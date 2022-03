Arde la interna bonaerense en el PRO: entre versiones sobre el anticipo de las elecciones, se perfilan cinco candidatos a gobernador

Diego Santilli, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti y Javier Iguacel, cuatro de los precandidatos del PRO a la gobernación bonaerense

En la medida en que se acerca el 2023, en el PRO se multiplican los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El triunfo electoral de Diego Santilli en un distrito que parecía propiedad excluyente del peronismo, curiosamente, no lo convirtió en el candidato indiscutible de su partido para suceder a Axel Kicillof, pero la estrategia consensuada por los máximos referentes es clara: que salgan todos a recorrer el territorio y el elegido será el que esté mejor instalado el año que viene entre la dirigencia y en las encuestas.

Es la misma postura que comparten líderes como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. De todas formas, nadie imagina que se presente más de un candidato propio para competir en las PASO contra la UCR porque podrían reducirse las probabilidades de ganar. Y tampoco se prevé la realización de internas partidarias para que llegue a las primarias un solo postulante.

“No es tiempo de candidaturas; la gente va a castigar a los que se apuren mientras hay tantos problemas concretos”, es el argumento que repite la dirigencia política, aunque los que tienen aspiraciones de conducir la Provincia necesitan mostrarse activos, acercarse a los vecinos y negociar con los jefes territoriales. Santilli, en ese sentido, corre con ventaja. Tiene el respaldo político y económico de Rodríguez Larreta. Y si en la campaña electoral de 2021 recorrió más de 30 mil kilómetros para visitar 98 municipios (algo que le permitió ganar en el 72% de las comunas en las que estuvo), al día siguiente de haber ganado los comicios retomó sus giras provinciales y se calcula que en agosto próximo ya habrá completado su presencia en los 135 municipios bonaerenses.

Lo que consiguió Santilli fue una hazaña. Se impuso en las últimas elecciones con una diferencia de 1,3 puntos sobre el Frente de Todos (39,81% contra 38,53%), pero logró algo que no sucedía desde 1983: le ganó a todo el peronismo unido. Un análisis más detallado de los votos, efectuado por el equipo santillista, confirma que, aun con 10 puntos menos de participación electoral, la lista de Juntos superó por más de 4 puntos a las que obtuvo el espacio en los comicios de 2019 . Y que la nómina encabezada por Santilli se impuso en 109 de los 135 municipios bonaerenses, que representan el 80% del total, e incluso ganó en 66 más que hace dos años. Dentro de ese pelotón, Juntos ganó en 44 municipios peronistas o kirchneristas y en 7 vecinalistas.

Diego Santilli y Cristian Ritondo, de visita en Mar del Plata, junto al intendente Guillermo Montenegro

Incluso, según ese informe, si se comparan las elecciones de 2019 con las de 2021, Juntos por el Cambio creció 4,21 puntos en la provincia de Buenos Aires . Con semejantes resultados, ¿por qué entonces Santilli no es el candidato a gobernador de todo el PRO? Puede serlo, en realidad, pero hoy pesan las diferencias que existen a nivel nacional: es el elegido de Rodríguez Larreta, no de Bullrich ni, por ahora, tampoco de Macri. Y también influye la interna provincial: los intendentes del PRO no tienen una opinión unánime. Hay jefes comunales que buscan candidatearse o que prefieren a un par para competir por la gobernación. Incluso existen quienes objetan el estilo larretista en el armado político por su “mirada muy porteña” y la profusión de recursos.

Santilli, incluso, sumó algunas resistencias en las últimas semanas por haberse convertido en el coordinador de la Mesa Nacional del proyecto Larreta Presidente. Algunos bonaerenses de pura cepa creen que esa tarea le restará tiempo para dedicarle a los problemas del distrito provincial. Claro que en esa estructura también se encuentra Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO, quien hace 24 horas dijo: “Quiero y tengo la intención de gobernar la Provincia”, le aseguró a Radio Continental.

Santilli y Ritondo se consideran amigos, trabajan activamente para que el jefe de Gobierno porteño se mude a la Casa Rosada y, extrañamente, ya están compitiendo para convertirse en el candidato a gobernador del PRO, alentados por el propio Rodríguez Larreta. Ambos incluso comenzaron a recorrer juntos algunas ciudades de la Provincia. A comienzos de mes estuvieron en Zárate y el sábado pasado visitaron Mar del Plata y Ayacucho. El plan es repetir estas incursiones conjuntas cada quince días.

En el ritondismo dicen que no quieren alterar el juego limpio que rige con Santilli, pero advierten que el ex vicejefe porteño tiene dificultades porque “llega por arriba” a la Provincia mientras que el jefe de los diputados del PRO cuenta con más respaldos en el interior provincial. Como aliado tradicional de María Eugenia Vidal, Ritondo heredó gran parte de los dirigentes alineados con la ex gobernadora. Y sus allegados destacan la gran cantidad de intendentes, legisladores y concejales que firmaron una carta impulsada por él en la que, al criticar la suba de las retenciones, le reclamaron a Kicillof que deje de ser el “delegado” del gobierno nacional.

Patricia Bullrich lanzó su agrupación bonaerense La Provincial junto con Javier Iguacel, su candidato a gobernador

Allí figuran 5 diputados nacionales, 2 senadores provinciales, 8 diputados bonaerenses, 5 intendentes y un centenar de concejales. Entre los firmantes que el sector de Ritondo considera como demostrativos de su fuerza interna están Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de Cambiemos; los vidalistas Alex Campbell y Walter Lanaro, y jefes comunales como Manuel Passaglia (San Nicolás), Sebastián Abella (Campana), Martín Yeza (Pinamar), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y Jorge Etcheverry (Lobos).

