Hackearon el WhatsApp de un legislador bonaerense del Frente de Todos y le pidieron dinero a sus contactos

Rubén Eslaiman

El diputado del Frente de Todos y vicepresidente III de la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén Eslaiman, fue víctima de una estafa virtual cuando este lunes descubrió que a diferentes contactos de su celular les llegó un mensaje en el cual Eslaiman les pedía dinero por una supuesta emergencia y que debía cambiar dólares para ello. En realidad no era Eslaiman, sino que al legislador le habían ingresado a su whatsApp consiguiendo acceso a todos sus contactos. La estafa ya estaba en curso. En el correr del día, el legislador fue avisando que quién solicitaba dinero a sus contactos no era él.

El diputado fue una víctima más de una modalidad que en el último tiempo se repite. Piratas cibernéticos logran hackear un número de WhatsApp, consiguen la base de datos y desde otro número se hacen pasar por el usuario en cuestión y generalmente cuentan que están atravesando una emergencia y que precisan dinero vía transferencia bancaria. También piden cambiar dólares.

Eso fue lo que le sucedió a Eslaiman, quién rápidamente logró avisar a sus contactos de la treta: “Hola me acaban de hackear el celular y a mis contactos le dicen que cambie el número y luego le piden dinero, no soy yo gracias”, es lo que llegó a enviar el diputado a sus contactos para alertar sobre lo que estaba sucediendo.

Una vez “controlada la situación”, el diputado, oriundo de San Martín y que responde a Sergio Massa, radicó la denuncia policial dando intervención al área de Ciberdelitos de la Policía Bonaerense. “Se pasaron por mí desde otro teléfono con mi foto, cambiaron el número diciendo que era yo”, le explicó a Infobae.

El legislador bonaerense responde a Sergio Massa

Si bien pudo alertar a todos sus contactos, un amigo suyo cayó en la trampa y ante la supuesta emergencia que atravesaba el diputado, esta persona terminó transfiriendo 1 millón de pesos a una cuenta fantasma . “Pensó efectivamente que yo tenía un problema”, dijo el diputado apenado por la situación.

Además del WhatsApp, al legislador también le hackearon la cuenta de Instagram y desde allí lograron ingresar al servicio de mensajería. Según relató, desde el mes de enero estaban intentando ingresar a su cuenta de gmail. Una vez que consiguieron el acceso a los contactos también bloquearon las cuentas de correo. No lograron ingresar a la cuenta bancaria

El mensaje pidiendo dinero a sus contactos le llegó a altos funcionarios del gabinete provincial, a todo el bloque de diputados del Frente de Todos y de Juntos, como el diputado Daniel Lipovetzky, Fernando Rovello, y el ex jefe de bancada del oficialismo Facundo Tignanelli.

“Desde enero venían intentando ingresar a mi mail, lo grave es la persona y a quién le llegó ese mensaje. Están investigando de dónde pueden venir, las cuentas a donde se transfieren; son bancos virtuales”, detalló Eslaiman.

Eslaiman terminó haciendo la denuncia policial y actualmente la investigación está llevándose adelante por parte de la dirección de investigación de cibercrimen.

Roberto Moldavsky contó cómo lo engañaron para hackearle las cuentas

La modalidad no es nueva. Días atrás, el humorista Roberto Moldavsky vivió una situación de ribetes similares. Solo que al actor le hicieron el famoso “cuento del tío”, usando como excusa los turnos de vacunación contra el COVID-19. “Quiero contarles algo que no es tan gracioso, más bien lo contrario. El otro día recibí un WhatsApp por el tema de que me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico, que me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra...Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail”.

“Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si quería el teléfono de mi hermana se lo pasaba. ¡Estaba entregado! No me preguntes por qué, pero ocurrió”, dijo el protagonista de El Método Moldavsky. Al actor le hackearon su cuenta de gmail. Desde allí, a partir de la vinculación con la agenda de contactos se puede acceder a todos los contactos que hayan sido guardados con vinculación, para continuar con la treta.

SEGUIR LEYENDO: