Rodolfo Suárez habló del ingreso de Milei a JxC: “No se trata de querer o no querer, hay que ganarle en las PASO o en una general”

Rodolfo Suárez, en Israel, durante el anuncio del ministro de La Cámpora, "Wado" de Pedro, sobre el impulso a un proyecto para centralizar la gestión del agua

(ENVIADA ESPECIAL).- Rodolfo Suárez fue el único representante de Juntos por el Cambio en la inusual gira por Israel que organizó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, potencial candidato de La Cámpora en 2023, para conocer tecnologías y procesos para el manejo inteligente del agua. Fue invitado junto a otros siete gobernadores y representantes de provincias donde la gestión de los recursos hídricos es central para sus economías, y tras pensarlo, aceptó, a pesar de las diferencias con el Gobierno por la distribución federal de los adelantos del Tesoro y la demora en el laudo presidencial para empezar las obras de Portezuelo del Viento.

Cerca del final de la recorrida de casi una semana, en una entrevista con Infobae desde un elegante salón del hotel Dan en el exclusivo distrito de Old North donde se hospedó junto al resto de la comitiva, se mostró confiado en las perspectivas de Juntos por el Cambio para 2023. Con la mirada puesta más allá de la campaña, dijo que la principal fuerza opositora debe “prepararse para gobernar”, entre cuestionamientos al gobierno de Alberto Fernández por el manejo de la macroeconomía. El mendocino, de usual bajo perfil, atribuyó los principales problemas, como la marcada suba de precios, a la “falta de confianza” en las instituciones, que asoció a la pelea entre el Presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Y descartó que un cambio en el Gabinete, como exige La Cámpora, vaya a contribuir a una solución de la creciente inflación.

Dispuesto a la charla, aunque con poco tiempo por la agitada agenda, el radical moderado destacó a su predecesor, Alfredo Cornejo, como potencial candidato presidencial en la interna de Juntos por el Cambio. Pero también se mostró favorable a incorporar al polémico dirigente liberal Javier Milei -para luego “ganarle” en unas PASO-, a pesar del rechazo de los sectores moderados. Y eligió restar importancia al escándalo a partir de trascendidos sobre un supuesto pacto entre su par de Jujuy, Gerardo Morales, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por los lugares en el Consejo de la Magistratura.

Sentado frente a un ventanal con vista a la concurrida costa mediterránea en el centro de la ciudad más cosmopolita de Israel, después de la recorrida por distintas plantas de manejo agua israelíes, advirtió que la prioridad en la Argentina es crear infraestructura y resolver los conflictos hídricos interjurisdiccionales . En ese sentido, le reprochó a Alberto Fernández la demora en el laudo para terminar de dirimir la discusión con La Pampa por Portezuelo del Viento, judicializada hace años; y se quejó de la falta de respuesta ante los repetidos pedidos de audiencia con el Presidente. Un detalle: el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, eligió no participar de la gira, y envió, en cambio, a su ministra de Producción, Fernanda González, que mantuvo la reserva.

El gobernador fue el único opositor que participó de la gira

Además, Suárez mostró dudas sobre el plan de “centralización del manejo del agua” que buscará impulsar De Pedro, según lo anunció el propio ministro días atrás durante una visita a la empresa pública israelí, Mekorot, que concentra las decisiones sobre los recursos hídricos a nivel nacional. Destacó las diferencias entre la amplitud del territorio y la organización política de ambos países, y aseguró que el ministro camporista le “aclaró” durante el viaje “que lo que dijo es que va a contratar servicios de consultoría con la empresa del agua de Israel, pero no que se vaya a centralizar la gestión del agua en todo el país en el gobierno nacional”. Y señaló que “ el uso del agua es de todas las provincias por las cuales transcurren los ríos”.

-¿Qué balance hace del viaje desde el punto de vista del objetivo central, el manejo del agua?

