘travas’. Eso fue algo histórico en toda la historia argentina. Gracias Amado y gracias Victoria por defendernos ”, dijo Malem. Segundos más tarde, Daniela Andrade, directora de Diversidad de Género de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Chubut, agregó: “Amado estuvo siempre. Yo también me acuerdo cuando cruzó la plaza y lo abrazamos entre todas. Salió con todos nuestros besos marcados, pero estaba contento porque teníamos ley”.

Durante los discursos, también hizo referencia a los avances de los últimos años, como la Ley de Cupo Laboral Trans, el DNI no binario y la reciente nueva Ley de VIH. También se pidió una nueva Ley Antidiscriminación y la Ley Integral Trans. “Tenemos que atacar los temas de la agenda de la gente. Les pedimos disculpas por los años de sufrimiento, pero tengan en cuenta que hoy, acá, hay un aliado de ustedes para todo lo que necesiten ”, dijo Linares.

Por su parte, María Rachid agregó: “Hace diez años, había que tener que voluntad política y coraje para avanzar por la Ley de Identidad de Género. Argentina era el primer país del mundo que proponía una ley de Identidad de Género, como la que se aprobó acá. Era la primera ley en el mundo que no patologizaba a las personas trans, que no les pedía un diagnóstico médico para cambiar sus datos registrales”, celebró.

Luego se proyectó un video del momento de la votación donde se lo ve a Boudou en el recinto. Al finalizar el mismo, Massenzio le dio la palabra al ex Vicepresidente, pero cometió un furcio y lo llamo ex Presidente. “Le queremos pedir que nos deje unas palabras el compañero, ex Presidente de la Nación, perdón, ex Vicepresidente de la Nación. ¡Mirá! Puede ser premonitorio”, dijo actual presidenta de la FALGBT+.

Entre risas, Boudou hizo un guiño a la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner: “ Yo pensaba que había podido ser el mejor vicepresidente, pero varón. Pero después, ahora hay alguien que es mucho mejor, sin duda . Bueno, estoy muy emocionado, muy contento querido Carlos, compañero, hermano. Gracias por organizar esto. Vicky, María, Vilma, todas las compañeras y compañeros y compañeres. Miren, vivimos en un mundo que el sistema ya ni siquiera nos deja hablar de economía. Hablamos solo de finanzas. Vivimos en el mundo de la dictadura del capital, patriarcal y depredador del medio ambiente y nosotros, aquí, en la República Argentina, estamos celebrando la vida, estamos celebrando la igualdad, sabiendo que es muchísimo lo que falta, pero no vamos a dejar que nos quiten la alegría de celebrar lo hecho. Sin organización no se consigue nada”, manifestó.

Boudou elogió a Cristina Kirchner y cuestionó la gestión de Martín Guzmán

Tras esas palabras, Boudou aprovechó el momento para cuestionar al ministro de Economía, Martín Guzmán, el blanco predilecto de los dirigentes alineados con Cristina Kirchner. “La política debe resolver conflictos y debe resolverlos a favor de las mayorías y de los que menos posibilidades materiales tienen”, dijo.

“ Yo no creo que Argentina deba crecer para pagarle al Fondo, al Fondo que le paguen los que se beneficiaron con las políticas del Fondo, que no fue el pueblo argentino. Los recursos del presupuesto público que sean para la mejora de los argentinos y en esa lucha vamos a seguir encontrándonos, transversalmente, con diferencias, pero sabiendo que hay un rumbo que nos une a todos . El rumbo no debe saber de superávit fiscal, de emisión monetaria, de pago de la deuda, porque esas son herramientas, instrumentos, nuestro objetivo sin duda es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo”, continuó.

Finalmente, y en el mismo sendero de críticas a la política económica de Alberto Fernández, agregó: “No debemos confundir herramientas con objetivos, porque lo que estamos celebrando es la vida. la vida de hermanos y hermanas en pie de igualdad. Nuestra historia es demasiado larga para que no entendamos que la igualdad es la justicia social y no hay, no puede haber justicia social, sin independencia económica, y no puede haber independencia económica sin soberanía política. En el rumbo de la patria libre, justa y soberana acá estamos encontrándonos, como en los últimos diez años, cien o mil”.





SEGUIR LEYENDO: