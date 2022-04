Los abogados porteños elegirán hoy su nueva conducción en unos comicios que despiertan la atención política

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Entre este martes y el próximo jueves se llevarán a cabo las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Unos 70 mil abogados de la matrícula porteña están en condiciones de asistir a votar en comicios que despiertan la atención de la política.

Participarán tres listas: Jorge Rizzo, creador y candidato de Gente de Derecho, buscará la continuidad de una gestión que administra el Colegio desde el año 2006 de manera ininterrumpida; su principal contrincante es Ricardo Gil Lavedra, quien encabeza un frente que logró reunir a 13 agrupaciones referenciadas en la Unión Cívica Radical y el PRO. También compite Rubén Ramos, secretario general de la Asociación de Abogados del Estado, que se presenta con el frente Espacio Abierto de Abogados. Se define la renovación de las autoridades para el Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina y Asamblea de Delegados para el período 2022-2024.

Las elecciones que se llevarán a cabo esta semana tendrían que haberse realizado en 2020, pero por la pandemia de COVID-19 fueron postergadas hasta este momento. Las últimas fueron en 2018. Por primera vez, los comicios se realizarán de forma “desdoblada” en tres fechas: comenzarán hoy y continuarán este miércoles 27 y jueves 28 de abril. Se llevarán adelante en la sede del organismo y el Centro Cultural General San Martín.

Rizzo apunta a mantener la conducción en el Colegio de Gente de Derecho, que hoy está en manos de Eduardo Awad. En la lista aparecen ex juez Mario Filozof, al abogado Marcelo Parrilli o el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y también distintos abogados que impulsan causas contra el macrismo como Maximiliano Rusconi, Alejandro Rúa y Valeria Carreras. Precisamente, la entidad se convirtió en querellante en la causa por el denominado espionaje macrista, el expediente que nació en Lomas de Zamora y que ahora está radicado en Comodoro Py.

La estrategia de Rizzo es apuntar a los logros de su gestión y reforzar algunos ejes de campaña: el aumento permanente de la UMA (la Unidad de Medida Arancelaria para los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia), la formación profesional, la implementación del expediente electrónico y los logros conseguidos durante la pandemia. También destacó sus conquistas históricas, como el haber logrado el fallo “Rizzo”, que en 2013 declaró la inconstitucionalidad de cambios en el Colegio de la Magistratura que buscaba el kirchnerismo; o los trámites que implementó en el propio organismo, como sacar el pasaporte, el DNI o la licencia de conducir para los matriculados. “En lo personal tengo el gran honor de haber sido el abogado y hombre de confianza del Maestro Carlos Santiago Fayt, en tiempos de la embestida para tratar de hacerlo renunciar a la Corte”, resaltó Rizzo.

Jorge Rizzo apuesta a la continuidad

En diálogo con Infobae, señaló que “quienes hoy se presentan como ‘el cambio’ son en realidad ‘el pasado’”. “Condujeron el Colegio hasta 2006. Nos entregaron una Institución que tenía un déficit de más de 1.000.000 de dólares al año, con dirigentes que viajaban por todas partes del mundo incluso con destinos insólitos como China, son quienes habían impuesto manu militari una caja previsional inconsulta, inconstitucional, nula e inaplicable como era ‘Cassaba’. Eran los que mantenían una Institución cerrada y elitista reservada para una casta”, cuestionó a la oposición.

Rizzo consideró que estas elecciones generan en la política “mucha más importancia de la que debería”. “La política se llena la boca hablando de independencia pero siempre quiere tener bajo la suela a todos los que realmente son o intentan ser independientes. Y esa suela está en un zapato en el que ‘Gente de Derecho’ es una piedra que molesta y mucho. Les es necesario eliminarnos”, expresó.

“Si consiguieran vencernos, automáticamente alinearían al Colegio y tendrían el control total de la mayoría de las Instituciones vinculadas con la Administración de Justicia. Silenciarían a la última voz institucional confiable de la República Argentina, la que se convertiría en otro satélite de ese sector” , advirtió Rizzo.

Ricardo Gil Lavedra

Por su parte, Gil Lavedra se presenta acompañado por el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Pablo Más Vélez; el ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de Mauricio Macri, Pablo Clusellas; el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia en la gestión de Germán Garavano Martín Casares o el ex jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco.

“Hay que ganar ahora o no ganamos más”, dicen en el espacio “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que encabeza el ex ministro de Justicia y que prometen modernizar los sistemas de atención para los abogados. Allí lograron confluir por primera vez los representantes de Abogados de la Ciudad, Abogados del Fuero, Abogados en Acción, Abogados Esenciales, Encuentro de Abogados Independientes, Abogados x Argentina, Confluencia de Abogados en Evolución, Justa Causa, Abogados de Pie, Será Justicia, Cambio Pluralista, Presencia y Acción y Bloque Constitucional .

En diálogo con Infobae, Gil Lavedra señaló que si bien Gente de Derecho “ha realizado muchas cosas destacables, se trata de un ciclo agotado”. “Muchos consideran que hubo falta de sensibilidad para brindar respuesta en el manejo de la pandemia. Acá se mezcló un evidente cierre de puertas del Colegio Público con una defección a la hora de luchar por la apertura de los tribunales. Por otra parte, hay modos y formas que no se condicen con las necesidades de una institución colegiada representativa de decenas de miles de profesionales. No sirve ni conduce a nada bueno el personalismo, por el contrario, impide abrir los debates y escuchar los reclamos”, cuestionó.

“La actual conducción fue votada para el periodo 2018-2020. Sin embargo, prorrogó su mandato sin argumentación racional alguna y trató de no llamar a elecciones, a cualquier costo. En el medio, hubo PASO y elecciones generales que se desarrollaron con total normalidad e importantes índices de participación”, agregó.

Gil Lavedra resaltó que se presenta con “un espacio plural” en el que se encuentran personas que “han transitado por la administración pública, y un gran núcleo que viene de la órbita privada”. “En la lista confluimos peronistas, conservadores, desarrollistas, socialistas, liberales, y naturalmente, radicales como yo. La representación de los abogados y abogadas debe ser necesariamente plural, porque hay ideas políticas distintas, pero un interés común que es el profesional. Ahí debemos concentrarnos” , enfatizó.

Rubén Ramos es candidato por la lista Espacio Abierto

Rubén Ramos, es el candidato de la lista Espacio Abierto que se anima a darle pelea al oficialismo y a la candidatura de Ricardo Gil Lavedra.

“El espacio de Gil Lavedra está muy vinculado con la política”, mientras que “Jorge Rizzo es un militante del Colegio que se ha olvidado totalmente de la realidad, del abogado común, que es el que lo llevó a ser presidente y estar al frente del Colegio durante tantos años” , busca diferenciarse el actual secretario general de la Asociación de Abogados del Estado.

Entre sus propuestas, Ramos considera que “se tiene que modernizar todo el sistema de Justicia” y que “esté más presente en las cosas cotidianas que le pasan al ciudadano común”. “Tiene que avanzar con el tema de la construcción del expediente electrónico. Hacerle la vida más fácil, no solamente a los jueces, sino a los empleados y, por supuesto, al ciudadano”, explicó.





