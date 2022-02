Victoria Tolosa Paz: “Vamos a sacar al FMI de nuestras vidas”

Victoria Tolosa Paz, diputada del Frente de Todos

La diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, habló de uno de los temas que marcará la agenda del Gobierno en el 2022: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de las diferencias dentro de la misma coalición oficialista, se mostró optimista con su votación en el Congreso.

Antes, la dirigente de estrecho vínculo con el Presidente, reconoció que con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados se vivió “el mayor momento de tensión” en el oficialismo. Tras coincidir en que “quedaron de manifiesto las tensiones”, justificó que el hijo de Cristina Kirchner “no es que no quiere el pago al Fondo, sino que no está conforme ni de acuerdo con las formas y con el resultado de la negociación” llevada a cabo por Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos.

“Hay una diferencia en la mirada”, señaló, y aclaró que “Máximo se apartó de la conducción pero no de integrar el bloque” y que “no puso ningún tipo de obstáculo con la asunción de Germán Martínez” en su reemplazo: “Su carta fue muy sincera en términos de lo que él piensa”.

“El acuerdo es necesario, la toma de deuda de 44.500 millones de dólares que tomó el Gobierno de Macri (Mauricio) no era necesaria, pero el acuerdo sí porque necesitamos salir de la situación de los vencimientos que tenemos este año por 19 mil millones de dólares y por otros 19 mil millones en 2023. Se buscó un acuerdo que no ponga de rodillas a la Argentina y que no condicione el crecimiento que el país viene teniendo, el empleo privado y el desarrollo de la industria como pilar fundamental”, expresó la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Tolosa Paz mantuvo este martes una reunión con Alberto Fernández en la que hablaron sobre “la agenda legislativa”. En ese marco, asumió que los 118 diputados oficialistas tienen “distintas miradas sobre el acuerdo” pero que van a “trabajar muchísimo para que la gran mayoría pueda encontrar lo que vimos a buscar: tranquilizar algunas de las variables macroeconómicas que afectan la vida de los argentinos”. Consultada sobre cuántos votarían a favor, fue contundente: “No vamos a ´porotear´ en cámara”.

Tolosa Paz y Alberto Fernández se reunieron este martes (Foto: Franco Fafasuli)

“Nosotros no fuimos a buscar plata al Fondo, ese dinero lo pidió Macri”, enfatizó la legisladora oriunda de la ciudad de La Plata quien declaró que la deuda “construye en principio la presunción de un delito -la defraudación a la administración nacional- que está siendo investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti a instancias de una denuncia que eleva la Oficina Anticorrupción” y que la causa busca confirmar “si hubo responsabilidad penal de Mauricio Macri, Luis Caputo, Guido Sandleris y Federico Sturzenegger: cuatro funcionarios que fueron los que tomaron esa deuda y que permitieron la fuga más importante de ese dinero”.

Tolosa Paz polarizó y recordó que el kirchnerismo “se sacó de encima al FMI”. “No estaba entre nosotros, no llamamos al Fondo, Néstor Kirchner lo sacó de nuestras vidas y lo trajo Mauricio Macri; y lo vamos a sacar de la vida de todos nosotros, con mucha responsabilidad y trabajo” .

Sobre el plan presentado ante el organismo multilateral de crédito, dijo que la reducción del déficit en los próximos tres años “ayudará a regularizar las cuentas” y que el Gobierno buscará “controlar la emisión monetaria para lograr empezar a generar el descenso de la inflación”.

“ La inflación es un problema que no pudimos resolver , no estamos cumpliendo la expectativa que vinimos a cumplir” , reconoció Tolosa Paz. “Este acuerdo permite ir cumpliendo con ese contrato social: que haya trabajo, que sigan los niveles de industria y volver a poner a la Argentina de pie”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: