Juntos por el Cambio prestará los dos tercios y mañana el Senado aprobará el acuerdo con el FMI

Con la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner abriendo la sesión, este jueves la Cámara de Senadores de la Nación dará el respaldo definitivo para que el Ejecutivo avance en la refinanciación del crédito por 44.500 millones de dólares que contrajo la adminitración de Cambiemos en 2018.

Esto se definió este mediodía en la reunión del interbloque de Juntos por el Cambio que votó hacer lugar al pedido del Frente de Todos y bajar al recinto mañana a las 14 para sesionar sobre tablas este único proyecto de ley.

Para poder comenzar a sesionar mañana tienen que haber 48 de los 72 senadores que conforman la Cámara alta. Si nadie se ausenta, Juntos por el Cambio aportará 33 y el Frente de Todos 35 legisladores.

“Se definió rápidamente apoyar el pedido de tratarlo mañana. No hubo mucha discusión en el interbloque y quedamos que los posicionamiento van a ser expuestos en los discursos de mañana”, explicó a Infobae una fuente que participó del encuentro.

Alfredo Cornejo, titular del interbloque opositor en el Senado

Los senadores de Juntos por el Cambio que tomarán la palabra mañana en el recinto buscarán “remarcar la falta de responsabilidad” de sus pares del oficialismo que no acompañan el proyecto. “Además se hará referencia a los 27 meses de negociaciones”,. agregó.

Se espera que los 33 senadores del interbloque de Juntos por el Cambio voten de manera favorable el proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, en donde fue aprobada por 202 votos, de los que la coalición opositora aportó 111 de un bloque de 115.

En paralelo, la bancada del Frente de Todos va anunciando sus votos. Por lo menos los que van a acompañar. El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, confirmó hoy que acompañará el proyecto y consideró que la deuda con el organismo “es una deuda política”.

”Se trata de una deuda que no solo es económica sino que también es política. Por pedido de (Mauricio) Macri, el FMI nos prestó en 2018 más del doble que permitía su estatuto. Estamos en una instancia en la cual no hay un plan B. No apoyar el proyecto traería como resultado el default; por eso voy a acompañar”, explicó.

Cristina Kirchner presidirá la sesión (NA)

En la misma línea, el senador por La Rioja Ricardo Guerra votará positivamente:”Es la primera vez que se discute un endeudamiento público con distintas posiciones y con lo que significa el FMI en nuestra economía, generando muchas situaciones y posiciones, tanto de un lado político como de otro”, sostuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Kirchner, convocó a la Cámara alta para debatir el jueves el proyecto de ley que autoriza al gobierno nacional a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el refinanciamiento de la deuda de más de 44.000 millones de dólares contraída en 2018 por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. A través del Decreto Parlamentario 17/22, firmado la noche del martes, Fernández de Kirchner convocó a la sesión especial desde las 14.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta firmó ayer el dictamen en favor del proyecto de ley que fue sancionado por Diputados la semana pasada. El dictamen, sin embargo, no tendrá los siete días de vigencia que establece el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.

Por ello, para celebrar la sesión, será necesario juntar el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto para habilitar la reunión parlamentaria “sobre tablas”.