-Me pareció bien, muy interesante, porque significa poner en agenda un tema que no estaba en la Argentina. Es un inicio. El agua es estratégica, no sólo en la Argentina y, en mi caso, en Mendoza, sino en el mundo. Y no sólo para nosotros, sino también para las generaciones que vienen. Hay que tomar conciencia sobre el uso del agua. Acá (por Israel), más que de tecnología, se habla mucho de la gestión del agua. Y esto es muy importante, hay que gestionarla bien. Aparte, hemos visto cómo la gente tiene cultura del agua. Si bien en Mendoza desde hace mucho que tenemos una ley de agua, que data del año 1884, y hay cierta cultura al respecto, creo que hay que avanzar muchísimo más en su cuidado. Y, a la vez, hay que ir optimizando cosas obvias, que tienen que ver con la gestión, con el riego presurizado por goteo, con impermeabilizar canales. Lo que necesitamos es infraestructura, porque la ciencia y la tecnología están a nuestro alcance. De hecho, nuestros cultivos de vid tienen el 25% bajo riego por goteo, o sea que esta tecnología ya está. Hay que llevarla a los lugares. Y los productores lo van a hacer en la medida que sea rentable para ellos.

-¿Cómo fue la experiencia de ser el único opositor en un contexto de mayoría peronista?

-Estoy acostumbrado (risas). He estado en muchas reuniones con el Presidente y los gobernadores. Tengo muy buena relación con los de La Rioja (Raúl Jalil), de San Juan (Sergio Uñac). En el caso de Jalil, él era intendente de Catamarca cuando yo era el de Mendoza. Hemos estado infinidad de eventos de viaje. Tengo relación con todos.

-¿Qué piensa sobre el anuncio que hizo el Ministro del Interior sobre la centralización de la gestión del agua? ¿Estaba al tanto, o se enteró en el momento?

-Yo creo que no hizo ese anuncio. O por lo menos, si dijo algo, no es lo que quiso decir. No voy a opinar más sobre el tema, porque él aclaró que lo que dijo es que va a contratar servicios de consultoría con la empresa del agua de Israel, para ver la problemática de la Argentina en todo su conjunto. Pero no que se vaya a centralizar la gestión del agua en todo el país en el gobierno nacional.

-¿Esta aclaración se la hizo él?

-Sí, claro. Pero no me ha dado ningún proyecto ni me ha dicho que quiera centralizar algo. No me lo ha dicho en ningún momento.

-¿Qué le parecería que haya un ente que ordene el tema del agua en la Argentina?

-Yo creo que que la Argentina tiene tiene distintas realidades, climas y territorios. Hoy en día, no es lo mismo gestionar el agua en Misiones, que en Mendoza o en Tierra del Fuego. La realidad es muy distinta en cuanto a lo hidrológico. Lo que ha dicho el ministro es que va a contratar una consultoría con la empresa israelí, para estudiar cuál es la realidad de Mendoza, cuál es la de Misiones, etcétera, y hacer sugerencias a cada una de las provincias.

-El ministro habló de centralización de la gestión del agua.

-Eso es muy difícil. Israel tiene 24.000 kilómetros cuadrados. Mendoza tiene 148.000. Lo digo para que nos ubiquemos. Nosotros somos un país federal, y vuelvo a las realidades distintas. Nosotros gestionamos el agua de una manera, y de otra manera la gestionan otras provincias. No es lo mismo sembrar soja o trigo en en La Pampa húmeda que en Mendoza, donde no podríamos. Si tiene que haber algo, por supuesto, es coordinación entre las provincias vecinas, que tienen ríos interjurisdiccionales. Y ya hay legislación abundante sobre el tema. Tenemos la ley de la ley de Ambiente de la Nación, que regula sobre el tema. La misma Constitución habla de los recursos y tenemos innumerables fallos judiciales. En la Argentina ya está resuelto, porque los ríos no sirven solamente para irrigar. A diferencia de Israel, sirven para generar energía, que es muy importante. Está resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la energía es de quien de quien tiene el salto. Y esto no es un tema menor. Ahora bien, el uso del agua es de todas las provincias por las cuales transcurren los ríos. Nosotros tenemos bastante legislación sobre el tema.

