La justificación que dio la organización que creó en Morón el folleto que les planteó a los jóvenes “tomar poquita” cocaína y pastillas

Gustavo Zbuczynski, titular de ARDA

La polémica que generó la campaña que llevó adelante la Dirección de Políticas para Juventudes en un festival que se organizó en el municipio de Morón sumó un nuevo capítulo. Es que allí se distribuyeron folletos con consejos para “el consumo responsable de drogas” que decían: “El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo” . Y en ese contexto, Gustavo Zbuczynski, titular de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), entidad que participó en la elaboración de los panfletos, intentó explicar lo sucedido.

Pero esta polémica contaba con un antecedente reciente, ya que tras el caso de la cocaína adulterada en el Conurbano bonaerense, la campaña #ConsumoCuidado, impulsada este verano desde la Secretaría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires para concientizar sobre el uso de drogas psicoactivas, despertó una lluvia de críticas. “Medite. Es importante conocer cuáles son los efectos de lo que consumís, de esta forma vas a poder anticiparte y evitar excesos. Acompañá. Si alguien se excedió y surge una urgencia, podés ayudar. Conocé. ¿Querés saber algo más? Aprendé más sobre los consumos”, difundieron en ese momento.

El antecedente en la provincia de Buenos Aires

“ En la mayoría de los países del Primer Mundo se vienen aplicando este tipo de políticas de una u otra manera . Y han reducido los problemas vinculados con los consumos de drogas”, señaló el psicólogo, en diálogo con diversos medios. “Esto no es una campaña abstencionista, sino que reconoce el uso de drogas como algo que existió en todas las etapas de la civilización humana. Con lo cual lo que nosotros hacemos es minimizar los daños que las drogas son capaces de hacer. A quienes consumen les informamos adecuadamente para que puedan tomar responsablemente sus decisiones. De lo contrario la gente consume igual y lo hace sin información precisa. El ejemplo más drástico fue la tragedia de Puerta 8 hace pocas semanas, pero todos los fines de semanas en las guardias de los hospitales tenemos personas que salían a divertirse y, por no saber y por tomar malas decisiones por falta de información, mezclan sustancias que no se deben mezclar o consumen cantidades que su cuerpo no puede tolerar”, agregó.

Asimismo, anteriormente ARDA había publicado un comunicado en Twitter, en el que consideró: “El moralismo inherente a las concepciones prohibicionistas a los que estos dirigente adhieren es responsable de la mayor parte de los problemas vinculados con el uso de drogas. El abstencionismo que proponen como política preventiva es el responsable de la maximización de todos los daños que las drogas son capaces de producir”.

Luego, Zbuczynski fue entrevistado por Eduardo Feinmann en LN+. “¿Ustedes son socios de los narcos?”, comenzó preguntándole sin anestesia el periodista. “Esa es una acusación que nosotros venimos teniendo desde hace más de 20 años. Nuestra asociación tiene 25 años y en los 90, cuando surgió la etapa más fuerte del prohibicionismo en la Argentina, los expertos acusaban a ARDA de ser socio de los narcos. La realidad es que los narcos se alimentan del prohibicionismo que aumenta los precios. Con lo cual, la prohibición lo que hace, y quedó claramente demostrado en la ley seca de los Estados Unidos, es aumentar el negocio y todos los males que las drogas son capaces de producir . Así que, como quieras, si querés estamos ahí, pero la verdad que no”.

El folleto de la polémica

“Cuando ustedes ponen ‘conseguilo en fuentes confiables’... ¿Qué narco es confiable ahí en Morón?, cuénteme”, continuó indagando Feinmann, a lo que el psicólogo siguió justificando el mensaje difundido. “Puede haber fuentes confiables cuando un usuario es experimentado y de mucho tiempo y la consigue siempre de la misma fuente. Cuando vos cambiás de proveedor, por ejemplo, porque conseguiste una más barata o porque te gusta más la cara, corrés doble riesgo. Además de la adulteración de la sustancia, encima tenés el riesgo de que no conocés al proveedor y no sabés qué tipo de sustancias estás consumiendo ”, añadió Zbuczynski.

“Dígame, cuando ustedes hablan de la cocaína y pastillas, ‘andá de a poco y despacito’. ¿Es matándote de a poco y despacito para morir?”, insistió filoso el periodista. “Las sustancias se consumen, vos y yo lo sabemos bien” , respondió el titular de ARDA. “Yo lo sé, pero lo que tienen que decir ustedes es: ‘Esto es porquería, es veneno’”, lo interrumpió Feinmann. “Eso es lo que se hizo hasta ahora con las política abstencionistas que decían ‘maldita cocaína’ o ‘la droga mata’, que lo único que hicieron a lo largo de estos 50 años es aumentar todos los problemas relacionados con el consumo de drogas” , contestó el Licenciado. “Pero tampoco me parece que esto sea espectacular, decirle a los chicos ‘andá despacito y tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo’. Así que ustedes incentivan a que los chicos se droguen”, retrucó el conductor. “No, para nada. Leé la primera parte que dice: ‘Si vas a consumir, te damos algunos consejos’. La droga ya se consume, nosotros no hacemos apología ”, concluyó el titular de la entidad.

