Un armado “multisectorial” promovido por Juan Grabois reclama avances al Senado en la investigación de la deuda externa

La vicepresidenta Cristina Kirchner junto a los senadores Jose Mayans y Solari Quintana. El formoseño Mayans es uno de los alfiles leales a la ex presidenta (Foto NA: Pablo Lasasnky)

En la interna del Frente de Todos, los reclamos de mayor determinación en la toma de decisiones suelen involucrar al presidente Alberto Fernández. Esta vez, los dardos apuntan a otro sector de la coalición: los reproches alcanzan a los resortes de poder que maneja la vicepresidenta Cristina Kirchner .

A través de una carta, un grupo de cien personalidades del ambito social, cultural, académico, sindical y religioso convocadas por Juan Grabois y otros sectores le reclamaron una audiencia al senador José Mayans -un dirigente leal a la ex presidenta- “por los los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y señalaron que ese debate tiene que estar vinculado a “la visibilización de la deuda con el pueblo”.

La mayoría de los adherentes a la convocatoria son personalidades afines al Frente de Todos, si bien algunas no forman parte orgánica de la coalición y otras no se indentifican con este sector. Por iniciativa del dirigente del Frente Patria Grande, este grupo se reaglutinó en el Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI) para insistir al interior del oficialismo que se avance con la investigación de las responsabilidades penales por la deuda externa gestionada por el gobierno de Mauricio Macri y reclamar el proyecto que agrava la presión impositiva sobre los “capitales fugados”.

Además de Juan Grabois, entre los firmantes de la multisectorial figuran el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el economista Claudio Lozano, la ex fiscal e interventora de la AFI, Cristina Caamaño, dirigentes sindicales como Pablo Moyano (Camioneros-CGT), Roberto Baradel (SUTEBA), Ricardo Peiró (CTA Autónoma), referentes de la órbita gubernamental como Sabina Frederic (Cascos Blancos), Roberto Salvarezza (ex ministro de Ciencia y Tecnología) y Mercedes D’Alessandro (ex directora de Mujeres y Géneros en el ministerio de Economía); dirigentes de organismos de derechos humanos, como Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo-LF), y personalidades religiosas como Toto de Vedia (Curas Villeros), entre otros.

El texto explícitamente se dirige al senador José Mayans, presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior, a quien le solicitaron una audiencia para que se activen las actuaciones sobre las que reclama el ala más crítica del oficialismo por la aprobación del acuerdo con el FMI que renegoció la deuda de 45 mil millones de dólares.

La carta destaca la preocupación “por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes” y “la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares; ocupados en impulsar la adopción de medidas tendientes a reparar los daños causados por la ambición de unos pocos en perjuicio de muchos”.

“El Comité buscará visibilizar las múltiples deudas internas que el Estado Argentino mantiene con su único verdadero acreedor: el Pueblo ”, señala el texto.

No es la primera vez que Juan Grabois se apunta públicamente sobre el legislador formoseño. En otro documento en la previa de la votación del acuerdo al FMI en la Cámara de Diputados, el Frente Patria Grande (FPG) ya había acusado las “inexplicables demoras” de la comisión bicameral y de los procesos judiciales sobre la deuda. La Comisión Bicameral cuenta con un integrante del sector político de Grabois: el diputado Itai Hagman es vicepresidente de dicho organismo parlamentario y, según el FPG, “viene peleando para que Mayans avance decididamente” con la investigación de las actuaciones.

En la carta se detallan que los objetivos principales del comité es visibilizar las múltiples deudas internas, como la pobreza, caída del salario, déficit habitacional; y la promoción de políticas públicas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, cuidado del ambiente y bienes comunes “acompañadas de un compromiso presupuestario”, junto a la busqueda de demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad del FMI “en la estafa de la deuda”.

Pablo Moyano, Juan Grabois, Cristina Camaño y Adolfo Pérez Esquivel, entre los adherentes al CADI

En diálogo con Infobae, el economista Claudio Lozano la iniciativa del CADI consiste en un “espectro amplísimo que tiene como idea poner en paridad de discusión la obsesión de la deuda pública de carácter externa con su contracara, la deuda pública con el pueblo argentino”.

Lozano recuerda que existe documentación elaborada por el Estado acerca de la investigación del “estafa” cometida con la deuda externa durante la administración de Mauricio Macri, y que fue “violatoria” de los estatutos del FMI. Recuerda que ya se elevaron informes del Banco Central (BCRA), de la Oficina Anticorrupción (OA), de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para avanzar con la declaración de nulidad del préstamo.

“La crítica es obvia, hay una situación objetiva”, afirmó el economista y directivo del Banco Nación. “ Con esta prueba de ilícitos le cabe al Poder Ejecutivo y al Parlamento decretar la nulidad del endeudamiento, y con esos elementos ir la asamblea de la ONU”.

A lo largo del documento, los adherentes al CADI sugieren imitar el mecanismo que adopta el FMI con la Argentina en el nuevo acuerdo rubricado con el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero aplicarlo para el cumplimiento de la deuda interna. Es decir, proponen hacer “revisiones trimestrales de las políticas de desarrollo humano” que debería impulsar el gobierno de Alberto Fernández para lo que resta de su mandato.

Con esos planteos, la misiva incluye en la “deuda interna” el 37,3% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y un 8,2% se mantiene por debajo de la línea de indigencia, y el Salario Mínimo Vital y Móvil de $33.000 “apenas por encima de la canasta básica alimentaria”. Además, se destaca que la caída de la “participación salarial en el Valor Agregado Bruto (VAB) que pasó de 51% a 42,7% entre 2016 y 2021″. “La ganancia empresarial se ha lucrado de la inflación a costa del bienestar social de los trabajadores: de forma acumulada entre 2016-2021, la masa salarial en la economía creció 335%, mientras que los precios crecieron 474% y los beneficios empresariales 523%”, agrega el documento.

Foto de archivo - El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, da una conferencia de prensa sobre el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en Buenos Aires, Argentina. Jan 28, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

El texto promueve, además, el apoyo a la iniciativa del “aporte especial de emergencia”, que impulsan sectores del Frente de Todos en el Congreso, y el levantamiento del secreto bancario para “conocer la verdad sobre qué sucedió con los dólares del FMI que ingresaron a nuestro país”. E insiste en que “el pueblo no pague un solo peso de la deuda” y que los compromisos lo afronten “quienes se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga de capitales”.

“Resulta imprescindible para nosotros solicitarle una pronta reunión a la Comisión Bicameral que usted preside, bajo la comprensión de que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad constitucional y política de abordar esta problemática central para nuestro país y de que, naturalmente, esta Comisión Bicameral es un instrumento importantísimo para llevar adelante esa tarea”, señala la carta dirigida al senador José Mayans.

“Lo que pedimos que este Comité actúe como un interlocutor de la Bicameral. Creemos que hay que fortalecer todos los procesos de investigación que no han tenido correlato ni a nivel local ni a internacional, donde es indispensable que se tiene que llevar al seno de las Naciones Unidas”, concluyó Claudio Lozano a este medio.

El conjunto de los adherentes al CADI

- Funcionarios y ex funcionarios: Cristina Caamaño (AFI), Claudio Lozano (Banco Nación), Sabina Frederic (Cascos Blancos), Roberto Salvarezza (ex ministro de Ciencia y Tecnología) y Mercedes D´Alessandro (ex directora nacional de Economía, igualdad y género del Ministerio de Economía.

- Referentes de derechos humanos: Adolfo Perez Esquivel, (Premio Nobel de la Paz), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo- LF), Paula Litvachky (CELS), Lita Boitano (Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas), Eduardo Tavani (APDH), Ismael Jallil (abogado DDHH), Iber Mamani (activista por derechos migrantes), Cecilia de Vincenti (Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz) y Pablo Garciarena (Xumex, Mendoza).

- Sindicalistas: Pablo Moyano (CGT), Hugo Yasky (CTA-T), Hugo Cachorro Godoy (ATE), Roberto Baradel (SUTEBA), Julio Piumato (Sindicato de Judiciales UJEN), Omar Plaini (Canillitas), Carlos Vila (Canillitas), Daniel Yofra (Aceiteros), Ricardo Peiró (CTA-Autónoma), Daniel Ricci (FEDUN), Agustín Lecchi (SiPreBA), Carla Gaudensi (Fatpren), Julio Piumato (Sindicato de Judiciales UJEN), Marcelo Levicoy y Rolando Goldman (Músicos).

- Organizaciones sociales, cooperativas y rurales: Juan Grabois (MTE-UTEP), Dina Sanchez (UTEP), Carlos Fernández (FOL), Cristian Miño (CNCT), Nacho Levy (La Poderosa), Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha), Martín Tito Ferrari (Frente Popular Darío Santillán), Martin Majestic (Martín Fierro, Chubut), Augusto Rosendo Pastore (Cooperativa Cachalahueca, Catamarca), Bruno Rodriguez (Jóvenes por el Clima), Eladia Freyre (Brasas La Comunitaria del Chaltén), Elsa Yanaje (MTE Rural), Enrique Spinetta (Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo), Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), Federico Prior (Inquilinos agrupados), Daniel Mana (Unión de Pescadores Artesanales), Soledad Escudero (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra CP, Mendoza), Paola Zapat (Mujeres Rurales, Santa Fe), Teresa Mont (Mujeres Rurales Corrientes, Corrientes), Juan Manuel Vides (MTE Rural, Salta), Juan Pablo Ruiz (Movimiento Verde, Córdoba), Julio Cardozo (Federación Pesquera Argentina), Héctor Lemos (UTEP, Catamarca), Lucía Macaggno (Coordinadora Nacional de TV Alternativa), Javier Caccavelli (Liberación Popular), Julieta Nuñez (Bibliotecarias en Lucha, Formosa), Julio Cardozo (Federación Pesquera Argentina), Eduardo Montes (FETRAES), Miguel Barrios (Empresas Recuperadas), Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita, La Rioja), Miriam Corina Velardes (Costureros- UTEP, Jujuy), Norma Morales (Barrios de Pie - UTEP), Pablo Gimenez (Federación de Pescadores Artesanales).

- Ámbito académico y científico: Atilio Borón (IELAC), Adriana Serquis (Comisión Nacional de Energía Atómica-CONICET, Rio Negro), Alfredo Alfonso (Rector Universidad Nacional de Quilmes), Analía Virginia Ponce (Vicerrectora Universidad Nacional de San Juan), Alberto Binder (INECIP), Alfredo Serrano Mancilla (CELAG), Sandra Carli (Conicet), Laura Steren (CNEA CONICET), Leandro Da Rold (Instituto Balseiro), Rolando González-José (Director Centro Nacional Patagónico CONICET, Chubut), Fernanda Beigel (CONICET - UNCuyo, Mendoza), Sol Pedre (CNEA, Río Negro), Juan Ignacio Lastra (Consejero Superior Universidad San Juan Bosco, Chubut), Pablo Narvaja (Vicerrector Universidad Nacional de Lanús), Laura Steren (Vicedirectora INN CNEA CONICET), Leandro Da Rold (Instituto Balseiro), Eduardo Dvorkin (CONICET), Gonzalo Salerno (Facultad de Derecho, Catamarca), Guadalupe Sánchez (Universidad Nacional de San Juan), Lucía de Cornelis (Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias), Rolando González-José (Centro Nacional Patagónico CONICET, Chubut), Isaías Maximiliano Díaz (Consejero Superior Universidad Nacional de La Rioja), Mariana Gotardo (Consejera Superior UBA), Miryam Gorban, (Doctora Honoris Causa UBA, UNR), Morena López (Consejera Superior Universidad Nacional de Entre Ríos).

- Estudiantiles: Nadya Loscocco (Presidenta de la FULP), ), Nehuén Corbeletto (Secretario Ejecutivo Federación Universitaria Argentina, Río Negro), Rodrigo Valenzuela (Federación Universitaria del Nordeste, Chaco), Franco Suárez (Federación Universitaria Argentina), Maica Colantoni (Presidenta del Centro de Estudiantes del Juan P. Esnaola), Lourdes Guerrero (Presidenta Federación Universitaria de Lanús), Manuel Ernesto Giménez Navarro (Presidente Federación Universitaria de San Juan).

- Periodistas: Alejandro Bercovich, Sandra Russo, Julia Mengolini y Fernando Borroni.

- Personalidades culturales: Jorge Elbaum (Escritor), Antonio Rodriguez Villar (Presidente de la Academia Nacional de Folklore), Julieta Nuñez (Bibliotecarias en Lucha, Formosa) y Luis Borelic (Orquesta Sinfónica Entre Ríos), María Emilia de la Iglesia (Mov. de Cultura Viva Comunitaria Argentino, La Pampa), Moisés Rioja (Productora Audiovisual Wairuro, Jujuy).

- Referentes religiosos: Padre Adrián Bennardis (Curas Villeros), Toto de Vedia (Curas Villeros) y Fernando Suarez (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), Marcelo Horestein (Llamamiento Judio)

- Referentes de pueblos originarios: Ariel Epulef (Comunidad Mapuche Curruhuinca, Neuquén), Deolinda Carrizo (MOCASE-MNCI), Gladis Cancelo (Pueblo Comechingon, Córdoba), Orlando Carriqueo (Parlamento Mapuche Tehuelche), Ignacio Prafil (Lof Mapuche, Rio Negro), Jorgelina Duarte (ATY Ñeychirõ, Misiones),

- Otras personalidades: Nahuel Sosa (Agenda Argentina), Luci Cavallero (Ni Una Menos), Aldi Leiva (Ex Combatiente, Chaco), Victor Fera (Maxiconsumo), Andrés Asiain (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz), Oscar Trotta (Directivo Hospital Garrahan), Pablo Antonini (Foro Argentino de Radios Comunitarias), Gustavo Fernando Bertran (Asociación Argentina de Salud Mental), María Yaconis (Colegio Público de Abogados de Capital Federal CPACF), Miguel Rodríguez Villafañe (Ex-Juez Federal, Córdoba), María Alicia Noli (Ex-Ministra del Superior Tribunal de Santiago).

