Dos años después del comienzo de la pandemia, el Gobierno normaliza todos los ingresos para argentinos y extranjeros

El gobierno nacional abrirá todas las fronteras luego de más de dos años

Después de dos años de restricciones escalonadas, que mermaron y aumentaron según el contexto sanitario, el Gobierno dispuso levantar prácticamente la totalidad de las medidas contra el Covid-19 en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, tanto para argentinos como para extranjeros. Apurado por el contexto económico -en especial atendiendo que muchas provincias dependen del turismo-, el Ministerio de Salud, que conduce Carla Vizzotti y el Ministerio del Interior, que comanda Eduardo “Wado” De Pedro pondrán en marcha la apertura completa en los próximos días. Para circular, a los argentinos sólo se les exigirá una declaración jurada, y a los extranjeros un seguro Covid.

“Con la baja de la intensidad de los casos en el país y en el mundo, y el avance del plan de vacunación, consideramos que esto era posible y viable. Nos lo venían pidiendo las provincias, en especial las que son fronterizas con otros países, y lo venimos trabajando hace semanas”, dijo a Infobae la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, que en los dos últimos años estuvo a cargo de anunciar todas las novedades al respecto desde que empezó la pandemia, con decisiones muchas veces polémicas, sobre las restricciones en los ingresos y egresos del país.

De Pedro ya les informó a los 15 gobernadores que tienen pasos internacionales, en una videoconferencia realizada esta tarde, sobre la normalización en los 237 puntos de ingreso y egreso, tanto terrestres, como fluviales, marítimos y aéreos, que comenzarán a operar de acuerdo a las condiciones previas a la pandemia.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti (NA)

En resumen, se simplificarán todos los trámites de ingreso: ya no habrá “corredores seguros” y no se pedirá como requisito para ingresar un análisis de PCR y/o de vacunación. “Van a poder entrar personas que no estén vacunadas o que no tengan los esquemas de vacunación completos, tanto argentinos como extranjeros”, sostuvo Carignano.

A los argentinos, sean residentes o no residentes, sólo se les exigirá la firma de una declaración jurada electrónica en las 48 horas previas al viaje, donde se les preguntará si están o no vacunados, y si presentan síntomas. Estarán exceptuados aquellos que ingresen por vía terrestre y sólo visiten por 24 horas. En esas circunstancias, no deberán presentar más que su documentación personal. Y en el caso de los turistas extranjeros, además de la DDJJ se les exigirá un seguro COVID-19.

La implementación será escalonada. Hasta ahora están habilitados 58 pasos, y faltaba que los otros 179 empezaran a funcionar con normalidad durante 24 horas, ya que muchos estaban cerrados durante la noche por la falta de personal provincial para cubrir los requerimientos de la cartera de Salud.

En resumen, cómo será el nuevo esquema de pasos fronterizos

-Queda eliminada la categoría de “corredor seguro”. Se retoma el régimen operatorio de pre pandemia.

-Los puntos de entrada al país habilitados hasta el momento seguirán operando bajo las nuevas condiciones establecidas.

- Se realizará, junto a las autoridades provinciales, una apertura programada y escalonada de los puntos de ingresos no habilitados hasta el momento.

-A partir del 1 de abril, las personas extranjeras no residentes deberán completar una declaración jurada al menos 48 horas antes del viaje; contar con un seguro de salud Covid-19 (con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslado sanitario).

- Quedarán eximidos quienes ingresen al país por un plazo menor a 24 horas y lo hagan por vía terrestre.

-Aquellas personas extranjeras no residentes de nacionalidad ucraniana o provenientes de dicho país, mientras permanezcan en situación migratoria transitoria, deberán preveer un seguro de salud COVID-19, si no contaran con alguna otra modalidad de cobertura de salud.

-Los argentinos, argentinas y los y las residentes en el país deberán completar la Declaración Jurada al menos 48 horas antes del viaje.

-Quedarán eximidos los argentinos ingresen al país por un plazo menor a 24 hs y lo hagan por vía terrestre.

-El Gobierno recomienda, sin embargo, a todos aquellos que ingresen al país y tengan el esquema de vacunación incompleto, que se realicen una prueba diagnóstica dentro de las 24 hs posteriores a su entrada al país.

-De detectarse o reportarse en el punto de entrada un caso positivo o sospechoso de COVID-19, se activará el Plan de Contingencia de ese Punto de Entrada.

