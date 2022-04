Grindetti se diferenció de Milei: “El Estado no es el enemigo, los enemigos son los que lo administran mal”

Néstor Grindetti, intendente de Lanús.

En el marco de su visita a las localidades de Saladillo y Azul, ambas situadas en la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, intendente del partido bonaerense de Lanús y referente provincial del PRO, también se manifestó en torno a la posibilidad de incorporar a Javier Milei a Juntos por el Cambio -opción que de momento fue descartada en la Mesa Nacional del partido opositor realizada el último miércoles- y dijo que no comulga con la idea que impulsa el líder de La Libertad Avanza para que desaparezca el Estado. “No hablemos de personas, discutamos ideas” , sugirió en diálogo con medios locales.

Al ser consultado por la posible integración de Milei a la coalición opositora, Grindetti fue tajante: “No comparto -con Milei- su mirada sobre hacer desaparecer al Estado. No es el enemigo, en todo caso son los que lo administran mal. Creo que debe existir un Estado eficiente que garantice la salud, la educación, la seguridad, entre otras políticas públicas. Sin embargo tiene que ser facilitador del desarrollo del sector privado que es lo que no pasa con el kirchnerismo”.

Néstor Grindetti visitó las localidades de Azul y Saladillo, y compartió un asado con el diputado nacional Diego Santilli y otros referentes del PRO.

Pero en JxC no todos piensan como Grindetti, Sin ir más lejos Patricia Bullrich, presidenta del PRO, se expresó a favor de una posible alianza con el líder de La Libertad Avanza, y al mismo tiempo cuestionó a sus compañeros de coalición por haber descartado esta opción sin su presencia en el encuentro realizado la semana pasada. “En la reunión de ayer hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. Este tema —sobre Milei— no estaba en mi agenda, no había sido discutido previamente por los partidos. Llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada. Creo que en este momento tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el no sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutir, pero el tema ya se había debatido. Desde mi punto de vista, de una manera todavía no clara”, señaló la titular del PRO, en diálogo con radio Continental.

Milei, por su parte, habló hoy con radio Mitre y dejó en claro que la unidad con el sector opositor al Gobierno está cada vez más lejos en el horizonte, al considerar que la carta emitida por JxC, en la que se lo apunta como “funcional al kirchnerismo” , demuestra “la debilidad” del espacio. Y en la misma línea, completó: “No quieren que compita. Quieren sacarme de la competencia, me quieren fuera del sistema. No aceptan las reglas de la democracia. El único competidor son ellos, y si no sos el enemigo. Es un esquema muy propio de sistemas nada felices”.

Javier Milei, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y líder del partido La Libertad Avanza.

En una agenda cargada de actividades sociales, productivas y políticas, Grindetti también visitó a su par de Saladillo, José Luis Salomón, y juntos analizaron la actualidad política y social de la provincia e intercambiaron experiencias de gestión entre el campo y el conurbano bonaerense. “Con más impuestos el gobierno le pone un pie en la cabeza al campo para compensar el gasto público desmedido”, analizó el intendente de Lanús.

La agenda del jefe comunal lanusense se completó con la visita a la empresa Cicaré, dedicada a la fabricación de helicópteros, y más tarde recorrió un tambo para interiorizarse sobre la actualidad de la industria lechera. Luego participó del festival por el Día Internacional de la Danza, realizado en la plaza principal de la ciudad de Azul.

Néstor Grindetti se sube a un helicóptero de la empresa Cicaré, la cual visitó durante su estadía en Saladillo.

Grindetti continúa a su visita por la séptima sección electoral con un encuentro con su par de Olavarría, Ezequiel Galli, la visita a una industria minera y un plenario de dirigentes enrolados en “Hacemos Juntos”, el nuevo espacio filo peronista que se oficializó hace pocos días en la localidad de Lobos.

Acompañan a Grindetti el vicepresidente de la cámara de diputados bonaerense, Adrian Urreli, el dirigente del PRO, Gustavo Vélez, y la secretaria de Cultura lanusense, Thelma Vivoni.

