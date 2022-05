Milei está dispuesto a competir en una interna con Macri: “Si él fuera el elegido, yo acompañaría”

A pesar de sus diferencias, Javier Milei dijo que recibiría a Mauricio Macri en su partido y le propondría una interna de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

En medio de la interna que se desató dentro de Juntos por el Cambio (JxC) por la figura de Javier Milei, a quien la semana pasada acusaron mediante un comunicado de querer “quebrar” la unidad dentro del partido opositor, el líder de La Libertad Avanza dejó de lado las diferencias que mantiene con el ex presidente Mauricio Macri y dijo que estaría dispuesto a recibirlo dentro de su partido. Incluso, de cara a las próximas elecciones, lo desafió a una posible interna. “Si él fuera el elegido, yo acompañaría”, aseguró.

Milei se refirió a esta posibilidad en el marco de los rumores que lo acercan a Juntos por el Cambio, algo que volvió a descartar por completo. “Yo no voy a ir a Juntos por el Cambio. No me voy a mezclar con los colectivistas que son parte del fracaso argentino. Pero sí estoy dispuesto a recibir en las filas de La Libertad Avanza a los ‘halcones’, a personas como (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich”, reconoció hoy en diálogo con CNN Radio.

El ex presidente Mauricio Macri (i), junto a Patricia Bullrich, presidente del PRO.

Si bien hasta el momento sólo se trata de una posibilidad a falta de 18 meses para los comicios presidenciales, Milei dijo que ese escenario marcaría un antes y un después para el kirchnerismo. “Esa situación podría ser tremenda, porque podría llegarse a un ballotage entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Podríamos dejar tercero al kirchnerismo, y eso sería el principio del fin. Sería algo de lo que ya no podrían recuperarse. Estaríamos dando vuelta una página tan oscura de la historia y empezar a plantear las reformas pro mercado, que es lo que necesita este país para salir adelante”, dijo el legislador nacional.

Durante otro tramo de la entrevista, Milei volvió a manifestar su repudio contra el reciente comunicado de JxC, a través del cual lo catalogaron como “funcional al kirchnerismo” y le cerraron las puertas a su posible desembarco dentro de la coalición opositora. “Quieren pelear contra el kirchnerismo y una persona sola puede romper esa coalición. Habla de una debilidad enorme, o yo tengo un poder que lo desconozco”, opinó.

De esta manera, Milei hizo alusión al “manual de buenas prácticas” que selló el viernes pasado la Mesa Nacional de JxC, encuentro durante el cual también se expresó el total apoyo para Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, al considerar que sufrió “una operación de envergadura” por las versiones sobre un supuesto acuerdo con el Gobierno para las designaciones en el Consejo de la Magistratura.

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy.

Las declaraciones de Milei se dan horas después de que se conocieran los resultados de una encuesta a nivel nacional realizada por la consultora Management & Fit, la cual reflejó que casi tres de cada diez individuos que votaron a Juntos por el Cambio en los comicios legislativos del 2021, apoyarían al líder de Libertad Avanza en las urnas del próximo año.

Por último, el economista aseguró que el riesgo de que haya hiperinflación en el país “está”, y la situación podría empeorar “dependiendo lo que ocurra con la demanda de dinero”. En este sentido, apuntó como responsable de este panorama adverso a la interna que se desarrolla dentro del Frente de Todos. “Si la señora Cristina Fernández de Kirchner le sigue torpedeando el barco a Alberto Fernández, puede que haya una salida brutal del dinero. Que todo el mundo quiera tener dólares, y eso podría provocar un fogonazo inflacionario hasta que se licúen todos los pasivos del Banco Central”, concluyó