Patricia Bullrich tampoco se queda quieta. Quiere apuntalar su proyecto presidencial con una presencia propia en la decisiva provincia de Buenos Aires. Por eso desde principios de año comenzó recorridas por distintas ciudades bonaerenses, reforzó la tarea del diputado nacional Gerardo Milman, su mano derecha, como armador político en el distrito y el martes pasado lanzó en Pilar la agrupación La Provincial, que busca ampliar el espacio hacia organizaciones civiles y que lidera Patricia Vásquez, una abogada que trabajó con Bullrich en el Ministerio de Seguridad y es referente del PRO en el partido de Malvinas Argentinas.

En el acto en que se presentó la agrupación estuvieron, entre otros, el diputado nacional Waldo Woff, el concejal de Tigre Segundo Cernadas, el senador provincial Juan Pablo Allan, la diputada bonaerense Florencia Retamoso (esposa de Milman), el sindicalista docente Facundo Lancioni, el ex diputado nacional Nicolás Massot y el bailarín Maximiliano Guerra, aunque no fue casual que Bullrich haya sentado a su lado a Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento: será su candidato a gobernador.

El ex ministro de Energía de Cambiemos también figura, en representación del bullrichismo, como vocal de la flamante conducción del PRO bonaerense, que el 13 de marzo renovó sus autoridades gracias a un amplio acuerdo en el que están representados todos los sectores internos. Su presidente sigue siendo Jorge Macri, actual ministro de Gobierno porteño, secundado por Daniela Reich, senadora bonaerense y esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, también vocal (como Santilli y Ritondo).

Los intendentes Néstor Grindetti y Julio Garro, aliados y con planes propios

Para facilitar la lista de unidad, quien cedió su puesto de vicepresidente fue el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, otro dirigente de peso que se suma al pelotón de candidatos a gobernador del PRO. Aunque afirmó que “no es momento para hablar de candidaturas”, el jefe comunal anunció que no buscará su reelección y comenzará a dar señales de su nuevo desafío: la semana próxima viajará a Balcarce y Tres Arroyos como parte de su plan de visitar una vez por mes una ciudad del interior provincial.

Grindetti está aliado al intendente de La Plata, Julio Garro, quien buscará su reelección en 2023, y juntos decidieron convertir la agrupación Hacemos, surgida hace dos años en Lanús, en un partido provincial ideado como una plataforma que contenga al peronismo no kirchnerista para sumarlo a Juntos por el Cambio. El lanzamiento se hará dentro de quince días en la ciudad de Lobos.

“Calculamos que hoy nos faltan 5 o 6 puntos para ganar las elecciones en la Provincia y por eso queremos queremos incorporar al votante peronista, no amarillo (por el PRO), pero que comulga con nosotros”, sostiene uno de sus impulsores. El otro ideólogo de este armado político es Diego Kravetz, el jefe de Gabinete de Lanús y futuro candidato a intendente del municipio.

Grindetti y Garro, quienes actúan en tándem con su colega Diego Valenzuela, también con aspiraciones de competir por la gobernación, coinciden en tomar distancia de la construcción provincial de Rodríguez Larreta: creen que el candidato del PRO a suceder a Kicillof tiene que ser intendente o, al menos, haberlo sido para entender mejor la problemática bonaerense. Una forma elegante de discrepar con la figura de Santilli. Critican, además, que el larretismo haga política en la Provincia buscando aliados entre dirigentes que responden a los intendentes. Es curioso: los tres jefes comunales formaron parte del Grupo Dorrego, que apoyaba a Jorge Macri como candidato a diputado nacional por la Provincia en 2021 y luego se dieron vuelta para respaldar a Santilli.

Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta

Aunque muchos ya lo ven como el postulante del PRO para suceder a Rodríguez Larreta en la Ciudad, Jorge Macri no descarta disputar la candidatura a gobernador. Según advierten sus principales colaboradores, “la Provincia es su lugar natural” y “sigue teniendo muchos respaldos en las ciudades del interior bonaerense”. Aún así, dicen que el actual funcionario porteño está cómodo en su puesto en el gabinete porteño y que aún es prematuro anticipar sus pasos: Rodríguez Larreta le ofreció el cargo clave de ministro de Gobierno para convencerlo de no competir con Santilli en 2021, pero también como gesto hacia Mauricio, su primo.

Esta danza de candidatos a gobernador del PRO podría definirse antes de tiempo: se mantienen las fuertes versiones de que el kirchnerismo intentaría desdoblar las elecciones bonaerenses en 2023 para separarlas del día de los comicios presidenciales y tratar de evitar así el arrastre de una posible derrota a nivel nacional. En los insistentes rumores aparece Martín Insaurralde para pelear por la gobernación y Cristina Kirchner, acompañada por Kicillof, en la lista de candidatos a senador nacional por el distrito.

Se habla del mes de abril para las elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires, aunque la jugada no será tan sencilla: para convocar a los comicios sólo hace falta un decreto del gobernador, pero para poder desdoblarlos de las PASO, por ejemplo, se requiere de una ley provincial. Y los equilibrios políticos con la oposición en la Legislatura bonaerense están parejos.

Otra enorme incógnita es quién será el candidato de la UCR para la gobernación. Evolución, el sector de Martín Lousteau, impulsa para ese puesto al diputado y economista Martín Tetaz, oriundo de La Plata. Hay quienes miran a Maximiliano Abad, jefe del radicalismo provincial. Falta mucho para 2023 y en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 40% del electorado de todo el país, el PRO decidió esperarlo con una superpoblación de postulantes a gobernador.

SEGUIR LEYENDO: