La respuesta de Javier Milei a Juntos por el Cambio: “Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso”

Javier Milei, diputado de Avanza Libertad

El diputado de Avanza Libertad Javier Milei salió a responderle a Juntos por el Cambio en medio de acusaciones por su supuesta intención de romper la coalición opositora. En sus redes sociales, aclaró que nunca se sumaría a “un espacio que ha sido corresponsable del fracaso”.

“Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso. Si invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas”, lanzó Milei en sus redes sociales.

Además, recordó que “hoy gobiernan Cristina Kirchner, La Cámpora y Alberto Fernández por el fracaso del modelo de las palomas tibias de Juntos por el Cambio. Nos encerraron un año y medio con apoyo de Larreta y gobernadores radicales. Votaron juntos en el Congreso. Nuestro voto es transversal y su base es el fracaso del modelo de la casta”.

La reacción de Milei se debe a que en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio -que se reunió esta tarde- se aprobó “el manual de buenas prácticas”, donde se afirmó que “para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”, como una forma de cerrarle las puertas a un acuerdo con Milei, a quien criticaron duramente: “Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”.

“Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, afirmó la coalición en un comunicado tras la reunión que mantuvieron en la sede del Instituto Hannah Arendt.

Dirigentes de Juntos por el Cambio revisan el "manual de buenas prácticas" que aprobaron durante la reunión

Contrariamente a lo que se preveía, no hubo tensiones ni cruces, pero sí un intenso debate, sobre todo respecto de la eventual incorporación de Milei a JxC: fue Mauricio Macri, quien hasta ahora fue un defensor de una alianza con los libertarios, el encargado de plantear el tema y dar por descartado un acuerdo electoral con el diputado de La Libertad Avanza.

“¿Por qué vamos a hablar sobre un acuerdo con Milei si él no tiene interés en sumarse y nosotros tampoco a él?”, planteó el ex presidente antes de que sus colegas sacaran el tema. Es que ayer hubo contactos entre Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió para ponerse de acuerdo en frenar la incorporación del libertario y en tratar de que “los halcones” no hablen públicamente sobre esa posibilidad, descartada por la UCR, la Coalición Cívica y “las palomas” del PRO.

Tampoco Patricia Bullrich, la jefa del PRO, que llegó tarde a la reunión, defendió un acuerdo electoral con Milei. Sin nadie que apoyara esa alternativa, coincidieron en una definición tajante: “Para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”. Como la UCR, la Coalición Cívica la rechazan, quedó sepultada una alianza de JxC y Milei.

