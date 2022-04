Gerardo Morales: “Tengo un buen diálogo con la conducción del PRO, aunque no tanto con Mauricio”

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical. (Luciano González)

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, volvió a defender su postura antigrieta y de constante diálogo con distintos actores del peronismo, a pesar de los cuestionamientos que recibe desde Juntos por el Cambio. Frente a este escenario, el funcionario advirtió a sus compañeros de coalición: “¿Cómo van hacer para gobernar con un Congreso fraccionado?”.

En medio de la interna que atraviesa el espacio opositor al Gobierno de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, Morales, quien semanas atrás adelantó que será candidato a presidente por la Unión Cívica Radical (UCR), volvió a calentar el ambiente y dijo que mantiene “buen diálogo con la conducción del PRO”, aunque “no tanto con Mauricio (Macri)”.

Por otra parte, Morales reiteró su rechazo a la incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio. “No va a haber un acuerdo con Milei. Además, desde el radicalismo no vamos a avalar un plan neoliberal”, aseguró en diálogo con radio Continental.

Gerardo Morales (d), junto a Patricia Bullrich en un acto de Juntos por el Cambio. (Luciano González)

El mandatario provincial también se refirió a la postura a favor de una alianza con Milei que expresó Patricia Bullrich, presidenta del PRO, pero aclaró que tanto él como sus compañeros de coalición se inclinaron por dejarlo a un costado del espacio. “Patricia Bullrich está en su derecho de que no le guste, pero como conjunto decidimos que Milei no forme parte de Juntos por el Cambio. No le temo a los votos de Milei, como no le tengo miedo a los del kirchnerismo. La política no se trata de cuánto amontono”, explicó.

Ante las críticas de Bullrich, quien lamentó no haber llegado a tiempo a la Mesa Nacional del principal espacio opositor para debatir sobre la integración o no de Milei, Morales fue tajante: “Juntos por el Cambio abordó directamente el tema Milei, que se engancha en la ola derechista antidemocrática, facilista, que cree que con eso se va a llegar a algún lado”.

En cuanto a la propuesta del diputado Milei para eliminar el Estado, Morales le sugirió al líder de La Libertad Avanza que antes “recorra alguna villa miseria, porque no le habrá visto la cara a un pobre en su vida”. Y completó: “Va a comprender por qué tiene que haber Estado presente, educación y salud pública cuando le mire la cara a un pobre”.

“Creemos en el mercado pero también en un Estado que atienda cosas básicas, no tenemos nada que ver con las concepciones de Milei. Pensar en los votos es tomar el camino fácil, no debemos apartarnos de nuestros principios fundantes”, planteó el presidente de la UCR.

Si bien todavía falta más de un año para los próximos comicios presidenciales, Morales sabe que el tiempo vuela y ya tiene la cabeza en la elaboración de un plan económico para proponer durante la campaña. “Falta mucho para el 2023, espero que este año definamos los lineamientos de un plan económico. Creo que debería ser desarrollista, productivista y federal, pero es el debate que tenemos que dar hacia dentro de Juntos por el Cambio”, sostuvo.

Pero de la vereda de enfrente, Milei no se quedó de brazos cruzados. Esta mañana, en diálogo con radio Mitre, lanzó un desafiante pronóstico de cara a las elecciones. “Si entro a la segunda vuelta, soy el próximo presidente de Argentina” , señaló sin pelos en la lengua.

Javier Milei, líder de La Libertad Avanza.

A su vez, el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires respondió a los anteriores dichos de Morales, quien ya le había recomendado con cierta cuota de ironía que recorriera “una villa, un barrio, que mire a la cara a un pobre”.

“Lo he afirmado en un programa, señalé que el señor Gerardo Morales está muy desinformado para una persona que ocupa un lugar como él ocupa. No le da la talla. Lo segundo que debería saber es los orígenes muy humildes que tiene mi familia. Mi papa trabajó de chofer en líneas de colectivos. Progresó trabajando muy duro. El dueño del colectivo le permitió trabajar los días feriados, y así varios años después que nací yo se compró su primer colectivo”, relató el economista.

