Política

La Casa Rosada se reúne con dos gobernadores aliados y crece el rumor de nuevos acuerdos electorales

Los mandatarios de Neuquén y Catamarca buscan coordinar con el oficialismo un esquema electoral para el año próximo, con la mira en sus reelecciones y en la estrategia nacional vinculada a Javier Milei

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Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli, Martin Menem y Eduardo Menem (REUTERS)
Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli, Martin Menem y Eduardo Menem (REUTERS)

El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene este martes en Casa Rosada una agenda signada por su encuentro con dos gobernadores, el neuquino Rolando Figueroa y el catamarqueño Raúl Jalil, con quienes el oficialismo mantiene una relación de estable sintonía tanto en el ámbito legislativo como en lo que refiere a lo electoral.

Si bien son amplias las agendas que prevén hablarse durante los dos encuentros, desde diversos sectores apuntan a que hay un asunto clave que es común a todas las partes: el interés por encuadrar una estrategia consensuada de cara a las elecciones nacionales y provinciales del año próximo. Como trasfondo de esa discusión, el Gobierno busca conseguir las adhesiones para eliminar o suspender las PASO, el punto más importante de la reforma electoral. Esto todavía no tiene las adhesionese suficientes. Es por ese motivo que el oficialismo debe dar ciertos incentivos para poder movilizar esta propuesta.

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En ese sentido, ambos gobernadores tienen intenciones de reelegir en sus distritos, mientras que el Gobierno precisa maximizar su esfuerzo de cara a la cita nacional, donde se pone en juego la reelección del presidente Javier Milei y la renovación de bancas en ambas cámaras.

Santilli se reunió con Figueroa este mediodía en su despacho de la Casa Rosada, mientras que con Jalil había una audiencia programada para las 19 horas. No se descartaba la presencia del armador nacional de La Libertad Avanza y principal estratega político de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, para el último encuentro.

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Ambos gobernadores están en Buenos Aires producto de su participación en el convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), donde expondrán en el panel de las 14:45 horas denominado Infraestructura Económica y Social: su impacto en el desarrollo local.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil
El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

Tanto Catamarca como Neuquén son dos provincias favorecidas por el nuevo esquema macroeconómico que impulsa la actual administración nacional, tendiente a generar incentivos para sectores productores de petrolero, gas y minería, entre otros. En esos dos primeros rubros se destaca la provincia de Figueroa a través del desarrollo de Vaca Muerta y otras cuencas; mientras que ese tercer sector está especializada la provincia gobernada por Jalil.

Cada uno de estos distritos disputará el año próximo la renovación de autoridades ejecutivas. Tanto Figueroa como Jalil tienen altas posibilidades de reelección, pero tienen interés de asegurarse un ámbito de competencia en el cual La Libertad Avanza no termine reduciendo su capacidad para juntar votos.

En el caso de Catamarca, el partido libertario no tiene un gran desarrollo de perfiles políticos y no tendría capacidad para poder disputar una gobernación. Es por ese motivo que planea acordar un esquema de competencia para que Jalil no corra riesgo de ganar su provincia, sin disputarle fuertemente los cargos legislativos provinciales.

Es también un reconocimiento por la colaboración que Jalil le brindó al oficialismo en votaciones clave en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Y es que es uno de los mandatarios provinciales con más alfiles propios si se cuenta la sumatoria legisladores, donde tiene cuatro bancas en Diputados y una en el Senado. Catamarca es una de las provincias que pone en juego senadores el año próximo. Ambas partes están interesadas en conseguir al menos un senador. En el caso de Jalil, sería mantener su poder; mientras que La Libertad Avanza no tiene ninguno, por lo que ganaría un escaño más.

Distinto es el caso de Neuquén, donde ya se eligieron cargos para la cámara alta el año pasado y donde La Libertad Avanza logró ganar dos bancas propias (Pablo Cervi y Nadia Márquez) al salir primero y La Neuquinidad (la fuerza de Figueroa) sumó a Julieta Corroza como nueva senadora. En el plano de Diputados, LLA tiene tres bancas propias (Gabriela Muñoz, Gaston Riesto y Soledad Mondaca), mientras que el oficialismo provincial tiene a Karina Maureira.

Con foco en la reforma electoral, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador Figueroa en Casa Rosada
Con foco en la reforma electoral, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador Figueroa en Casa Rosada

El año próximo se ponen en juego dos de las cinco bancas provinciales, de las cuales una corresponde al espacio mileista y otra a Unión por la Patria. En un escenario exitoso de una competencia coordinada, tanto Milei como Figueroa pueden conseguir sumar un escaño y sacar del juego a la representación del peronismo-kirchnerista.

Márquez suena como una opción para disputar la gobernación en las elecciones provinciales. Pero hay quienes afirman que podría haber una suerte de competencia coordinada que evite cualquier tipo de enojo por parte de Figueroa. “Nosotros lo tenemos que mide bien”, afirma una fuente libertaria al tanto de las conversaciones.

El consultor neuquino de Epyca, Alejo Pasetto, dio sus perspectivas sobre la situación provincial: “El gobernador tiene grandes posibilidades de ser reelecto principalmente por la gestión que está llevando en materia de avances de infraestructura para la provincia y en relación al sector energético. En líneas generales las variables macroeconómicas provinciales están ordenadas y las expectativas de crecimiento se mantienen. A esto le sumo que no hay una relación conflictiva con el gobierno nacional, y tampoco hay gestos de que el vínculo con Nadia Márquez pudiera romperse en el escenario político provincial”. La Libertad Avanza puede llegar a tener posibilidades de imponerse en ciertas intendencias.

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