La discusión por el FMI vuelve al Congreso: un diputado de Lavagna pide investigar el crédito del 2018

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo

Apenas seis días hábiles después de que el Senado de la Nación aprobara la autorización para que el gobierno argentino tome nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, la discusión sobre el organismo multilateral de crédito volvió al Congreso.

El presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, presentó hoy un proyecto de Resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación para que el gobierno argentino exija al Fondo Monetario Internacional una investigación exhaustiva con el propósito de establecer si una parte de los 45.000 millones de dólares entregados a la Argentina, en el marco del préstamo Stand By 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, terminó financiando la salida de capitales financieros.

El también miembro de la Comisión de Finanzas entiende que el tema fue tratado “con poca rigurosidad” hasta ahora y entonces apunta a que intervenga la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI para determinar, mediante una investigación, si una parte de “los recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se destinaron a financiar salidas considerables o continuas de capitales”, lo que significaría haber usado parte de ese préstamo para sostener la salida de capitales especulativos que habían llegado al país principalmente entre 2016 y 2017.

Según explica Rodríguez, el pedido de participación de la OEI para el caso argentino ya había sido realizado en el propio FMI por directores de ese organismo. Esto se pudo observar en el comunicado del pasado 22 de diciembre de 2021, cuando el Fondo anunció los resultados de la Evaluación Ex Post del Stand By 2018 para Argentina. En ese comunicado, el propio Fondo señalaba que “muchos directores consideraron que una evaluación del Acuerdo Stand-By con Argentina por parte de la Oficina de Evaluación Independiente podría haber complementado las conclusiones de la Evaluación Ex Post”.

El proyecto pide que el Ejecutivo nacional “instruya al Director Ejecutivo por los países del Conosur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) ante el FMI, Sergio Chodos, para que gestione ante ese organismo “la urgente intervención” de la OEI, para que se inicie una investigación con el fin de evaluar cuánto de los 45.000 millones de dólares que recibió la administración de Mauricio Macri se destino a financiar “salidas considerables o continuas de capitales, vulnerando y/o incumpliendo así los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”.

La discusión respecto a la salida de fondos y el carry trade también fue planteada por Rodríguez respecto al entendimiento que firmó el fondo el viernes pasado. Durante la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán a la Comisión de Finanzas en Diputados.

En ese momento, el presidente del interbloque reúne a los lavagnistas, los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y al socialismo santafesino, le preguntó a Guzmán si estaba en condiciones de “comprometerse el Congreso de la Nación a que esos fondos especulativos que vinieron a hacer carry trade, no volverán a recibir bonos en dólares a cambio de sus tenencias en moneda nacional, en el marco de este eventual Acuerdo con el Fondo Monetario o por fuera de él?

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, da una conferencia de prensa sobre el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, en Buenos Aires, Argentina, el 28 de enero de 2022. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

La respuesta del Ministro al diputado lavagnista señaló que se descartaba esa posibilidad ya que aseguró que no está prevista “en este momento” y que “hoy no está siendo considerada”.

La Resolución ingresó hoy por mesa de entrada y como la comisión de Finanzas está constituida ya fue girada. Para el diputado presidente del interbloque, la necesidad de avanzar en esta petición radica en que entiende que hubo fuga de capitales financiada por los dólares del FMI y que entiende que es algo que podría volver a pasar con el nuevo empréstito que el viernes aprobó el board del FMI.

