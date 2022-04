El nuevo cruce entre el diputado porteño Ramiro Marra y uno de los dirigentes piqueteros: “Sos un delicuente, se te acabó la joda”

Uno de los cruces entre Marra y Belliboni

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y uno de los responsables del acampe piquetero en la 9 de Julio, y el legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, volvieron a protagonizar un tenso cruce televisivo con duras acusaciones sobre los cortes de calle, los planes sociales y el rol de las organizaciones.

Ya había tensión entre ellos. Esta vez, en la noche del miércoles, desde el primer minuto Belliboni atacó al diputado que responde a Javier Milei al acusar a los libertarios de “neo fascistas”: “La tendencia política es de ultra derecha, la gente que adhiere a la corriente de Marra, adhiere abiertamente a Videla”.

“No voy a responder agresiones porque no me parecen pertinentes para el debate, pero ustedes son delincuentes porque incumplen el Código Penal”, contestó Marra.

El dirigente del Polo Obrero aseguró que no está previsto un nuevo acampe en la 9 de Julio, pero señaló que las protestas se resuelven “creando trabajo”. Por su parte, Marra planteó que la discusión no es “planes sociales y pobres”, sino que se trata “del Código Penal, de gente que delinque”. Y arremetió contra Belliboni: “Si lo leés, te vas a dar cuenta que te merecés de tres meses a dos años de cárcel”. “Te tenés que hacer cargo”, elevó el tono el legislador liberal.

“Marra debe creer que es juez, si tiene una denuncia que hacer que la haga”, replicó el piquetero, quien consideró que el diputado porteño “es funcional a la casta política” porque “no quieren que haya protestas contra el ajuste”. “Sos un especulador de la bolsa, nunca en tu vida trabajaste gracias a que heredaste de tu papá”, chicaneó Belliboni.

El legislador porteño insistió con que el dirigente del Polo Obrero es “un piquetero que interrumpe todo el tiempo” y le pidió explicaciones “por los ataques a la policía” durante las manifestaciones. “Hacé la denuncia que tenés que hacer, Marra”, interrumpió Belliboni.

"Ustedes son delincuentes", lanzó Marra

“Dijiste que me mandaste una carta documento y nunca llegó, no sabés escribir una carta documento”, agregó. Intentando tener el control del debate, Marra explicó que lo que se debe discutir son “los piquetes”, pero Belliboni lo cruzó y le dijo que lo que está en discusión “es la pobreza”. “¿Por qué no hablamos de los que viven de los pobres?”, cuestionó el legislador liberal. “Vení a los barrios, pisá un barro una vez en la vida, ustedes viven de los pobres con la especulación financiera, vení a ver lo que come la gente de la porquería que le manda la casta” , arremetió el referente del PO.

“Decime especulador financiero, me gustaría saber de qué trabajás vos”, replicó Marra. “No hay discusión, (cortar calles) es un delito y por lo tanto necesitamos que le suelten los manos a los policías; ustedes no son dueños de la calle”, agregó el diputado de Milei.

El dirigente del Polo Obrero fue uno de los que encabezó los últimos piquetes

En el debate de A Dos Voces (TN), Belliboni advirtió que “lo que dice Marra, además de ser muy funcional a la casta, es muy peligroso, si no fuera trágico sería cómico”. Mientras que el legislador le contestó que los piqueteros son “funcionales a la casta porque son parte del Gobierno y usan a la gente con necesidades para beneficio propio”.

“Marra no sabe lo que es un pobre porque no sale de microcentro” , lo cruzó el militante del Polo Obrero. “Vos no representás a los pobres, nadie te dio autoridad, no tenes porque estar negociando en nombre de gente con necesidades, a ustedes los tienen que meter presos”, replicó Marra quien insistió con que “si nosotros fuésemos Gobierno, ustedes irían presos”.

“Si ustedes fueran Gobierno, el desastre sería mucho peor que ahora”, interrumpió Belliboni. “Los fachos en todo el mundo fueron corridos a sopapos y así van a ser corridos ustedes”, atacó a Marra a quien calificó de “facho y chiquitín que no sabe nada de historia”.

“La agresión es típica de los piqueteros”, respondió el diputado liberal de inmediato y planteó que “es necesario que la policía saque a los piqueteros” de la calle. “No hay que darles nada a los movimientos sociales, no necesitamos intermediarios”, agregó.

Marra contó que con Milei recorrieron los barrios de emergencia y allí “a Belliboni no lo conoce nadie”. Y aclaró que los liberales “no queremos sacar los planes sociales” porque “lamentablemente son una necesidad”.

“¿Qué tiene que ver que no me conozcan? Andá a una asamblea y decile a los compañeros ‘rompan con Belliboni y vengan con Marra’, a ver que te dicen”, respondió el piquetero.

Más del intenso debate entre Marra y Belliboni

El dirigente del PO amenazó al legislador porteño con “un consejo de hombre grande”: “Te va a ir mal a vos”. “Porque con gente como vos nos va bien, ¿no?”, retrucó Marra. “Si no fueras peligroso, serías un payaso cómico, porque decís todo el tiempo pavadas” , elevó la discusión Belliboni. Sin quedarse atrás, el diputado de Milei le dijo: “Soy peligroso, me tenés que tener miedo, vas a ir preso” .

Marra acusó a los piqueteros de “extorsionadores” por cortar las calles para provocar que los funcionarios los atiendan. “Por qué no se sientan en una mesa a dialogar para encontrar soluciones, porque como no tienen representación real lo tienen que hacer de esta forma agresiva”, argumentó.

Consultado por la logística montada en el último acampe, Belliboni reconoció que “las organizaciones obreras históricamente recaudan sus fondos para hacer sus actividades”. “A la gente que cobran planes, le sacan plata”, lo interrumpió Marra. “Es insólito, ¿le cobrás un diezmo?”, agregó.

“Belliboni sos un delincuente, se te acabó la joda, vas a terminar preso porque estás cometiendo un delito” , remató Marra.

