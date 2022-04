El faltazo de Mauricio Macri: por qué no fue al sorteo del Mundial de Qatar a pesar de estar invitado

Mauricio Macri, en el Mundial de Bridge que se desarrolla en Parma, Italia

Es el presidente de la Fundación FIFA, pero no estuvo presente en Qatar para el sorteo del Mundial de Fútbol que se hizo en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha. Mauricio Macri pegó el faltazo, aunque estaba invitado. Y su ausencia dio lugar a múltiples especulaciones.

Sin embargo, la explicación que dieron sus allegados es clara: “Mauricio sigue en Italia porque sigue jugando en el equipo argentino que participa del Mundial de Bridge. Estaba previsto que si avanzaba en el torneo no iba a llegar a Qatar. Y le está yendo muy bien”.

El ex mandatario está en la ciudad de Parma para jugar en el 45° Mundial de Bridge, que comenzó el 27 de marzo y finalizará el 9 de abril. A partir del buen desempeño que está teniendo en el certamen, decidió no viajar a Qatar y desde Italia, con escala en España, volará hasta nuevamente a la ciudad de Miami, Estados Unidos, para dar clases en el programa de liderazgo económico que se dicta en el Adam Smith Center For Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida, tal como lo había hecho en la semana anterior a su presencia en el certamen deportivo.

Mauricio Macri también repudió el proyecto del Gobierno para regular el uso de las redes sociales

Macri, que regresará a la Argentina el 9 de abril, no se desentendió de la política argentina. Mantiene contactos telefónicos y por Zoom con varios dirigentes y colaboradores, y esta semana utilizó las redes sociales para criticar en duros términos el proyecto anunciado por el Gobierno para regular el uso de las redes sociales en el país. “A diferencia de la mayoría de los dirigentes del oficialismo, incluyendo al Presidente y a la Vicepresidenta, yo nunca bloqueé a un usuario en Twitter y nunca lo haré. No importa lo que digan”, afirmó en su cuenta de Facebook.

Como su padre, Franco Macri, el ex presidente se apasionó por el bridge durante la pandemia, período durante el cual le dedicó hasta 6 horas por día a practicar y hoy está ubicado en el puesto 336° del ranking mundial senior y se encuentra entre los mejores siete de la Argentina. Su entrenador, Pablo Lambardi, que jugaba también con su padre, es su compañero durante el Mundial.

El equipo argentino, que lidera Marcos Bertagnoni y que integran Macri, Lambardi, Carlos Lucena, Walter Fornasari, Hector Camberos, se clasificó al torneo de Parma luego de haber ganado el Campeonato Zonal Sudamericano de Bridge, que tuvo lugar en octubre pasado.

En una entrevista con Infobae, Bertagnoni dijo que a Macri “el deporte lo enganchó porque podés abstraerte de tus problemas” y aseguró que “se ganó el puesto jugando”.

Mauricio Macri está en el puesto 336° del ranking mundial senior de bridge y se encuentra entre los mejores 7 jugadores de Argentina

Antes de su participación en el Mundial, Macri recurrió a las redes sociales para agradecer a sus compañeros de equipo por la invitación para competir y recordó que “el bridge es un deporte olímpico desde 1999 que exige la misma dedicación y valores que cualquier otro: entrenamiento intenso, competitividad, fortaleza psicológica, destrezas específicas, resistencia, y, muy especialmente en este caso, estudio sistemático de jugadas y respeto a las reglas y al rival”.

“Disfruté enormemente estudiando y aprendiendo cosas nuevas. El bridge es un juego complejo, comparado muchas veces con el ajedrez. Entre los jugadores más famosos de la historia está Mahatma Gandhi, uno de los líderes que más admiré en mi vida. Es conocido que Gandhi utilizaba como metáfora el bridge para explicar la diferencia entre Karma (la mano que te toca) y Dharma (lo que hacés con esas cartas). Siempre es bueno recordar esa enseñanza. Para mí es un orgullo como argentino ser parte de un torneo mundial de un juego tan profundo como fascinante”.

El ex presidente tuvo que pedir la autorización al juez federal Julián Ercolini para poder salir del país tras su procesamiento en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

SEGUIR LEYENDO: