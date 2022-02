Causa Gestapo: citaron a indagatoria a Villegas, Garro y los ex agentes de la AFI

La reunión en el Banco Provincia

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak citó hoy a indagatoria a los ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, a los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a los empresarios que en junio de 2017 participaron en una reunión en la que hablaron de armarle causas judiciales al sindicalista de La Plata Juan Pablo “Pata” Medina.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Los citados son el actual intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Alan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Dario Biorci y Diego Luis Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

Todos ellos participaron el 15 de junio de 2017 en una reunión en la sede porteña del banco Provincia que fue grabada -lo que se conoció a fines del año pasado por una denuncia de actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño- en la que Villegas le pedía a los empresarios que presenten notas para denunciar a Medina que desde el gobierno ya tenían todo hablado en la justicia para avanzar con el expediente.

Marcelo Villegas, el ex ministro bonaerense que pretendió armar "una Gestapo contra los gremios - 1

Las citaciones a indagatoria comenzarán el 3 de marzo con Alconada Magliano y finalizarán el 31 del mismo mes con Dalmau Pereyra. Para el caso del senado Allan, el juez Kreplak pidió su desafuero para que pueda ser indagado. Hasta que eso no ocurra la indagatoria para el legislador provincial quedará suspendida.

En la causa también está siendo investigada Vidal, actual diputada nacional, pero no está entre los acusados citados a indagatoria.

“En atención a las constancias probatorias colectadas en el expediente y a lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, habiéndose alcanzado el grado de sospecha exigido por el art. 294 del C.P.P.N., se designan, para esta primera etapa, las siguientes audiencias a fin de recibirles declaración indagatoria a los imputados ”, sostuvo el juez en su resolución.

“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría. Ahora: las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea”, dice Villegas en esa reunión que fue grabada de manera ilegal”, dijo Villegas en esa reunión que fue grabada ilegalmente.

Villegas: "si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría"

Allí también le manifestó a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina, titular de la UOCRA de La Plata, con denuncias de amenazas y extorsiones, y que para eso contaba con el aval del gobierno nacional, provincial y municipal. En la reunión había funcionarios de los tres poderes ejecutivos.

Para eso, Villegas les pidió que presenten notas al ministerio de Trabajo con denuncias a Medina, lo que hicieron y que después fueron remitidas al juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, que detuvo y procesó a Medina.

Durante la investigación, el juez pidió la agenda laboral de Villegas y allí constan otras reuniones en 2017 que el entonces ministros tuvo con los mismos protagonistas que los del encuentro en el banco Provincia. También las llamadas entrantes y salientes de todos los que estuvieron en la reunión y de Vidal. De allí surgen comunicaciones de Villegas y de De Stéfano con el juez Armella.

