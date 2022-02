La oposición criticó a Cristina Kirchner luego de que evitara condenar la invasión de Rusia a Ucrania

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dos de los dirigentes opositores que cruzaron a la vicepresidenta

Este domingo, Cristina Kirchner se refirió por primera vez al conflicto en Ucrania a través de una serie de tuis, pero no condenó explícitamente la invasión de Rusia a ese país. La vicepresidenta se limitó a recordar que durante su gestión, en 2014, Argentina ya había manifestado su postura respecto a las ambiciones de Rusia sobre el territorio ucraniano, que en aquel entonces tenían por escenario la península de Crimea. “Argentina apoyó a Ucrania basada en el principio de integridad territorial, pilar del derecho internacional”, rememoró la ex mandataria. Sin embargo, no formuló condena alguna.

En consecuencia, referentes de la oposición la criticaron en las redes sociales. Horacio Rodríguez Larreta afirmó: “Mantener la postura actual no es una opción: no podemos quedar del lado equivocado de la historia, indiferentes frente la violación del Derecho Internacional y el sufrimiento del pueblo ucraniano” , sostuvo el jefe de Gobierno porteño en un comunicado. Y agregó: “No podemos mantenernos neutrales, usando atajos retóricos para evitar un pronunciamiento inequívoco sobre la invasión”.

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta

Por su parte, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, tuiteó: “Vicepresidenta, están invadiendo un país soberano. Hay muertos, producto de una guerra, y usted habla de sí misma. La mayoría de los cancilleres firmaron contra la invasión rusa. Argentina, NO. Señora de Kirchner: ¡sus relaciones carnales con Putin nos avergüenzan!”.

Bullrich también criticó a la vicepresidenta en Twitter

En tanto, María Eugenia Vidal publicó un mensaje escueto, en el que opinó: “Cuando se defiende la libertad de un pueblo no se duda”.

Asimismo, Mario Negri dijo que el Presidente, la Vicepresidenta y la Cancillería “siguen sin condenar claramente la INVASIÓN de Rusia a #Ucrania”. “Pese a que dicen ser coherentes con los reclamos por la soberanía de Malvinas, lo único que hace estas ambigüedades es perjudicar la posición histórica de Argentina” , añadió el diputado nacional.

Y concluyó: “Muchos Gre Gre Gre para decir Gregorio. ¿Tanto le cuesta a la ex Presidenta condenar AHORA la actual invasión de Rusia a Ucrania? Es fácil, pero da mil vueltas. Y ya que son tan amigos con Putin, ¿por qué la Vicepresidenta no le pide públicamente que entre en razones? #Ucrania”.

La publicación del diputado Negri

Diego Santilli fue otro de los dirigentes opositores que cruzó a Cristina Kirchner y opinó: “Tanta vuelta y tanto hilo dejan más aún en evidencia la falta de una condena clara y contundente a la invasión de Rusia a Ucrania. Es increíble que el Gobierno no comprenda que no se puede ser neutral ante esta situación internacional”.

Alfredo Cornejo también criticó al Poder Ejecutivo y expresó: “El presidente @alferdez y @CFKArgentina deberían condenar enérgicamente el accionar de Rusia y no difundir opiniones vagas. El relato de su política internacional atrasa y nos aísla cada vez más”.

“@CFKArgentina: La evolución de este conflicto, impone una posición clara, sin evasivas, acerca de calificar la acción de Rusia como una invasión a un territorio soberano y la violación, no sólo al principio de integridad territorial. Un análisis simplista sobre la violación del principio a la integridad territorial, vincularlo con Malvinas, la actitud de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad son verdades indiscutibles, pero al mismo tiempo, implica eludir la cuestión de fondo. Con esas acotadas expresiones intenta adoptar una posición que indirectamente acompaña a la acción rusa”, sentenció.

"Su política internacional atrasa", acusó Cornejo

Finalmente, Ricardo López Murphy publicó: “Sra. Vicepresidente, hay niños refugiados, padres arriesgando la vida y cientos de civiles muriendo en Ucrania. No nos interesa alimentar su ego ni aplaudir su soberbia. Condene a Vladimir Putin y exija el retiro de las tropas rusas. Se le pide solo una pizca de humanidad”.

Por otro lado, el propio Alberto Fernández, minutos después de que Cristina Kirchner publicara sus tuits, remarcó “el firme rechazo al uso de la fuerza armada por parte de Rusia y el reclamo al cese de las hostilidades”. Así lo aseguró un comunicado de la Cancillería, tras un encuentro virtual con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el canciller Santiago Cafiero, quienes se encuentran en Ginebra, donde participarán mañana del inicio de la 49º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

SEGUIR LEYENDO