El opositor Rodolfo Suárez en una visita a una planta de agua israelí en el marco de la gira organizada por el ministro camporista, "Wado" de Pedro

-Justamente lo que planteó el ministro De Pedro es que este proyecto, este borrador para centralizar la gestión, serviría para resolver este tipo de conflictos que están judicializados hace mucho tiempo. ¿Cree que es así?

-El conflicto va a ocurrir igual. La manera de resolución es otra cosa. El conflicto va a estar, no desaparecen de un día para el otro. Tanto en el caso del Atuel, como en el del Río Colorado, que tiene su sistema de resolución de conflictos. Ahora estamos esperando el laudo del Presidente. Y en el caso del Atuel, el tema está en la Corte, y la Corte ya lo resolvió. Nos ha dicho que tenemos que darle tantos metros cúbicos de agua a La Pampa, pero si no hacemos las obras necesarias, tampoco se puede hacer magia. Lo que hemos propuesto desde Mendoza es que ponga una parte la Nación, otra La Pampa, que pongamos otra parte nosotros, y que veamos cuáles son las obras para que el agua pueda llegar a La Pampa. Porque aparte hay escasez de agua. No es que nos estemos aprovechando. No viene el agua que normalmente venía cuando se originaron los conflictos.

-Más allá de este tema puntual, no se charló durante la gira de la situación económica puntual. ¿Lo preocupa la inflación, o la suba del dólar en los últimos días?

-Sí, hubo un récord histórico, pero no hemos hablado de ese tema. La agenda ha sido muy intensa en cuanto a los temas del agua, ustedes lo saben bien. Pero si me preguntan, por supuesto que me preocupa. ¿A quién no le va a preocupar tener más del 6 por ciento de inflación mensual, o que el dólar, en 7 días, suba tanto? Son los problemas que tiene normalmente la macroeconomía argentina. Obviamente, afecta a todo esto que mencionaba, en cuanto a la infraestructuras que hay que tener para optimizar, para que los cultivos sean rentables, para ganar mercados y mantenerlos en el exterior.

-El kirchnerismo plantea que salga el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre otros posibles cambios en el Gabinete. ¿Para usted eso es una solución?

-No creo que eso sea una solución en sí misma. Lo que hicieron con la inflación en todos los países, inclusive en Israel, fue implementar una política con una orientación, fuera cual fuera la escuela, y eso les ha dado resultados. En Argentina hace 50 años se viene probando y no da resultado ninguna. Tenemos que replantearnos por qué no podemos solucionar el problema de la inflación y de la estabilidad económica. La gente no tiene confianza en la nuestra moneda, y ese es un tema fundamental. Lo que hay que hacer en la Argentina es crear confianza en las instituciones. Y a las instituciones las constituimos las personas. Tenemos un gobierno nacional donde se están peleando el Presidente y la Vicepresidenta, y no sabemos por qué. Yo no veo que sea una pelea en cuanto al modelo económico, al modelo social o al modelo cultural. Creo que son peleas con cuestiones de preservación del poder, o de algún otro tipo de cuestionamientos. Y realmente, en la situación que vive la Argentina de inestabilidad económica, no es justo para los argentinos.

-¿Qué debería hacer la oposición en este contexto? Hay sectores más duros, los halcones, y otros que quieren dialogar con el Gobierno o ayudarlo.

-Sería perverso no ayudar, porque lo que importa es la gente. No importa la carrera política de nadie ni la posición política. Lo que tiene que hacer la oposición es prepararse para gobernar. Hay que estudiar, prepararse, buscar gente calificada, ver qué es lo que la Argentina necesita y preocuparse por generar confianza. No sólo para que la gente los vote, sino para gobernar.

