Jueces y abogados bonaerenses se unieron para reclamar por las vacantes en el Poder Judicial

La reunión de magistrados y abogados en Dolores (Foto: Prensa Colegio de Magistrados)

Lo calificaron de histórico. La semana pasada jueces, fiscales, defensores oficiales y abogados de la provincia de Buenos Aires se reunieron para analizar lo que consideran una situación de colapso del Poder Judicial bonaerense, principalmente por las vacantes que hay que llegan al 40 por ciento de todo el sistema. Y allí acordaron tener “una voz más contundente” antes su reclamos.

“La necesidad de dotar a las/os principales actores del sistema de justicia de una voz más contundente, y de dar visibilidad a las cuestiones que impactan en la vida cotidiana de las/os habitantes de la provincia de Buenos Aires, llevó a realizar este encuentro que fue calificado como ´un hecho histórico´ por los dirigentes de ambos Colegios”, sostuvieron a través de un comunicado el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

La principal preocupación es por la cantidad de vacantes que hay en los cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales en toda la provincia. Son cerca de 1500 y 600 de ellos no tienen titulares. Es el 40 por ciento. Es un problema que la pandemia del coronavirus agravó porque el Consejo de la Magistratura de la provincia -a cargo de hacer los concursos públicos- suspendió los exámenes y ahora reformó su reglamento para acelerarlo. Pero la preocupación ya existía de antes. Su suma a la demora del Poder Ejecutivo en enviar los pliegos al Senado y allí en aprobarlos.

“Estamos con demoras mayores a lo normal. Lo venimos advirtieron hace mucho tiempo. El consejo de la magistratura trabajó mucho para suplir los efectos de la pandemia pero la solución debe ser extraordinaria porque el tiempo de cobertura de vacantes es muy largo y lamentablemente esos tiempos no los tenemos. Cubrir una vacante puede demorar hasta cuatro años pero hay vacantes de mas tiempo”, le dijo a Infobae Mateo Laborde, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires.

En la misma línea, Claudio Santagati, defensor general adjunto de Lomas de Zamora y titular Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, señaló que “un juez, un fiscal, un defensor que no es nombrado es una audiencia que no se hace, un juicio que se retrasa, una resolución que se demora. Es retrasar la solución de un conflicto que nos llega”. “A nadie se le ocurre tener vacante en otros poderes del estado. No nombrar a los ministros del Poder Ejecutivo, o a un diputado o un senador. Pero en el Poder Judicial sí”, sostuvo.

Tanto Santagati como Laborde coincidieron en señalar que los fueros con más problemas son el penal, el laboral y el de familia. También la situación es más crítica en algunos departamentos judiciales. Por ejemplo, en Lomas de Zamora de los 80 cargos de fiscales penales, 20 están vacantes. O en Junín, el año pasado falleció por coronavirus el único asesor tutelar de menores e incapacidades y ese lugar debe ser cubierto por el asesor de otra jurisdicción.

El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y el gobernador, Axel Kicillof

“Estamos en la situación de vacancia mas grande la historia del poder judicial de la provincia”, remarca Laborde.

Las vacantes fue uno de los temas se trató el miércoles pasado en la ciudad de Dolores donde se reunieron más de 40 dirigentes de ambas instituciones. Allí acordaron comenzaron a trabajar en conjunto en los reclamos. “Entre otras políticas se acordó plantear en conjunto problemas estructurales del sistema de justicia como las vacantes de magistrados/as, funcionarios/as; la regulación de honorarios profesionales de los/as abogados; la necesidad de la autarquía del Poder Judicial; mejorar los procesos de incorporación de tecnologías; y la situación salarial de magistrados/as y funcionarios/as”, señalaron en el comunicado.

“Hemos mandado notas a los podres del estado, lo hicimos públicamente, advertimos de esta situación hace tiempo y en algunos lugares con alguna proyección de los magistrados que se iban a jubilar en el futuro. Pero no tuvimos respuestas extraordinarias como la situación lo requiere”, plantea Laborde.

Otros participantes de la reunión en Dolores señalaron que la unión de abogados y jueces es ante el cansancio de la falta de respuestas de la política. “Este problema no es del gobierno de Axel Kicillof, viene de antes. Pero las respuestas no llegan y la situación es cada vez más crítica”, dijo off the record uno de las personas que participó del encuentro.

En la reunión recordaron que esta situación fue advertida el año pasado por la Suprema Corte Suprema de Justicia de la provincia cuando se festejaron los 200 años del Poder Judicial bonaerense. El máximo tribunal pidió “revertir el cuadro de emergencia producto de la cantidad inédita de vacantes de magistrados; crear y poner en funciones nuevos órganos en aquellos fueros que experimentan un crecimiento muy significativo de la litigiosidad (como los de familia, de paz, contencioso administrativo y algunos órganos en materia penal”.

