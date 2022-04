El piquetero Eduardo Belliboni fue asesor en la Legislatura porteña: ahora dice que es “electricista y monotributista”

Luego impulsar los tres días de acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social la semana pasada, el referente piquetero Eduardo Belliboni volvió a estar en el centro de la escena en los últimos días, c uando se conoció que fue empleado de la Legislatura Porteña hasta principios de este mes y que cobró sueldos cercanos a los $100 mil —según publicó originalmente el sitio Realpolitik—. En diálogo con Infobae, el legislador Gabriel Solano (Frente de Izquierda de los Trabajadores - PO) confirmó que el líder del Polo Obrero fue su asesor. “Es algo que nunca lo ocultamos”, señaló.

“En la Legislatura mis comisiones siempre tuvieron que ver con la Salud, con la Vivienda y con la Educación. Esos fueron mis temas más trabajados. Yo integré e integro la comisión de vivienda, que es una comisión que se encarga en forma especial de los barrios populares en la Ciudad”, comentó el legislador porteño a modo de introducción. A continuación, precisó: “Mis asesores no están sentados en un despacho, están militando . En el caso específico de Eduardo, él hacía un enorme trabajo acá en la Ciudad en término de su militancia y organización. En ese carácter, él estaba como asesor. Al igual que otros en ese rol, él tenía un nombramiento y un salario ”.

El acampe impulusado por Belliboni la semana pasada y que duró tres días en Avenida 9 de Julio

Tras conocerse la primera información que lo vinculó como empleado de la Legislatura porteña, Belliboni realizó un posteo a través de su cuenta oficial en Twitter por medio de la cual señaló que todo se trata de una “operación”. A continuación, sostuvo: “Vivo de mi trabajo de electricista”.

La mención de ese oficio para respaldar sus ingresos también surgió durante una entrevista que el referente del Polo Obrero brindó en el canal A24 ayer. Allí, fue señalado por un periodista por tener cargos públicos. “Yo no tengo ningún cargo. Hace 50 años que trabajo en mi trabajo, soy electricista”, enfatizó Belliboni. “Pero si está todos los días en la calle”, le replicaron en relación a los piquetes que encabezó en las últimas semanas. “¿Cómo voy a estar todos los días en la calle? Estuve tres días. Trabajo por mi cuenta”, insistió Belliboni al tiempo que descartó tener un plan social y un cargo público. Anoche, además, el referente piquetero debatió con el legislador porteño Ramiro Marra (La Libertad Avanza) en el canal TN y señaló que es “monotributista”.

Entre tanto, en su posteo de Twitter, Belliboni no descartó haber tenido un trabajo en la Legislatura porteña y a su vez adjuntó su recibo de sueldo: “ Fui, ya no lo soy, asesor del bloque FIT por un salario de menos de $70 mil”.

Luego, en ese sentido, enfatizó en relación al dinero: “Pero que dono su totalidad a las luchas obreras y PERO QUE DONO EN SU TOTALIDAD A LAS LUCHAS OBRERAS y a los comedores pop como lo hacen diputados del fit que cobran un salario docente.

En este sentido, Solano comentó: “Ese salario era direccionado después para la organización, para la militancia. El caso de Eduardo no es el único, el de otros compañeros también y de hecho yo mismo como legislador de la Ciudad. Él no se lo quedaba, donaba todo para la organización y me parece que hizo un enorme trabajo con todos los barrios populares de la ciudad.

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (Franco Fafasuli)

¿Por qué dejó de ser asesor en la Legislatura Porteña? “En un momento él planteó no seguir, por eso lo tuvimos que dar de baja el mes pasado. Él está ahora en una tarea más nacional, con muchos viajes con medidas del Polo Obrero o la Unidad Piquetera. Entonces, no podía estar del mismo modo dando una mano acá en la Ciudad. Es algo que ya lo habíamos debatido en marzo”, señaló el legislador.

Luego, Solano reivindicó a Belliboni . “No hay suspicacias, es una campaña política contra los movimientos piqueteros porque están luchando contra el ajuste. Entonces, quieren revolver cosas. Yo defiendo a morir que mis asesores sean todos como Eduardo Belliboni, gente que esté comprometida con las causas populares y doy la vida por eso. No quiero asesores que estén tomando café en el despacho sin hacer nada o jugando en la computadora. Me hubiese gustado que siga estando acá, como estaba antes ”, sostuvo.

Marra (La Libertad Avanza), también legislador porteño enfrentado con Belliboni, se refirió al tema en las últimas horas por medio de su cuenta oficial en Twitter. “Ayy Bellinoni, te la pasaste vendiendo el discurso de electricista pobre que no llega a fin de mes y resultaste ser un TREMENDO ÑOQUI de la legislatura. Quedó comprobado lo que dije ayer: Los piqueteros viven de los pobres, los necesitan para ganar dinero”, apuntó.

“Como el movimiento ahora es masivo, piensan que lo van a parar con denuncias de este tipo que son completamente absurdas porque no tienen nada que denunciar —comentó Solano—. No hay nada malo en que haya ocurrido . Ahora molesta lo que está haciendo él y piensan que así nos van a perjudicar. De ninguna manera. El tema siempre fue público. El que investigó ahora, antes no quiso investigar”.

¿Desde hace cuánto tiempo Belliboni ocupaba el cargo de asesor? “No lo recuerdo bien, pero serán dos años y pico, tres años tal vez. En un momento, por mi ingreso a la Comisión de Vivienda era importante que esté y lo discutimos y dio una mano muy grande. No cobran un peso, porque estos fondos nos permiten como organización militar, apoyar luchas populares”, enfatizó Solano.

Por último, el legislador porteño señaló: “Es algo que nunca lo ocultamos. Si alguien me preguntaba, yo decía que sí. El tema era público, porque es una nominación pública”.

