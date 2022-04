Ramiro Marra, creador del Movimiento Antipiquetero: “Los dirigentes que cortan calles son delincuentes que tienen que ir presos”

La entrevista a Ramiro Marra en Infobae por el Movimiento Antipiquetero

El diputado porteño Ramiro Marra destacó que el Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA), que creó días atrás para enfrentar a los dirigentes que bloquean el tránsito como método de protesta, “ es un movimiento ciudadano de gente que está cansada de que nos corten las calles” y apuntó contra los líderes de las manifestaciones que interrumpen la circulación, como el campamento montado desde el miércoles pasado en plena Avenida 9 de Julio para exigirle al gobierno nacional más planes sociales y subsidios. “Los que cortan calles son delincuentes que tienen que ir presos” , afirmó en una entrevista con Infobae.

El legislador explicó que la organización tendrá como objetivo “decirles basta a los piquetes, sin violencia física ni agresiones, sino utilizando herramientas digitales para sumarse y participar de acciones que permitan frenar esta metodología extorsiva”. Detalló que para eso activaron una página web (movimientopiquetero.com.ar) donde los interesados se podrán inscribir, y perfiles en las redes sociales de Instagram, Twitter y Youtube. En esas plataformas, “se recibirán fotos, videos, datos y otra información útil que envíen los ciudadanos para contar lo que está pasando, quiénes son los damnificados y quiénes son los líderes de esas protestas ilegales”.

El dirigente de La Libertad Avanza, el partido del diputado nacional Javier Milei, presentó un informe elaborado por el equipo del Movimiento Antipiquetero donde revela que en la zona de la protesta, cerca de 15 mil manifestantes afectaron la vida cotidiana de unas 990 mil personas, de las cuales 640 mil viajaban en colectivos y transporte público y 350 mil se movilizaban en vehículos. “El costo laboral perdido por la protesta fue del orden de los 197 millones de pesos”, explicó Marra.

El campamento en la Avenida 9 de Julio comenzó el miércoles y fue anunciado hasta el mediodía del viernes.

¿Qué es el Movimiento Antipiquetero Argentino?

El Movimiento Antipiquetero es un movimiento ciudadano de gente que está cansada de que nos corten la calle. Somos ciudadanos que sufrimos hace muchos años, por décadas ya en Argentina que estamos todo el tiempo sorteando piquetes. En la Ciudad de Buenos Aires hay más de 700 piquetes por año, es decir que por día hábil hay tres piquetes por día. Todo eso generó que, a partir de un primer proyecto como diputado, haya empezado a tener un apoyo, diciendo: necesitamos una voz en esto. Acompañado por toda la gente que me apoyó, decidimos lanzar el movimiento donde nos estamos juntando para hacer acciones contra estos piqueteros.

¿Este movimiento implica una confrontación en la calle para protestar contra las protestas?

Nosotros nos basamos en el liberalismo, por eso la violencia y la agresión las dejamos de lado y por eso vamos a evitar todo tipo de contacto físico con los piqueteros, pero sí vamos a tener acciones de confrontación en términos legales. No tenemos problemas en ir a la Justicia a hacer demandas colectivas a poder representar a ciudadanos que sufren, como comerciantes. Nos vinieron a ver comerciantes de la calle Corrientes o de la calle Florida que nos dicen que cada vez que hay un piquete pierden fuentes de trabajo, pierden plata, tienen que cerrar sus negocios. A esa gente hay que salir a defenderla.

¿Es un movimiento contra todas las personas que cortan las calles o contra los dirigentes?

Por un lado tenemos los líderes piqueteros, que son los que muchas veces utilizan a otras personas que están en la manifestación. Incluso vemos chicos y no se le puede culpar a un chico. Mujeres con cochecitos. Hay una manipulación de gente que tienen planes sociales, porque ellos mismos dicen que defienden los planes sociales, que son manipulados por estas personas. A estos delincuentes que están delinquiendo, según el artículo 194 del Código Penal, no les den más la posibilidad de administrar los planes sociales. No estamos en contra de los planes sociales, estamos en contra que los administren gente que delinquen, que cortan las calles.

Entrevista a Ramiro Marra - Presentación de la App Movimiento Antipiquetero Argentino

¿Cortar una calle es equivalente a ser delincuente?

Hacer un corte de calle es ser delincuente. Si en paralelo es dirigente social, es otra cuestión: puede ser oficinista y ser un delincuente también. Ellos están mezclando las cosas. Mezclan la defensa de los más necesitados con cometer un hecho que es un delito. Eso es lo que hay que distinguir. Ellos no están defendiendo a nadie y no tienen ningún tipo de representación. La única representación que tienen es ser los dirigentes que cortan las calles. Extorsionan a los políticos, que como acceden a esos pedidos, terminan siendo cómplices.

¿Cómo se debería desactivar un corte de tránsito organizado por movimientos sociales y quién debería ocuparse?

Veíamos columnas de piqueteros y policías rodeándolos, como custodiándolos. No. Tendrían que haberles dicho hasta acá no. A veces hay intención de hasta acá llegaron, pero no lo hacen continuamente. Están todo el tiempo cediendo, todo el tiempo negociando y con un delincuente no se negocia. Si alguien robó no tenés que negociar, lo tenés que meter preso. En el artículo 194 del Código Penal que te nombraba hay una sanción de 3 meses a dos años de prisión a la persona que corta una calle. Lo dice claro el artículo, pero si no respetamos el Código Penal obviamente después se va a terminar afectando y va a tener costos asociados en toda la sociedad.

El campamento piquetero que se armó frente al Ministerio de Desarrollo Social.

¿Está planteando que un piquetero, si realiza un corte, puede ir preso?

Tiene que ir preso. Tiene que ir preso el piquetero porque lo dice el Código Penal. Y está avalado por la Constitución Nacional.

¿Entonces tiene que ir la Policía y sacarlos de la Avenida 9 de Julio?

Sí. Tiene que ir la Policía y sacarlos de ahí. Tiene que haber voluntad política.

Pero también hay niños en la protesta. ¿Cómo se hace para proteger su integridad?

Vamos a tomar medidas, porque no puede ser. Hay instituciones que tienen el rol de cuidar a los niños y no los cuidan. No puede ser que se permita que en medio de la Avenida 9 de Julio y a la vista de todos haya niños durmiendo en carpas en la calle. Tenemos que cortar con esto. Están abusando de esos niños. Los niños tienen que dormir en una vivienda, deben dormir bajo techo. Los dirigentes no representan a nadie, ni a los trabajadores: son sólo personas que extorsionan. Extorsionan a los políticos y los políticos terminan siendo cómplices.

