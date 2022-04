El peronista Ricardo Quintela quiere “bloquear” a los medios porteños: “Dan información podrida”

Ricardo Quintela habló sobre los medios de comunicación y dijo que quiere "bloquear" a los porteños.

El gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, propuso que los mandatarios del norte del país puedan tener la facultad de “bloquear” a los medios de comunicación que transmiten desde la Ciudad de Buenos Aires para “no tener que estar todo el tiempo consumiendo información podrida, mentirosa, falaz e interesada, que confunde al conjunto de la sociedad argentina ”.

El mandatario provincial habló tras encabezar la inauguración del 1º Encuentro Federal de Concejalas del Norte Grande “De Juana Azurduy a Victoria Romero”, que se realizó con la convocatoria de más de 200 mujeres para “establecer la cooperación y unidad con la convicción de que es el único camino posible, bajo las banderas de Independencia Económica, Justicia Social y Soberanía Política que dejan por legado Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, y comprendiendo el verdadero sentido de la militancia”.

El gobernador Ricardo Quintela quiere bloquear a los medios de comunicación porteños porque "dan información podrida".

En la reunión, a la que también asistieron senadoras, diputadas nacionales y ediles de la región, Quintela expresó que “la mujer tiene un protagonismo muy importante, trascendental y creo que supera largamente al de los hombres”. Después de participar de ese acto político -y del anuncio del asueto del 2 de mayo por el Día del Trabajador- el mandatario habló con los medios y tuvo una polémica definición.

“Son entre comillas medios nacionales, mentira no son medios nacionales, son medios capitalinos que tienen influencia en toda la República Argentina. Nosotros no tenemos influencias, lamentablemente, en la República Argentina por eso digo que la concentración que hay no solamente financiera y económica sino mediática en Capital Federal”, aseguró Quintela. El gobernador propuso “tener la capacidad de poder modificarla, modificar esta situación. Tenemos que tener una Red de Comunicación del Norte Grande, por ejemplo, y tenemos que tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar la veracidad de la misma ”.

“Nosotros queremos también que, así como nosotros vemos TN, La Nación+, todos con capitales y con intereses bien definidos, donde no hay un periodismo independiente que informe y que la gente saque sus propias conclusiones. Por eso yo voy a plantear la necesidad de armar dentro del Norte Grande una Red de Comunicación que permita que todos los medios de comunicación tengamos canales propios en cada una de nuestras provincias, que yo tenga el de Santiago, el de Tucumán, de Salta y Jujuy, que pueda escuchar los diales de todas esas provincias y no tener que estar permanentemente todo el tiempo consumiendo información podrida, mentirosa, falaz e interesada, donde confunden al conjunto de la sociedad argentina ”.

Las declaraciones del gobernador tuvieron una rápida reacción de parte de la oposición provincial. El senador nacional por La Rioja, Julio Martínez, advirtió: “Estamos avergonzados por las palabras del gobernador Quintela que sueña con bloquear a los medios independientes, como lo hizo la última dictadura. No le basta con tener medios afines en la provincia, sino que pretende acallar voces críticas y violentar la libertad de prensa”.

Asueto del 1° de Mayo

Otra polémica en torno al gobernador fue la decisión de decretar un asueto para el lunes 2 de mayo, debido a que el 1°, Día del Trabajador, cae domingo.

“ Con motivo del Día del Trabajador y la trabajadora que se conmemora este domingo 1 de mayo, decidí decretar asueto para el lunes 2 para la Administración Pública. Es mi deseo que puedan contar con un día de descanso y reunión entre compañeros y compañeras celebrando su día ”, explicó en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO