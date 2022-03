Congreso vallado: así será el operativo de seguridad para la sesión del Senado por el FMI

Los incidentes provocados en el Congreso por el acuerdo con el FMI (Maximiliano Luna)

El gobierno porteño anunció la instalación de un vallado en los alrededores del Congreso, en la previa al debate que se iniciará mañana en la Cámara de Senadores para tratar el acuerdo con el FMI. El operativo se iniciará esta noche y contemplará, además, la presencia de un importante número de efectivos y el acompañamiento del equipo de Agentes de Tránsito de Seguridad, para ordenar el tránsito en los alrededores de la manifestación.

Según anunciaron durante una conferencia de prensa el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; y el ministro de Gobierno, Jorge Macri, el despliegue de un operativo especial preventivo tiene como objetivo “evitar nuevos disturbios durante la votación en el Senado”.

Allí anunciaron que se procederá a cerrar esta noche mediante un vallado las inmediaciones del Congreso con un perímetro comprendido por las avenidas Entre Ríos, Callao, Rivadavia, Combate de los Pozos y el frente que da a la Plaza del Congreso .

Operativo que iniciará el gobierno porteño en las inmediaciones del Congreso

Además, como parte de este despliegue, se dispondrá de la presencia de un importante número de efectivos y el acompañamiento del equipo de Agentes de Tránsito de Seguridad. Todo el operativo será también respaldado por las cámaras de videovigilancia dispuestas en la zona, las que serán supervisadas desde los Centros de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad para evitar episodios de violencia e intervenir rápidamente en caso de ser necesario.

En ese sentido, aclararon que “la intención de las autoridades de la Ciudad y las fuerzas públicas que dependen de ellas no es, bajo ninguna circunstancia, impedir la libre manifestación de quiénes se oponen al acuerdo con el FMI; pero los pasados episodios de violencia indican que la presencia del vallado y personal policial son una condición necesaria para evitar que grupos minoritarios impidan el buen funcionamiento de las instituciones de la República y quiénes las integran” .

Por otro lado, en relación al acampe que se desarrolló en el Ministerio de Desarrollo Social y se trasladó a las oficinas del Ministerio de Trabajo, “las autoridades de la Ciudad están observando permanentemente el desarrollo de la situación; resulta evidente que se trata de un reclamo de grandes dimensiones y que involucra más directamente al Gobierno Nacional, lo que no quita que las fuerzas públicas de la Ciudad están presentes en el lugar para evitar situaciones que pongan en riesgo a las personas o los bienes”, detallaron.

Los incidentes en el despacho de Cristina Kirchner

Así quedaron los ventanales del despacho de Cristina Kirchner (foto: Nicolás Stulberg)

El pasado jueves un grupo de manifestantes atacó a piedrazos el ingreso al Congreso. El despacho de la vicepresidenta Fernández de Kirchner fue uno de los afectados, lo que produjo cruces y desmentidas con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

D’Alessandro había asegurado la semana pasada que no hubo vallas en el Parlamento por pedido expreso de la ex mandataria. “Hay que definir de qué lado estamos: de los violentos o los no violentos”, enfatizó.

A raíz de esto, desde la Secretaria Administrativa de la Cámara alta, emitieron un comunicado oficial respecto al tema. “La Secretaria Administrativa del Senado de la Nación desmiente categóricamente que alguna de las autoridades de esta Cámara se haya comunicado con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que no se colocaran vallas de seguridad el pasado jueves 10 de marzo, mientras sesionaba la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con el FMI”.

SEGUIR LEYENDO