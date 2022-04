El desafiante pronóstico de Milei para 2023: “Si entro a la segunda vuelta, soy el próximo presidente de Argentina”

Javier Milei, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y líder de La Libertad Avanza.

En medio del fuego cruzado entre Javier Milei y los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC), espacio desde donde días atrás emitieron un comunicado en el que lo acusaron de ser “funcional al kirchnerismo”, el líder del partido La Libertad Avanza no se quedó de brazos cruzados y dijo que el principal bando opositor busca “sacarlo de la competencia”. Asimismo, se manifestó confiado de cara a las próximas elecciones presidenciales y dio un arriesgado pronóstico: “Si entro a la segunda vuelta, soy el próximo presidente de la Argentina”.

Milei, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, habló hoy en radio Mitre y dijo que la carta difundida por JxC “es la respuesta ante el crecimiento de la Libertad Avanza”. Y en esa misma línea, volvió a apuntar contra la coalición opositora: “Lo que hizo más la carta fue mostrar, en primer lugar, la debilidad de Juntos por el Cambio, que se mostró como un frente muy muy débil. Deja en evidencia que no está en condiciones de ser gobierno. Si una persona puede quebrarlos, lo que quiere decirle es que son muy débiles, o yo tengo un poder descomunal del que no estaba enterado”.

Durante la entrevista radial con la citada emisora, el economista aseguró que la principal oposición al gobierno de Alberto Fernández considera “kirchneristas” a los que se niegan a formar parte del espacio. “Si no sos blanco, sos negro. Podés ser rojo, verde, azul. Lo que hacen es decir ‘si no estás con nosotros. entonces sos kirchnerista’. Es muy grave lo que se infiere de eso. Hay una contradicción: si estoy dentro, soy bueno, si estoy fuera, soy el enemigo. No quieren que compita. Quieren sacarme de la competencia, me quieren fuera del sistema. No aceptan las reglas de la democracia. El único competidor son ellos, y si no sos el enemigo. Es un esquema muy propio de sistemas nada felices ”, opinó Milei.

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, junto a Patricia Bullrich, presidenta del PRO a nivel nacional. (Gustavo Gavotti)

En cuanto a los recientes dichos de Patricia Bullrich, que se expresó a favor de una posible alianza con La Libertad Avanza a pesar de no haber llegado a tiempo para opinar sobre el tema en la Mesa Nacional de JxC del miércoles, en la que se aprobó el “manual de buenas prácticas” -en él se afirma que “para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”-, el legislador nacional opinó: “Eso muestra algo recurrente de la señora Bullrich: que va de frente, que dice la verdad. Y eso dentro de Juntos por el Cambio dejó un ruido enorme”.

Milei también fue consultado sobre las declaraciones del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, quien ayer le sugirió irónicamente que recorriera “una villa, un barrio, que mire a la cara a un pobre”. El legislador liberal se apoyó en sus orígenes para responderle al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). “Lo he afirmado en un programa, señalé que el señor Gerardo Morales está muy desinformado para una persona que ocupa un lugar como él ocupa. No le da la talla. Lo segundo que debería saber es los orígenes muy humildes que tiene mi familia. Mi papa trabajó de chofer en líneas de colectivos. Progresó trabajando muy duro. El dueño del colectivo le permitió trabajar los días feriados, y así varios años después que nací yo se compró su primer colectivo. Mi mamá lo ayudaba con café y un fibrón negro. Cuando mi mamá tenía 14 años, su papá murió. Y salió mi abuela a parar la olla, y como no alcanzaba mi mamá tuvo que trabajar de asistente en un consultorio odontológico. Nosotros tenemos origen de laburante, de muy abajo”, aseguró.

En réplica a Morales, el diputado Milei contó que, durante la campaña electoral, “nos metíamos en los barrios más vulnerables de la Capital”, lo cual trajo buenos resultados para La Libertad Avanza. “Y así se manifestó en las elecciones, donde sacamos los porcentajes más altos en los barrios más postergados, y en las provincias más pobres”, justificó.

Sin pelos en la lengua, Milei añadió: “ Pero el señor Morales quiere el Estado para enriquecerse. Tiene varios familiares, se maneja de modo despótico, y dio a su hijo la explotación de 10.000 hectáreas de cannabis con la excusa del progreso económico”.

SEGUIR LEYENDO: