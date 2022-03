Elisa Carrió envió un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio: “No confío en nadie, salvo en la Coalición Cívica”

La líder de la Coalición Cívica brindó un curso sobre paternidad y luego habló de la actualidad política.

Elisa Carrió dejó los mensajes crípticos por Twitter de la semana pasada y habló con todas las letras. “Estoy decepcionada. He sido usada. Hoy no confío en nadie, salvo en la Coalición Cívica”, fueron algunas de las definiciones más fuertes que pronunció anoche, en una conferencia de prensa virtual después de impartir un curso sobre “crisis de la función paterna en la época actual” en el Instituto Hannah Arendt. Apuntó hacia la interna de Juntos por el Cambio y puso algunos nombres y apellidos que había evitado días atrás.

Las críticas cristalizaron el malestar que tiene la líder de la Coalición Cívica con los dirigentes opositores frente al debate del acuerdo con el FMI en Diputados. Habla de dirigentes que “quieren ser presidentes pero no quieren hacerse responsables” y cuestiona que los principales partidos de la oposición hayan coqueteado con el default. “La Argentina podía hacer un papelón histórico que los que tomaron la deuda ni siquiera autorizaran el financiamiento. Era un suicidio ”, afirmó.

La dirigente opositora respondió preguntas de Infobae, La Nación, Clarín y Perfil después del curso que brindó con la profesora Silvia Ormaechea sobre paternidad, donde habló sobre “el testimonio como acto singular y encarnación de la alianza ley y deseo”. Dijo que será la última vez que habla hasta después de Semana Santa y revindicó el rol que tuvo para que saliera la ley que habilitó al Gobierno a firmar el acuerdo con el Fondo: “Cumplí un deber, no puede haber ostentación del deber político, no quiero rédito”.

El curso de Carrió y Ormaechea en el Instituto Hannah Arendt.

La ex diputada pronunció en al menos tres oportunidad su “decepción profunda y lacerante” y apuntó contra los que “quieren ser presidentes pero no quieren hacerse responsables”. En ese sentido habló de enfrentar una “sensación de cansancio moral, frente a la forma corrupta de pensar en la conveniencia, antes que lo correcto” y resaltó que “un partido pequeño como la Coalición Cívica se tuvo que hacer cargo del papel del padre”.

“Confiaba en que los líderes emergieran después de la elección pero suspendieron la historia en función de sus propios intereses personales. Un ejemplo es que nosotros planteamos: vamos a honrar esta deuda con el Fondo, porque no pagar nos convierte en un paria internacional. Dijimos vamos a evitar un default, porque sería el mayor impuestazo para la clase media, porque íbamos a pasar a ganar dos dólares”, afirmó.

Después, de eso, Carrió lanzó su advertencia hacia el interior de Juntos por el Cambio: “Yo hoy no confío en nadie, salvo en la Coalición Cívica”.

Es que la líder opositora resaltó que la estrategia de presentar un proyecto de ley que permitiera al Gobierno tener la ley que autoriza el acuerdo con el FMI sin, al mismo tiempo, asumir las políticas económicas acordadas con el organismo, primero, la conversó con el PRO. “Se lo propuse a alguien del PRO, pero me di cuenta que lo iba a manipular”, afirmó.

El bloque Juntos por el Cambio la noche de la aprobación del acuerdo con el FMI. (Foto: Luciano González)

En ese contexto, Carrió apuntó contra los que votaron en contra: “El no de López Murphy es inexplicable”, aseguró y también mencionó a José Luis Espert. “Terminaron votando con La Cámpora y con la izquierda”, dijo. De todos modos, destacó que haber juntado más de 200 votos a favor fue una “derrota terrible” para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Los que decían NO eran los que querían que reviente todo, a un costo social terrible. Algunos no vivieron el 2001, pero vi la gente loca en la calle (...) Estos son actos de irresponsabilidad y oportunismo, mientras que nosotros creemos que hay que construir una credibilidad frente a cualquiera, porque sino estamos llevando a una Argentina inviable”.

Decepción y críticas a JxC

“He sido usada. Me miran pero no me escuchan, a muchos les importa el proyecto personal. He dado muchos consejos, pero después hacen lo que quieran, de esa falta de respeto no sé cómo se vuelve. Lo que digo es que yo no callo más ”. La frase sorprendió por su dureza y apuntó a la interna opositora, que se agitó con tironeos entre los partidos fundadores en medio del debate por el acuerdo con el FMI.

De todos modos, Carrió también apuntó contra el gobierno nacional por su negociación de la refinanciación de la deuda de 44 mil millones de dólares. “Guzmán es un pésimo funcionario”, dijo la dirigente, pero desligó de sus críticas al presidente Alberto Fernández. “Hay que sostener al presidente. Sostener institucionalmente. Los que jugaban a lo peor mejor le daban aire a Cristina para voltear al Presidente”, manifestó.

“Hay que llegar a una elección libre y disputada. Estamos en un sistema de alternancia en el poder y la oposición tiene que ser responsable”, aseguró Carrió y mandó un nueva advertencia: “Nadie piense que la elección está ganada, porque en momentos de crisis pueden salir cualquier cosa”.

Guerra contra la inflación y violencia en el Congreso

(Franco Fafasuli)

Durante la conferencia de prensa virtual, Infobae le preguntó sobre el anuncio del Presidente de iniciar una “guerra contra la inflación” y la violencia en el Congreso durante el tratamiento del acuerdo con el FMI. “El presidente carece de capacidad para entender los problemas. Yo pido que alguien en el Gobierno tiene que poner un poco de racionalidad. Un aumento en las retenciones no se puede hacer porque vamos a salir todos a la calle. No se puede castigar más al campo que es la única actividad exitosa en Argentina”, respondió.

Sobre los violentos incidentes frente al Palacio Legislativa, Carrió respondió: “Lo que pasó con el policía al que le tiraron una bomba molotov es atroz. Es la degradación de la figura de la ley. Toda violencia es terrible: una cosa es la lucha, la lucha dinámica por la verdad y la justicia, pero la izquierda tiene que ser democrática y disputar el poder, creer en la democracia liberal”.

“En Chile hay una izquierda democrática y hay que mirar ese ejemplo. Con la molotov a donde los conduce es a una desocupación subsidiada. Sobre lo que dijo Cristina con respecto a eso: allí estaban los de ella, no nosotros. Hay que dejarse de ocupar de Cristina, hubo 202 votos a favor de negociar. Esto es una derrota aplastante”, consideró y agregó: “Tiene que dejar el papel de víctima. La víctima no es ella, que está en el Senado y tiene impunidad”.

SEGUIR LEYENDO