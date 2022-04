Un dirigente piquetero aseguró que Grabois recibió “aprietes” para que no visite los cortes en la 9 de Julio

Eduardo Belliboni junto a Juan Grabois

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y uno de los organizadores del campamento piquetero que se extendió durante tres jornadas sobre la Avenida 9 de Julio, reveló que el dirigente social del Frente de Todos, Juan Grabois, que la semana pasada explicitó su apoyo a la movilización, recibió “aprietes” para que no asista a la manifestación.

Grabois tiene presencia dentro del oficialismo, sin embargo suele confrontar con la coalición gobernante. Días atrás, visitó a uno de los detenidos por el ataque al Congreso que sucedió en la jornada en la que se aprobó en Diputados el acuerdo con el FMI y que el propio Grabois ordenó a sus legisladores votar en contra.

También la semana pasada, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) apoyó a los piqueteros que le exigen a Alberto Fernández abrir el listado de beneficiarios de planes sociales. En plena interna entre el Presidente y el kirchnerismo, Grabois sumó una foto abrazando a Belliboni.

Este martes, en diálogo con Intratables, por América, el dirigente del Polo Obrero aclaró que no tiene “ninguna relación con el kirchnerismo, ni con Grabois”. “Él es un militante de una organización que nuclea desocupados; me llamó y me dijo ‘quiero ir a saludarlos, a apoyarlos’”, contó sobre cómo se gestó el apoyo del hombre del MTE.

Sin embargo, Belliboni reveló que “cuando estaba viniendo (Grabois), me mandó un mensaje y me dijo ‘nunca en mi vida me apretaron tanto para que no vaya a un lugar’”. “Le contesté ‘te arrugaste’ y me respondió: ‘a mí cuando me chicanean por algún lado, por ese lado es por donde voy’”, continuó.

“Lo apretaron, no querían que viniera , pero estuvo allí, dijo que estaba de acuerdo con el reclamo y a nosotros nos parece bien que alguien del Gobierno, cuando el Gobierno nos dice extorsionadores, haya dicho que tenemos razón”, agregó Belliboni. Durante la entrevista el piquetero no reveló desde que sector surgió el “apriete”.

Conferencia de Prensa Horacio Rodríguez Larreta Felipe Miguel

Este martes Horacio Rodríguez Larreta pidió que les quiten los planes sociales a quienes cortan calles. “Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, aseguró ayer el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Anoche, Belliboni le contestó: “Es una barbaridad todo lo que dijo, de principio a fin; dijo más barbaridades que palabras”. “Las organizaciones sociales no manejan planes sociales”, recalcó, y explicó que de eso se encarga el Ministerio de Desarrollo Social “a través de un mecanismo de control, y donde las organizaciones lo que hacen es la contraprestación”.

“Larreta miente y lo sabe porque fue gobierno con Macri y no implementó esas medidas que dice porque sabe que es falso” , apuntó considerando que “hay prejuicios” y que este tipo de declaraciones “van creando un clima de odio”.

“Los macristas no pueden hablar de nada porque liquidaron el país, no tienen autoridad moral porque nos llevaron a un desastre. Lo de Larreta es un insulto”, agregó.

En un cruce con el panel del programa televisivo, el piquetero del Polo Obrero aseguró que “no es un delito” cortar la calle. “El delito lo determina el juez, ejercimos el derecho a la manifestación que está en la Constitución Nacional”, opinó.

Para este jueves está prevista una reunión entre el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y la Unidad Piquetera. De no haber acuerdo, continuarán con las medidas de fuerza que incluyen: movilizaciones, cortes de calles y accesos, acampe por 72 horas sobre la avenida 9 de Julio y la traza del Metrobús y una “marcha federal”. Según le aseguraron a Infobae, las acciones se concretarán a pesar de que Larreta haya advertido que la Policía de la Ciudad no permitirá nuevos acampes.

SEGUIR LEYENDO: