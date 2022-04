“Con la cocaína, tomá poquito”: polémica guía para jóvenes en un festival organizado por el Municipio de Morón

Polémica campaña anti drogas en Morón

Un festival cultural, recreativo y gastronómico para toda la familia que tuvo lugar este domingo en el municipio de Morón generó una fuerte polémica por la difusión de una campaña llevada adelante por la Dirección de Políticas para Juventudes.

“ Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo” , decía uno de los folletos que eran entregados en mano en un stand a quienes concurrieron a pasar el día al predio Quinta Seré, en Castelar.

Así, entre los foodtruck, los puestos que enseñaban tips para una nutrición saludable, los talleres de ajedrez, las charlas guiadas en un ex centro clandestino de detención y las actividades recreativas para los más chicos; los jóvenes eran advertidos sobre cómo consumir “pastillas” y “porro” de manera responsable.

El ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, fue uno de los primeros dirigentes que se refirió a la cuestión en redes sociales: “Yo quiero un Estado que les enseñe a nuestros hijos que la cocaína destruye vidas y familias, no cómo consumirla”. Consultado por Infobae, agregó: “ Se trata de un hecho muy grave donde el Estado asume la derrota en la prevención” . “Yo aspiro a que el Estado y el municipio le expliquen a mis hijos y a los compañeros de mis hijos lo grave y lo complicado que es el consumo de las drogas duras y no que les diga cómo administrarlas”, se lamentó.

En los videos que la Dirección de Juventudes compartió en su cuenta de Instagram, se pueden ver a cargo de la entrega de los folletos con estas recomendaciones a personas con remeras rojas y negras con la inscripción “Municipio de Morón”. “Acercate al stand de Juventudes”, promocionaban mientras mostraban cómo hacían entrega de las “guías de bolsillo para disfrutar a pleno”.

Ante la consulta de Infobae, la Municipalidad aclaró que la campaña no fue ideada por el equipo de comunicación del intendente Lucas Ghi. “Es algo puntual de la Secretaría de Juventudes que estamos averiguando cómo fue”, explicaron.

Por su parte, el secretario de Salud de Morón, Martín Latorraca, cuestionó que haya “una utilización política del folleto en las redes sociales” y explicó que la iniciativa está en las antípodas de la estigmatización o represión de quienes consumen y que busca desplegar políticas socio-sanitarias que protejan su salud.

“No tenemos que banalizar el consumo. Nadie se va a iniciar en las drogas porque lea un folleto. Hay una complejidad muchísimo más profunda. Es un trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo y hubo una charla previa con los vecinos y vecinos que recibieron esos folletos”, recalcó al ser entrevistado en TN.

“Asumimos el riesgo de poner la problemática sobre la mesa. Si hubo algún error obviamente lo vamos a reconocer y respeto la opinión de los medios por más que yo pienso otra cosa. El proyecto está orientado a un público específico y tiene un objetivo focalizado, que son los vecinos y vecinos que están consumiendo. La idea es prevenir los daños”, insistió el funcionario municipal.

Además de las recomendaciones, el folleto incluye “contactos útiles”, entre ellos el de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), que ante la consulta de este medio aclaró que no tuvo ninguna participación en esta campaña. “Nosotros seguimos trabajando en la prevención de las adicciones y con la difusión de prácticas de cuidado desde un lugar de acompañamiento y no sancionatorio o punitivo“, informaron.

La polémica trascendió los límites de Morón. El intendente opositor de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, planteó: “Es demasiada delicada la situación de consumo en los barrios para estar promoviendo el uso de drogas”. El diputado nacional y aspirante a la Gobernación bonaerense Diego Santilli apeló a la ironía: “‘Tomá poquita COCAÍNA para ver cómo reacciona tu cuerpo’, le recomienda el Municipio de Morón a nuestros pibes. Esta gente gobierna la Provincia más grande del país”. Y el ministro de Gobierno porteño Jorge Macri pidió: “No podemos permitir que esto se naturalice, la situación es muy delicada para que el municipio de Morón haga una campaña promoviendo el consumo entre los jóvenes”.