Wado de Pedro anunció en Israel un proyecto para centralizar el manejo del agua. Rodolfo Suárez mostró serios reparos y dijo que el ministro le hizo una aclaración

-¿Cómo ve que Macri, teóricamente, quiera volver a ser candidato?

-Creo que tiene todo el derecho. ¿Por qué no? En definitiva, el futuro presidente lo van a elegir los argentinos y las argentinas.

-¿Lo sorprendieron las versiones sobre el acuerdo entre Morales, Massa y Cristina Kirchner por las designaciones en el Consejo de la Magistratura?

-A mí no me consta que eso haya ocurrido. Estoy acá en Israel, y en general no participo mucho de la vida interna del partido. Y si no lo hago, también es por respeto a la gente, porque la gente me eligió para gobernar la provincia de Mendoza. Pero no me consta.

-¿Le hace ruido del vínculo cercano de Morales con el Gobierno?

-No. A ver... Yo tengo un vínculo cercano al Gobierno, porque tengo que gobernar. Todos los días algún funcionario mío habla con algún funcionario de la Nación por una ruta, o por una obra.

-Pero no es el mismo tipo de vínculo.

-No, no. Yo no tengo un diálogo fluido a nivel político, a nivel de conversaciones, sino simplemente desde el punto de vista técnico. Son mis ministros gestionando con los ministros que gestionan bien, con los bemoles derivados del hecho de que no dirijo un gobierno favorecido por el Gobierno nacional.

-¿Qué opina de la relación de Morales con el Gobierno? Es muy cuestionado dentro de la coalición.

-Si estas versiones son ciertas, lo cual no me consta, creo que sería bueno tener una relación institucional de quienes conformamos los partidos, con el gobierno nacional. Para darle identidad, si se quiere ayudar al gobierno nacional y a la política argentina. Lo bueno sería discutirlo puertas adentro, para hacer los aportes que haya que hacer. Y que se hagan las negociaciones dentro de la política. Ya se hacen, existen en un Congreso que tiene representadas a las distintas fuerzas políticas. Tiene que ser institucionales. Esto consiste en dialogarlo con los otros partidos de Cambiemos, porque nosotros estamos en un frente, eso es indudable. Y también puertas adentro del radicalismo. Han habido reuniones, pero yo no he ido, por lo cual tampoco puedo opinar mucho sobre el tema.

-¿Cree que Morales debe dar explicaciones dentro de la coalición?

-Tampoco se puede estar dando explicaciones sobre las versiones de la prensa, ni estoy muy al tanto del tema. Él lo desmintió y le creo a Morales, con lo cual no opino sobre el tema. No tiene sentido.

-¿Quién le gusta como candidato radical? Están Facundo Manes, Gerardo Morales...

- (Interrumpe) Alfredo Cornejo... Realmente son todos muy buenos candidatos. A mí me gusta Alfredo. Es un gran gestor, lo demostró en Mendoza. Nosotros tenemos una idea de gobierno sobre cómo hay que manejar el Estado, la cosa pública. En Mendoza no tenemos tenemos déficit fiscal, y hemos llegado a tener superávit en 2021. La austeridad es una constante en nuestro gobierno, en todos los aspectos. Y creo que también eso le hace falta a la Argentina, algún ajuste en el gasto público. Me gusta Manes, tengo un gran afecto con Facundo, personal, y festejo que se haya involucrado en la política. El radicalismo tiene gente muy calificada, como (Martín) Lousteau, con quien tengo una relación estrecha. Siempre nos pasamos información, datos.

-No mencionó a Morales.

