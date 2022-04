Causa Gestapo: el juez de La Plata rechazó que el expediente pase a Comodoro Py y avaló el video como prueba

La reunión en el Banco Provincia

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak rechazó hoy los pedidos para que la causa de la “Gestapo antisindical” -la reunión de 2017 en el Banco Provincia entre funcionarios del gobierno bonaerense, empresarios de la construcción y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- pase a los tribunales de Comodoro Py y avaló como prueba la filmación de ese encuentro en el que se habló de armarle causas judiciales al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado también requirió incorporar a su causa dos expedientes que tramitan en los tribunales de Comodoro Py. Con esas decisiones, ahora resta que Kreplak resuelva si proceso o no a los 14 acusados en el caso.

La causa de la “Gestapo antisindical” se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Se investiga si funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI armaron causas judiciales contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Es porque en la AFI se halló un video grabado de una reunión que el 15 de junio de 2017 se realizó en la sede porteña del BAPRO. “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo Marcelo Villegas, entonces ministro de Trabajo bonaerense, en esa reunión en la que les pidió a los empresarios de la construcción de La Plata que presenten notas contra Medina para que después sean judicializadas. También les dijo a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina.

De la reunión participaron Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski. Todos ellos fueron citados a indagatoria acusados de integrar una asociación ilícita.

Tras el encuentro se dieron varios pasos que se hablaron allí: los empresarios presentaron las notas al Ministerio de Trabajo que las remitió a la justicia, la causa se inició con una denuncia anónima que la querella de Medina sostiene que contiene información obtenida en el espionaje ilegal que le hicieron y el juez federal de Quilmes Luis Armella detuvo y procesó al sindicalista, lo que luego fue confirmado en otras instancias judiciales hasta que el caso llegó a juicio oral.

162

La defensa de Grassi pidió que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py. Explicó que la reunión se hizo en la ciudad de Buenos Aires y que participaron funcionarios de la AFI, que son del gobierno nacional. Por eso la justicia natural es la federal de la ciudad. A esa postura se sumaron De Stéfano, Moretto, Garro y Allan. Por su parte, la fiscal Ana Russo y algunas querellas, entre ellas la de Medina, a cargo del abogado César Albarracín, solicitaron que el planteo sea rechazado.

“Se advierte sin dificultad que la totalidad de las conductas relevantes a los fines indicados precedentemente tuvieron lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y casi todas, en el ámbito de la jurisdicción de este tribunal, específicamente en los municipios de La Plata y Ensenada. Lo único que no ocurrió en este ámbito jurisdiccional, según se indicará, precisamente no ocurrió como consecuencia del presunto obrar ilícito que aquí se investiga”, dijo Kreplak.

En su resolución, el juez señaló que excepto la reunión en el BAPRO todo lo que se investiga ocurrió en La Plata: las tareas de inteligencia ilegal a Medina, el inicio de sus causas judiciales, el conflicto que generó la reunión en el banco -las amenazas y extorsiones del sindicalista- fue por un conflicto en La Plata, la mayor parte de los que estuvieron en la reunión eran de esa ciudad. Así entendió que la causa debe seguir en su tribunal.

El magistrado también hizo lugar a un pedido de la fiscal Russo para que dos causas que tramitan en Comodoro Py pasen a su juzgado. Una es una denuncia que Medina presentó en 2019 para que se investigue el armado de causas y una persecución en su contra. Y la segunda es el tramo del espionaje ilegal a a las actividades de la UOCRA de La Plata que consta en la investigación de las bases del AMBA. Kreplak envió oficios a sus colegas de Comodoro Py Daniel Rafecas y Julián Ercolini para que le remitan esas causas. La expectativa es si los magistrados lo aceptarán. En la causa que tiene Rafecas, el fiscal Carlos Stornelli ya opinó lo contrario: dijo que la causa de la Gestapo debe ir a Comodoro Py.

El juez de La Plata también rechazó hoy otro pedido de la defensa de Grassi. Había solicitado la nulidad de toda la causa por cómo se inició. Explicó que se desconocía de manera precisa cómo había sido encontrado el video de la reunión en la AFI y que como se trató de un espionaje ilegal es un delito que no puede dar inicio al expediente.

El ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas

Kreplak sostuvo primero que las circunstancias de cómo apareció el video “por el momento no se encuentran completamente establecidas”, lo que no le impide analizar el planteo. Y allí avaló el registro como prueba. Entre varios argumentos, el magistrado analizó la indagatoria de Dalmau Pereyra, uno de los agentes de la AFI que estuvo en la reunión. “Esto es, que el registro audiovisual de la reunión fue llevado a cabo por agentes de la AFI, que la orden de proceder en ese sentido partió de las máximas autoridades de ese organismo al momento de los hechos y, adicionalmente, que no existiría orden ni autorización judicial para hacerlo”, explicó el juez.

Dalmau Pereyra dijo que fue a la reunión por pedido de los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y que ellos le solicitaron que grabe ilegalmente el encuentro.

Después de los rechazos del juez la expectativa está puesta en las resoluciones procesales de los acusados. Todos ya pasaron por la indagatoria -presentaron escritos en los que rechazaron la imputación y se negaron a contestar preguntas- y ahora el magistrado debe resolver si los procesa o no.

También tiene un pedido del abogado de Medina para que cite a indagatoria a Macri y a Vidal -quien está siendo investigada en la causa-, entre otros.

SEGUI LEYENDO: