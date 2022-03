Daniel Filmus afirmó que Alberto Fernández está en condiciones de ir por la reelección

La entrevista de Nancy Pazos con el ministro Daniel Filmus sobre la reelección.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, consideró que Alberto Fernández está en condiciones de buscar su reelección, luego de que el presidente deslizara esa intención en un discurso que pronunció en un acto público junto al intendente del partido bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii.

“Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario que van a tener el Polo Industrial que necesitan para darle trabajo a los hombre y mujeres de José C. Paz “, expresó el Presidente, deslizando así la posibilidad de buscar una reelección. Esa frase generó múltiples interpretaciones políticas e impactó con fuerza hacia adentro de la interna del Frente de Todos.

Con ese paisaje de fondo, el funcionario de la Casa Rosada -uno de los “albertistas” del gabinete- no dudó en expresar su opinión sobre los dichos del jefe de Estado en una entrevista con Nancy Pazos, en el programa Ruleta Rusa de la radio Metro 95.1. “¿Creés que el Presidente está en condiciones de ir por su reelección?”, le preguntó la periodista: “ Por supuesto que sí. Me parece que lo que ha planteado el Presidente es que depende, justamente, en buena medida de la posibilidad de generar las condiciones de crecimiento y desarrollo del país y después no cabe duda de que cualquier Presidente que tiene un primer mandato está en condiciones de asumir la voluntad de conseguir un segundo. Ahora, esto no nos hace perder de vista y al propio Presidente que los objetivos principales están en el día a día, en generar las condiciones de mejora en las condiciones de vida de nuestra gente”, respondió Daniel Filmus.

Alberto Fernández deslizó que irá por la reelección y criticó a Juntos por el Cambio por la deuda

En la entrevista, el ministro de Ciencia y Tecnología aclaró que “el que tiene que definir la situación de continuar o no continuar es el propio presidente” y resaltó que para poder avanzar con esa decisión, “ahí tiene que estar la unidad” del oficialismo. “El Frente de Todos va a tener debate y ya el presidente dijo que va a haber PASO y (después de esa competencia interna) va a haber un Frente fortalecido, pero no hay que adelantarse ”.

En otro orden de cosas, el funcionario también habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno de Alberto Fernández trata de aprobar en el Congreso Nacional, con la resistencia del ultrakirchnerismo, La Cámpora y aliados. Daniel Filmus se mostró confiado en que la Casa Rosada logrará conseguir los votos para que se apruebe el memorándum que negoció Martín Guzmán con el staff del FMI y resaltó que ” por primera vez, en un acuerdo aparece una cláusula específica que dice que los fondos de ciencia y tecnología no van a ser tocados” .

Nancy Pazos, tras mencionar la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, le preguntó al funcionario “¿cómo se rearma el Frente de Todos después de esto?”: “Soy optimista. No tengo dudas que se va a aprobar el acuerdo y soy optimista en la capacidad del Frente de Todos. Habrá debate, pero en el objetivo estamos todos de acuerdo, algunos no están de acuerdo con esta situación, pero sí hay en que el país crezca con un desarrollo industrial”, concluyó el ministro de Ciencia y Tecnología.

