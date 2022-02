El oficialismo mantiene la presidencia de las comisiones más importantes en el Senado y sumaría Salud

Los bloques discuten la conformación de las comisiones

La situación era tensa. El oficialismo estaba dolido porque decía que la oposición no cumplía los acuerdos parlamentarios y desde Juntos por el Cambio señalaban que era una estrategia para no ceder la presidencia de las comisiones. Pero finalmente comenzó a moverse el Senado de la Nación y los bloques discuten la conformación de las 27 comisiones permanentes.

Cristina Fernández de Kirchner bajó el lineamiento de entregar las comisiones que le correspondían a la oposición con el cambio de composición de fuerzas. Por lo menos así lo informaron desde el entorno de la vicepresidencia. Sin embargo, luego de una hora de reunión, el resultado se parece más a lo que buscaba el Frente de Todos que a lo que esperaba Juntos por el Cambio.

En el encuentro estuvieron el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, la vice Anabel Fernández Sagasti y la secretaria administrativa y mujer de extrema confianza de la ex presidenta, María Luz “Luchy” Alonso. Por Juntos por el Cambio estuvieron el presidente del interbloque, Alfredo Cornejo, y los presidentes de los bloques Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO).

La vicepresidenta Cristina Kirchner, junto a los senadores Jose Mayans y Solari Quintana. A la derecha, "Luchy" Alonso. (foto NA)

Según confiaron fuentes que participaron de la reunión, el Frente de Todos avanzó con un discurso fuerte, en donde le recriminó a la oposición el no cumplimiento de los acuerdos parlamentarios y, a partir de eso, hizo su propuesta para la conformación de autoridades del 2022. “Aunque decían que se iban a quedar con todos, nosotros mantuvimos las que teníamos y, aunque no llevamos ninguna discusión en particular, buscaremos compensar el crecimiento que tuvimos en las urnas en las conformaciones de los miembros de las comisiones”, señalaron desde el bloque opositor.

“ El compromiso es que el Frente de Todos tiene que mandar una propuesta antes del 24 de febrero -fecha en la que está prevista la sesión preparatoria de la Cámara Alta- de conformación de las comisiones y Juntos por el Cambio responder antes del 1 de marzo” , explicó la misma fuente.

La estructura de comisiones se repetiría casi similar a la de 2021, solo que el Frente de Todos le sacaría Salud a Juntos por el Cambio, comisión que sería presidida por el ahora senador Pablo Yedlin.

El senador por Tucumán Pablo Yedlin podría ocupar la presidencia de la comisión de Salud. (@pyedlin)

El Frente de Todos había “amenazado” con que buscaría sumar la mayor cantidad de presidencias posibles y obturar la llegada de Juntos por el Cambio como represalia por “incumplir los acuerdos parlamentario”.

El enojo viene desde finales de 2021, cuando el Frente de Todos no alcanzaba el quórum para tratar las modificaciones de Bienes Personales porque un legislador del bloque dio positivo de COVID-19 y, aunque aseguran que habían acordado con Juntos por el Cambio que iban a sesionar, la oposición no bajó al recinto. El enojo se hizo notar en el oficialismo porque era la última fecha para que se pudieran aprobar las modificaciones en el impuesto.

Esa actitud es el argumento que esgrimen en el oficialismo para no ceder ninguna comisión: “No cumplen con lo pactado, no son confiables”. Desde JxC señalan: “Más que un argumento es una excusa. La composición de fuerzas cambió y ahora ya no tienen quórum propio y lo tienen que aceptar. Tienen que aprender a negociar”.

En este esquema, Juntos por el Cambio presidiría 7 comisiones, el Frente de Todos tendría la conducción de de 17 comisiones y el resto se divide en una para Alberto Weretilneck, que quedaría al frente de Agricultura, Ganadería y Pesca; la misionera Magdalena Solari Quintana a cargo de Legislación General y la riojana María Clara del Valle Vega presidiendo Economías Regionales.

Con esta conformación el oficialismo preside las comisiones de Acuerdos, de Asuntos Constitucionales, de Coparticipación Federal de Impuestos, de Defensa Nacional, de Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Industria y Comercio, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda, de Relaciones Exteriores y Culto, de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Trabajo y Previsión Social, de Minería, Energía y Combustibles, Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Turismo y sumaría Salud.

Juntos por el Cambio se quedaría la comisión de Banca de la Mujer, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Deporte, de Ciencia y Tecnología, de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura.

