Pedidos “desesperados” por la unidad y escenarios de ruptura: crece la tensión en el Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández continúan sin hablarse, tras la fisura interna generada por el acuerdo con el FMI (REUTERS/Matias Baglietto)

En un clima de fractura y diálogo interrumpido entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la tensión al interior del Frente de Todos crece cada semana luego de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso.

Referentes del espacio se diferencian con mensajes hacia la coalición con pedidos “desesperados” hacia el diálogo y la unidad, mientras que otras voces prefieren cuestionar las actitudes de un lado y del otro que llevan al armado político a un escenario de ruptura, tras las nuevas declaraciones de esta mañana del Jefe de Estado: “Valoro a Máximo y a Cristina pero no existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo” .

En su editorial de todas las mañanas, el dirigente social Luis D’Elia hizo un llamado para la unidad del Frente de Todos y advirtió que si Alberto Fernández “se tuviera que ir mal y temprano del gobierno, la primera perjudicada es Cristina” Kirchner.

“Le pido Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner que busquen la forma, la manera de encontrarse, de escucharse y de volver a unirse con sabiduría e inteligencia, con tacto. Identificando la gravedad de la hora”, sostuvo el referente del partido Miles en su programa radial en Radio Rebelde. “ Si Alberto Fernández se fuera mal y tuviera que irse temprano del Gobierno, la primera perjudicada es Cristina. Van a ir por vos, Cristina, con todo . De manera despiadada te van a perseguir a vos y a tus hijitos, pero sobre todo a vos. El odio de la oligarquía es inmenso”, aseguró.

“Perón decía q repetir lo que ellos dice es hacerle propaganda al enemigo. Por eso nosotros no hablemos de inflación, que hablen ellos; no golpeemos a Alberto, que lo golpeen ellos, es un llamamiento casi desesperado, si esto no se calma muchas cosas van a ir para atrás”, puntualizó.

Otras de las voces que se pronunció fue el dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, quien sostuvo sobre la “vergüenza ajena” que le genera el nivel de disputas en el Frente de Todos y esbozó como “posibilidad” una ruptura entre los distintos sectores del oficialismo.

El dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro (Maximiliano Luna)

“Quiero creer, porque conozco a Cristina y Alberto desde el año 2000, que va a prevalecer, por historia, compromiso, responsabilidad, y porque ambos eligieron la política, la razonabilidad y la sensatez, más allá de la bronca y las facturas que se hayan pasado”, indicó en declaraciones a Radio 10 el funcionario, que tiene una mayor afinidad con el sector representado por el “albertismo”.

Desde el kirchnerismo, la senadora nacional Juliana Di Tullio remarcó su mirada crítica sobre la marcha del gobierno de Alberto Fernández y afirmó que “ ahora pareciera que está gobernando un solo sector de la coalición del Frente de Todos ”, al insinuar que se impuso la visión del Presidente en las directrices que emanan del Poder Ejecutivo.

“Hay una diferencia grande sobre cómo se enfrentan los conflictos y cuáles son los instrumentos legales para llevarlos adelante”, destacó en FM Nacional Rock la legisladora que abreva en el sector que responde políticamente a la vicepresidenta. “La estrategia para ganarle a un Macri candidato es el pueblo en su conjunto y es cumplir con lo que le prometiste a la gente”, sostuvo. Pese a estos señalamientos, Di Tullio remarcó: “Si el Presidente decide enderezar el barco y me convoca, estoy a disposición para estar espalda con espalda ”.

La senadora "cristinista" Juliana Di Tullio (Foto: Charly Diaz Azcue /Comunicación Senado)

La abogada Graciana Peñafort, de estrecha confianza de Cristina Kirchner, le bajó el tono a la disputa interna y lo calificó como un “debate algo normal”. “Hay que sentarse a rediscutir los consensos dentro del frente. Si no encontramos un rumbo, tenemos un espacio de derecha que está esperando para tomar el poder ”, sostuvo en radio La Red la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, que representa a la vicepresidenta como letrada querellante en la causa que investiga los destrozos y ataques vandálicos hacia su despacho en la Cámara Alta.

Desde una posición intermedia -por sus años de militancia en apoyo al cristinismo y su cercanía con Alberto Fernández-, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi consideró que “ no le parece razonable” el nivel de tensión interna generado por el acuerdo con el FMI , aunque sea uno de los temas “importantes” que debe transitar la gestión.

El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi

“El Frente de Todos tiene una cantidad de objetivos aún por cumplir. Tenemos que bajar la inflación, mejorar los niveles de pobreza e indigencia , y todo lo que contenía nuestro contrato electoral cuando se postuló el frente”, apuntó el dirigente santafesino, que exhortó a “poner en una cápsula” (sic) los cruces y diferencias generados en el último mes.

“Lo que tendría que hacer el Frente de Todos es mirar hacia adelante y hacia abajo, dejar de mirarnos a nosotros. Hacia el futuro y ver cómo le mejoramos la vida a nuestro pueblo”, concluyó el “chivo” Rossi.

Por su lado, la ex ministra de Seguridad y actual presidenta de Cascos Blancos, Sabina Frederic, se mostró de acuerdo a que “se pueda restablecer el diálogo entre Alberto Fernandez y Cristina Kirchner” y opinó de manera optimista de que “va a suceder”. Desde su mirada, aparece como prioritario “iniciar una etapa de debate y diálogo en el Frente de Todos” y que pueda ser “institucionalizado”, después de la tensión que se empezó a expresar el año pasado con la derrota sufrida en las PASO.

“Todos trabajamos para constituir el Frente de Todos”, afirmó la funcionaria vinculada al “albertismo”.

En este contexto de declaraciones de voces oficialistas y exhortos públicos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner siguen sin hablarse. Ninguno de los dos quiere entablar la comunicación. Incluso, este mañana el mandatario se refirió a esas diferencias y afirmó: “ Valoro a Máximo y a Cristina pero no existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo ”.

En la coalición, los que consideran que aún es viable sellar la paz, entienden que la única forma de hacerlo es a través de un acuerdo entre el Presidente y la Vicepresidenta. El “Chino” Navarro es uno de los referentes que buscan acercar las posiciones, según publicó Infobae. Nadie quiere romper la coalición, pero no hay señales concretas aún de recomposición.

La ex ministra de Seguridad y actual titular de la Comisión de Cascos Blancos, Sabina Frederic (Maximiliano Luna)

