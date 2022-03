Con enfoque en la unidad del PRO, Mauricio Macri se reunió con senadores bonaerenses

El ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se reunió este miércoles con senadores de la provincia de Buenos Aires pertenecientes al PRO. Según trascendió luego, los temas que se tocaron estuvieron relacionados con la situación del país y la realidad en el territorio bonaerense. Hubo un enfoque en la “unidad”, por parte del ex mandatario.

Días atrás, Macri había roto el silencio luego de varias semanas cuando realizó de manera pública un extenso análisis sobre la coyuntura que vive la Argentina, la actualidad del gobierno nacional, además de las posibilidades de la oposición de volver al poder. También se refirió a las candidaturas dentro de Juntos por el Cambio y hasta se animó a hablar de futuras medidas que debería tomar la coalición si regresara a la Casa Rosada en 2023.

A lo largo del encuentro registrado este miércoles, en tanto, el ex mandatario destacó la unidad de Juntos y los convocó a continuar trabajando en la misma dirección de cara al futuro y con el compromiso puesto en cada vecino de la Provincia, según trascendió.

El titular del Bloque de Senadores del PRO, en tanto, también se expresó en relación a esta reunión junto a quien fuera Presidente de la Nación. “Se trató de una reunión muy positiva en un momento en el que todos los argentinos necesitan vernos juntos y trabajando en iniciativas para mejorar la calidad de vida”, señaló Christian Gribaudo.

“De cara al 2023 lo más importante es recuperar la esperanza”, aseguró Gribaudo. Y en ese sentido, agregó: “Vamos a continuar trabajando con todos los sectores que conforman nuestro espacio político para que la Provincia de Buenos Aires y el país vuelvan a contar con un gobierno presente y que apueste al desarrollo”.

El titular del Bloque de Senadores bonaerenses del PRO y Mauricio Macri

Días atrás y en su aparición pública, Macri había criticado las nuevas medidas anunciadas por Alberto Fernández para llevar a cabo la guerra contra la inflación: “Otra payasada. Volvemos con controles que no sirven para nada. Tienen que dejar de gastar y robarle la plata a los que trabajan con impuestos confiscatorios. No podemos seguir con este derroche. Es todo el tiempo igual, más de 150 mil amigos y parientes que son empleados públicos en dos años”.

Aun con el debate interno que genera su gobierno, en particular por sus resultados económicos, la figura de Mauricio Macri sigue siendo más que relevante en la coalición opositora. Y en las semanas pasadas registró un papel activo en las negociaciones para consensuar el texto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su endurecimiento derivó en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que contempló los cambios que querían en Juntos por el Cambio.

La nueva centralidad de Macri, plantea un rol más activo en Juntos por el Cambio y despierta las sospechas sobre su candidatura.

“Somos conscientes de lo mal que se vive en la Argentina. La gente no nos va a perdonar si no tenemos las ideas claras. Seguramente vamos a volver al poder en 2023, somos una alternativa. Lo importante es que va a volver el espacio y tenemos que tener las ideas claras”, había señalado días atrás cuando habló sobre el futuro electoral de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, entonces, no brindó precisiones sobre una posible candidatura: “He dicho que no es una decisión prioritaria, estoy convencido de que no es tan importante quién sino para qué volvemos. Estamos asistiendo a gente que volvió al poder sin saber para qué. Tenemos que volver para construir la cultura del trabajo, la transparencia, ser parte del mundo, una cultura del poder sana. Hay varios candidatos buenos que se están preparando para mostrarle su capacidad de liderazgo a la gente”.

