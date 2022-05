“¿Qué bala le queda?”: la reacción del Gobierno luego del discurso de Cristina Kirchner contra Alberto Fernández

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, cada vez más distanciados (Franco Fafasuli)

El discurso de Cristina Kirchner en Chaco subió definitivamente la temperatura del interna en el Frente de Todos, atravesada desde hace meses por las diferencias que hay en el rumbo económico y de distribución de ingresos que comanda Martín Guzmán con apoyo de Alberto Fernández. Si existía una posibilidad de que la Vicepresidenta calmara las aguas, eso quedó destarrado luego de que aludiera directamente a su compañero de fórmula, lo comparara con otros dirigentes con representación propia, cuestionara a su gabinete y hasta acusara a funcionarios nacionales de hacer operaciones “en off” en su contra.

Ante la consulta de Infobae, un legislador muy cercano al Presidente no ocultó su bronca y disparó una definición que podría adjudicarse a varios funcionarios que responden al jefe de Estado: “Opoficialismo” . Un juego de palabras que desnuda la sensación que hay en el Gobierno, donde sienten que son atacados más por los propios que por Juntos por el Cambio.

“Estoy viendo San Lorenzo. Sabía que hablaba Cristina, pero vine con dos de mis hijos a ver a San Lorenzo” , respondió Fernando “Chino” Navarro ante la consulta de este medio. El líder del Movimiento Evita está molesto con el kirchnerismo por los reiterados ataques y apuntó contra Larroque con dureza en la última semana.

El "Chino" Navarro en la cancha de San Lorenzo mientras hablaba Cristina Kirchner

Otro funcionario nacional exteriorizó la resignación que hay en el Ejecutivo y también aprovechó para disparar un dardo contra CFK: “Lo reta por no cumplir con la confianza. Ella perdió dos veces con Macri. Así no hay solucion posible porque no hay debate. Ella va por todo, no quiere discutir, quiere el Gobierno”.

Un importante intendente peronista del conurbano bonaerense hizo un análisis parecido y apuntó directamente contra la Vicepresidenta: “Está sacada. Se le nota el enojo, ¿no? Creo que tiene impotencia porque no puede correr a Guzmán. Ya lo intentó con su hijo, con el Cuervo y ahora ella. ¿Qué bala le queda?”.

“No se salvó nadie. No perdonó a nadie. Hasta Wado, al que dijo que no le daba para la Jefatura de Gabinete. Fue algo así como ‘Wado no te sobregires que te pongo los límites’”, analizó, en forma más global, un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Casi en sintonía con esto, un ministro fue el más conciliador y buscó minimizar el impacto del discurso: “Está todo bien. Todo sigue igual. Hay que seguir trabajando para resolver los problemas de los argentinos”.

El discurso de más de una hora que dio Cristina Kirchner en Chaco atravesó todos los temas y marcó la cancha hacia adelante para el ala dura del Gobierno. No debería sorprender si, de ahora en más, los habituales voceros del cristinismo comienzan a hablar en la misma línea en la que lo hizo hoy la Vicepresidenta, que no solo se refirió a la coyuntura sino que retrocedió a la génesis del Frente de Todos para criticar con dureza a Alberto Fernández.

Cristina Kirchner durante su discurso en Chaco

“Elegí a una persona que hoy es Presidente que no representaba a ninguna fuerza política que conformaba el frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008. ¿Alguien piensa que puedo decidir las cosas por enojo o poder? Esa decisión política, a la que no considero como dicen algunos compañeros erróneamente generosa, fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía, pudiera decidir quién era su gabinete económico, todos los hombres y mujeres de ese gabinete económico”, disparó en un pasaje de la alocución.

Y sobre el final espetó capaz lo que fue la frase más dura contra la gestión del jefe de Estado: “No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros”.

Puntualmente contra Martín Guzmán y el equipo económico, aunque sin nombrar a nadie, la titular del Senado expresó: “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado en la Argentina”.

