Gil Lavedra busca ser el nuevo jefe de los abogados porteños: “Somos un espacio plural”

Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales candidatos

Desde mañana y hasta el jueves, unos 70 mil abogados de la matrícula porteña están en condiciones de votar a la conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Las elecciones se llevarán adelante en la sede del organismo y el Centro Cultural General San Martín. Hay tres listas, pero la pelea se va a dar entre Jorge Rizzo, creador y candidato de Gente de Derecho; y Ricardo Gil Lavedra, el ex juez y ministro de Justicia que encabeza un frente llamado “Unidad en Defensa de la Abogacía que, por primera vez, reunió a trece agrupaciones referenciadas en la UCR, el PRO y el peronismo disidente.

Infobae entrevistó a estos dos candidatos, con las mismas preguntas, para que expliquen sus propuestas. Aquí las respuestas de Gil Lavedra, representante de una espacio que en el que se aunaron representantes de Abogados de la Ciudad, Abogados del Fuero, Abogados en Acción, Abogados Esenciales, Encuentro de Abogados Independientes, Abogados x Argentina, Confluencia de Abogados en Evolución, Justa Causa, Abogados de Pie, Será Justicia, Cambio Pluralista, Presencia y Acción y Bloque Constitucional.

-¿Por qué los abogados tendrían que elegir a su espacio?

-Porque se construyó una coalición que nuclea los proyectos y las ideas de trece agrupaciones de abogadas y abogados que quieren una renovación en el Colegio Público, y han coincidido en la necesidad de un Colegio mas moderno, más abierto, más transparente y que defienda mas a la abogacía. Tengo la certeza de que esta construcción plural, cargada de diversidad y ganas de protagonizar, llega en el momento preciso. Estamos saliendo de la pandemia, es una bisagra en nuestras vidas, hay que oxigenarse y eso implica asumir una serie de cambios en los que no está exento el ejercicio profesional. Para ello, necesitamos enfrentar nuevos desafíos escuchando al matriculado

-¿Qué críticas tiene sobre el espacio opositor?

-No cabe duda que Gente de Derecho ha realizado muchas cosas destacables, por eso ha sido acompañada por los abogados y abogados. Pero entendemos que se trata de un ciclo agotado. Muchos consideran que hubo falta de sensibilidad para brindar respuesta en el manejo de la pandemia. Acá se mezcló un evidente cierre de puertas del Colegio Público con una defección a la hora de luchar por la apertura de los tribunales. Por otra parte, hay modos y formas que no se condicen con las necesidades de una institución colegiada representativa de decenas de miles de profesionales. No sirve ni conduce a nada bueno el personalismo, por el contrario, impide abrir los debates y escuchar los reclamos. Finalmente, no quiero olvidarme de los miles de matriculados y matriculadas que no podrán votar esta semana porque no pudieron pagar la matrícula. Una decisión impiadosa de la actual conducción que no comparto.

-¿Qué importancia tienen estas elecciones para la política?

-Creo que estas elecciones son importantes porque son fruto de una demanda colectiva. La actual conducción fue votada para el periodo 2018-2020. Sin embargo, prorrogó su mandato sin argumentación racional alguna y trató de no llamar a elecciones, a cualquier costo. En el medio, hubo PASO y elecciones generales que se desarrollaron con total normalidad e importantes índices de participación. No obstante, recién vamos a elecciones en la última semana de abril de 2022. En relación a la política, somos un espacio plural donde algunos hemos transitado la administración pública, y un gran núcleo viene de la órbita privada. Creo en la potencialidad que representa la diversidad y el pluralismo. En la lista confluimos peronistas, conservadores, desarrollistas, socialistas, liberales, y naturalmente, radicales como yo. La representación de los abogados y abogadas debe ser necesariamente plural, porque hay ideas políticas distintas, pero un interés común que es el profesional. Ahí debemos concentrarnos.

