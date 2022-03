Mario Vargas Llosa: “Argentina es rehén de un grupo de autoritarios encabezados por Cristina Kirchner”

Mario Vargas Llosa aseguró que Argentina es su peor enemiga. Y apuntó contra el kirchnerismo. (Foto: Andina)

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aseguró que “ Argentina es rehén de un grupo de autoritarios encabezados por Cristina Kirchner ” y abogó porque las próximas elecciones “deberían no solo remover al kirchnerismo del gobierno, sino ser el primer paso de un camino de reformas urgentes y necesarias”.

El prestigioso escritor criticó la gestión del Frente de Todos previo a su viaje a Buenos Aires para participar de la “Cena de la Libertad”, el evento organizado por la Fundación Libertad que se realizará el próximo 9 de mayo, y que contará con la presencia de empresarios, dirigentes políticos de todo el país.

“ Argentina es un total sinsentido -afirmó Vargas Llosa-. Tiene todos los recursos naturales y humanos para ser líder en lo económico, pero permanece rehén de un grupo de autoritarios, encabezados por Cristina Kirchner, que mantienen al país en el atraso, la inflación y la pobreza, haciendo flamear un anticapitalismo obsoleto y deshilachado ”, estableció un comunicado difundido por esa organización civil.

Además, agregó: “Me resultó tan triste como difícil de creer que los argentinos le hayan dado otra oportunidad al kirchnerismo en el 2019. Los resultados, tristemente, eran esperables. Argentina sigue sin encauzarse en un sendero reformista y mantiene el mismo hiperestatismo que ha marcado su historia en el siglo XXI”. El escritor peruano se refirió a su vínculo personal con Argentina al considerar que “siempre fue un país muy querido” para él, ya que “cuando era chico lo miraba con admiración por haber derrotado el analfabetismo y por haberse convertido en un faro cultural y económico”.

“A pesar del lamentable presente, no pierdo las esperanzas en Argentina. Creo que las próximas elecciones deberían no solo remover al kirchnerismo del gobierno, sino ser el primer paso de un camino de reformas urgentes y necesarias. Argentina no puede seguir siendo su peor enemigo”, concluyó.

Como en otras oportunidades, la cena organizada por la Fundación Libertad, entidad presidida por Gerardo Bongiovanni, contará con la participación de empresarios y políticos de todo el país. Según informó la ONG, el ex presidente Mauricio Macri es uno de los primeros en confirmar su presencia a un evento que en sus ediciones pasadas convocó a mandatarios de la talla de Luis Lacalle Pou, Iván Duque, Sebastián Piñera, José María Aznar y Felipe González.

La “Cena de la Libertad” de este año llega en ocasión del 34º aniversario de la Fundación Libertad y en “un momento extremadamente difícil para el país, producto de evitar hasta niveles insólitos el hacer las reformas estructurales que tanto necesitamos”, explicó Bongiovanni, según el parte de prensa.

