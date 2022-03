Juan Manzur expresó el rechazo del Gobierno a “los hechos de violencia que afectaron a Cristina Fernández de Kirchner”

Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación (foto Senado de la Nación)

En el inicio del debate en comisión del Senado del proyecto que autoriza la refinanciación de la deuda con el FMI, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, expresó el rechazo del gobierno nacional a los incidentes y el ataque con piedras al edificio del Congreso Nacional que impactaron en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Quiero expresar mi profunda preocupación y más absoluto rechazo a los hechos de violencia ocurridos aquí mismo el lunes pasado, en este Honorable Senado de la Nación, que han afectado directamente a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner ”, afirmó el funcionario, quien llegó al debate junto al equipo económico y otros funcionarios del Gabinete a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El video que publicó CFK sobre la agresión a su despacho

Juan Manzur destacó que “la violencia de ningún modo, ni de ningún tipo puede ser aceptada como un modo de acción cuando en la Argentina vivimos y respiramos una rica democracia, que permite la más amplia y profunda discusión sobre cada una de las iniciativas sobre cada uno de los espacios políticos existentes”. “ En nombre del gobierno nacional, quiero expresar nuestro profundo rechazo a toda violencia como la suscitada aquí el lunes pasado ”, concluyó la mención a los hechos ocurridos la semana pasada.

La declaración del jefe de Gabinete surge en medio de reclamos del kirchnerismo por la supuesta falta de compromiso con la condena a lo que ocurrió frente al Congreso la semana pasada. Es que, para los dirigentes alineados con La Cámpora, el ataque fue dirigido hacia la jefa de Estado y, de hecho, esa fue la interpretación que la propia vicepresidenta planteó en los dos videos que publicó en sus redes sociales en los últimos días.

Uno de los más enfáticos en adscribir a esa idea y que planteó de manera pública sus críticas hacia la Casa Rosada fue uno de los dirigentes más importantes camporistas y que tiene un cargo clave en el gobierno de Axel Kicillof. Andrés “Cuervo” Larroque, que el fin de semana se quejó públicamente ante la falta de una condena pública del Presidente a los incidentes en la oficina de la Vicepresidenta, acusó ahora al sector del Frente de Todos liderado por Alberto Fernández de intentar proscribir al kirchnerismo.

“Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta del off permanente que nosotros no abonamos”, aseguró hoy en una entrevista periodística.