-Bueno, Morales es el candidato... es el presidente del partido. Y también ha demostrado que en Jujuy ha gestionado muy bien. Y también es un líder. Y un muy buen candidato Horacio Rodríguez Larreta, que tiene sobrada demostración de gestión. Y también lo es Macri. Son todos buenos candidatos. Para eso existen las PASO. Yo creo que hay que ampliar el espacio de Cambiemos a todas las fuerzas que quieran venir y que coincidan en estos valores que yo rescato de Mendoza. Los buenos gobiernos son los que cambian las cosas, porque tienen un plan. Hay que prepararse para gobernar e ir a una gran PASO que resuelva quiénes son los candidatos.

-¿A Milei lo sumaría?

-Primero hay que preguntarle a Milei si se quiere sumar. Nosotros, en Mendoza, tenemos un frente que se llama Cambia Mendoza, donde están el PRO, el radicalismo, el socialismo, Libres del Sur, el partido Más Fé, somos montones. Se tiene que sumar todo aquel que se tenga que sumar.

-Milei es muy controvertido, sobre todo para los sectores más moderados. Carrió dijo, por ejemplo, que no lo quería.

-Bueno, pero... ¿querer o no querer? Se trata de ganarle. Uno tiene que ganar unas PASO, o unas generales. Es lo mismo. Las elecciones hay que ganarlas. A Milei se le gana en unas PASO o en una general.

-Milei estuvo en Mendoza hace poco y dijo que le habían bloqueado una presentación de la Bolsa de Comercio.

-No, eso es mentira. El propio Presidente de la Bolsa de Comercio tomó jocosamente el tema. Nosotros no tenemos nada que ver con la Bolsa, no tiene nada que ver con el Gobierno. Hace seis meses que no hablo con el Presidente de la Bolsa.

-Usted planteó diferencias muy fuertes con el Gobierno por el tema de las clases, y ahora ocurre este contrapunto, aunque mínimo, por el agua. ¿Cómo se siente tratado por el gobierno de Alberto Fernández, en general?

- Yo le he pedido dos audiencias al Presidente y no me las ha dado. He pedido hablar con (el secretario general de la Presidencia, Julio) Vitobello y no lo he podido conseguir. Quiero hablar sobre los problemas que tenemos con Portezuelo del Viento. Hay buen diálogo a nivel de estructura de gestión, de ministros con ministros. Pero hay ciertos datos... Si no quiero usar la palabra discriminación, puedo decir que Mendoza no está beneficiada de ninguna manera. En los adelantos del Tesoro de la Nación, estamos abajo de todo en la tabla, junto con Córdoba. Con respecto a eso, le estamos consultando ahora al Gobierno cuál es la emergencia. Por qué se le ha dado tanto más a otros y menos a nosotros. Porque nosotros también tenemos emergencia. También sentimos la macroeconomía. Tampoco son beneficiadas muchas provincias con el tema del transporte, que es un tema grave. Hubo un paro, que nosotros no tuvimos. Pero casi todos los gobernadores lo tuvieron. Y la plata que se da en subsidios al AMBA no es la misma que les se da a las provincias. La diferencia es enorme.

-¿A qué atribuye el hecho de que no le respondan al pedido de reunión al Presidente?

-Bueno, será la agenda del Presidente... No sé lo que será. De todas maneras, ahora estamos en un proceso de laudo, y el Presidente resolverá sobre Portezuelo del Viento, si la obra se hace o no se hace, o si nos habilita hacer otras obras hídricas que tengan que ver con la producción. Tenemos que solucionar eso. El tema es que en este momento, el Gobierno sí está cumpliendo con pagar el bono que debe a la provincia. Tiene que pagar 1023 millones de dólares, y ya ha pagado cerca de 400 millones. Está dando cumplimiento a todos los pagos, pero nosotros no podemos tener esa plata inmovilizada en Mendoza cuando hay un 7% de inflación en dólares en Estados Unidos. Estamos perdiendo muchísima plata y quiero pedirle al Presidente pronta solución sobre este tema.

SEGUIR LEYENDO: