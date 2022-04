Alberto Fernández designó a los miembros del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable

El presidente Alberto Fernández designó a los miembros del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión, presidido por Ariel Sujarchuk

A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial y refrendado por el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, quedaron designados los miembros del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, por decisión del presidente Alberto Fernández.

De esta manera, el Consejo Directivo presidido por Ariel Sujarchuk, e integrado por 14 hombres y mujeres que representan a siete provincias y trabajan “ad honorem” , quedó conformado por: Hernán Orduna (vicepresidente 1°), María Florencia Carignano (vicepresidenta 2°), Pamela Morales (vicepresidenta 3°) y Abel de Manuele, Micaela Morán, Nicolás Cevela, Claudio Sehtman y Cavo, María Candelaria González del Pino, Julio Rodríguez Signes, María Isabel Espinoza, María Constanza Prause, María Inés Bembi, Ricardo Babiak, y Adolfo Escobar (vocales).

“Es una decisión clave para la puesta en funcionamiento del Ente porque ratifica el carácter federal e incluye a personas de enorme experiencia con un compromiso probado en la defensa de los intereses nacionales y en mejorar la calidad de vida de sus comunidades”, explicó Sujarchuk, intendente de Escobar en uso de licencia. Y adelantó: “En los próximos días realizaremos la primera reunión de trabajo, pero junto a ellos y ellas ya estamos consensuando políticas de largo plazo que potencien el desarrollo de esta área estratégica para el crecimiento económico de la Argentina”.

El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable fue creado en agosto del año pasado bajo el ámbito del Ministerio de Transporte, y su principal objetivo pasa por proteger a todos los usuarios y usuarias, resguardar los bienes de dominio público y privado del Estado nacional, y fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, cuestiones ambientales y económico-financiero de la concesión de obra pública para el desarrollo de las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable.

Mientas tanto, avanza la investigación por el supuesto tráfico de influencias para favorecer a una empresa china en una licitación de la ex Hidrovía.

Un buque de carga transita por la ex Hidrovía. (Fernando Calzada)

El fiscal federal Guillermo Marijuan, que tiene delegada la instrucción de la causa por orden del juez Julián Ercolini, dispuso dos semanas atrás una serie de diligencias en en el Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos Sociedad del Estado y distintas compañías involucradas. Se trató de “órdenes de presentación” con vistas a secuestrar documentación. De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, los procedimientos se desarrollaron en “el inmueble sito en Av. Corrientes 316, 2º piso, de esta ciudad, correspondiente a la Compañía Sudamericana de Dragados S.A.; en los inmuebles sitos en Cerrito 1070, piso 8º y en Av. Córdoba 991, 6º piso, Dpto. “A”, ambos de esta ciudad y vinculados a las empresas Dredging International NV Suc. Arg. y Dredging International Argentina S.A.”.

Además, se llevaron adelante operativos en “Reconquista 609, 5º piso, de esta ciudad, correspondiente a la empresa CCCC Shanghai Dredging Co. Suc. Arg.; Ramón Castillo 750 de esta ciudad, correspondiente a Servimagnus S.A.; y en los inmuebles sitos en Luis García Nro. 695, 9º piso, Torres de las Naciones, de Tigre, provincia de Buenos Aires vinculado a la empresa Rohde Nielsen A/S Sucursal”. Además se dispuso presentarse en “Av. Corrientes 316, 1° y 3° pisos, de esta ciudad, correspondientes a la empresa EMEPA S.A.; en el inmueble sito en la calle Reconquista 559, 5º piso, de esta ciudad, correspondiente a la sociedad Boskalis International B.V. Sucursal Argentina”.

En la denuncia correspondiente se detalla que el 30 de abril de 2021 finalizó el contrato de concesión de mantenimiento y dragado de la Vía Navegable Troncal (VNT), y se iniciaron los trámites inherentes al llamado y adjudicación de la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable. En setiembre se llamó a licitación para la contratación de la Obra “DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL”. Pero en un dictamen de precalificación, de las cuatro empresas que se habían presentado, tres resultaron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos. A causa de ello, al no pasar el filtro técnico, no habría competencia por precio.

