Mario Firmenich criticó la negociación con el FMI: “No existen los acuerdos de facilidades extendidas sin ajuste”

Firmenich planteó que "el dilema real es desarrollarnos sustentablemente con un Proyecto Nacional basado en un nuevo Contrato Social o morir como Nación soberana"

Mario Firmenich se mostró crítico con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y afirmó que la postura del Gobierno argentino es “ingenua”, dado que “no existen los acuerdo de facilidades extendidas con el FMI sin ajuste”. Asimismo, el ex líder de Montoneros sostuvo que “es el pueblo el que tiene que decidir sobre una deuda que compromete el futuro de la Nación”.

“El gobierno nacional anunció un acuerdo con el FMI que nadie ha leído porque aun no está escrito. Algunos se apresuran a decir que fue ‘el mejor acuerdo con el FMI jamás firmado’, que ‘no exige ningún ajuste’, que ‘gracias al acuerdo Argentina se salvó de la catástrofe’. Son frases ingenuas, porque no existen los acuerdos de facilidades extendidas con el FMI sin ajuste. El falso dilema que plantea este debate superficial es: ¿nos suicidamos con el balazo del default o preferimos la enfermedad terminal del acuerdo con el FMI? ”, comenzó Firmenich en una extensa columna de opinión publicada por la agencia de noticias Paco Urondo.

En segundo lugar, el economista que otra suposición del Gobierno radica en “aguantarse hasta que Lula gane las próximas elecciones de Brasil”. “El sueño de esa salvación mágica se basa en la creencia que América Latina está volviendo a la época de los gobiernos progresistas de principios del Siglo XXI. Pero la realidad global actual no es igual a la primera década del siglo. ¿No sería más realista pensar que un eventual nuevo gobierno de Lula podría parecerse a las nuevas realidades de los gobiernos progresistas y que no tendrá ningún poder para resolver la deuda argentina con el FMI? ”, cuestionó.

Luego, Firmenich insistió en que “el verdadero dilema argentino no es suicidarse ya o agonizar durante un tiempo”. “Es inadmisible que dirigentes políticos populares nos propongan semejante falsa opción. El dilema real, en que no podemos elegir, es desarrollarnos sustentablemente con un Proyecto Nacional basado en un nuevo Contrato Social o morir como Nación soberana”, afirmó. “Es una falsa opción decir que ‘si rechazamos el acuerdo con el FMI nos caerá una catástrofe’ y que ‘si aceptamos el menos malo de los acuerdos, sufriremos pero nos salvamos’. La grave realidad es que será tan catastrófico el mero default sin proyecto alternativo como la firma del vasallaje matando el proyecto de una nación soberana. El acuerdo negociado por el gobierno implica someternos a la voluntad del capital financiero internacional, gestionada por el FMI instalado en nuestros ministerios ¡DURANTE 10 AÑOS!”, sentenció el ex líder de Montoneros.

“La deuda contraída por Macri no es jurídicamente una deuda de la Nación Argentina porque no fue aprobada por el Congreso”, cuestionó Firmenich

Asimismo, planteó la controversia sobre quién debería decidir firmar o no un acuerdo relativo a deuda externa: “El sujeto político que se juega su existencia futura en esta decisión es el pueblo soberano. Los límites de la autoridad del Poder Ejecutivo ante la soberanía popular están definidos en el Ar.t 29 de la Constitución Nacional. Es más que claro que una mayoría relativa de legisladores y mucho más una sola persona ejerciendo el Poder Ejecutivo carecen de facultades para empeñar la vida y la fortuna de 45 millones de argentinos. Y si lo hicieran, merecerían la pena de los infames traidores a la patria. El Art. 40 de la Constitución autoriza la aprobación de leyes en consulta popular vinculante y también autoriza la convocatoria de consultas populares no vinculantes”.

“¿No tendrán nada que decir los más de 32 millones de ciudadanos con poder de voto soberano sobre el futuro de sus vidas, su honor y sus fortunas? Estos millones de argentinos somos el sujeto político de la Nación conforme al principio constitucional de la soberanía popular. Es el pueblo soberano el que tiene que tomar la decisión sobre una deuda externa que compromete gravemente el futuro de la Nación, del bienestar social y de la paz social”, opinó Firmenich.

Por último, el ex montonero sostuvo que “la deuda contraída por Macri no es jurídicamente una deuda de la Nación Argentina porque no fue aprobada por el Congreso”. “La primera decisión que cabe tomar sobre la deuda con el FMI es votar en ambas cámaras del Congreso si se aprueba o se desecha el tratado firmado por Macri. Si el Congreso la desecha, no corresponde aprobar ninguna renegociación. En caso de que el Congreso la apruebe, los legisladores que consientan el sometimiento de la vida y la fortuna de los argentinos a la voluntad de gobiernos o personas extranjeras cometerán el delito de los infames traidores a la Patria. Pero además, ese endeudamiento sería constitucionalmente un acto de nulidad insanable, según estable el Art. 29 de la Constitución”, se explayó.

Y concluyó: “Hay algo de todos modos evidente: el FMI entregó 44.000 millones de dólares a autoridades argentinas. Rechazar la aprobación del préstamo no nos autoriza a quedarnos con un dinero que es del FMI. Efectivamente corresponde devolver al FMI los 44.000 millones de dólares que entregó, pero no corresponde que paguemos ni un centavo de intereses por un préstamo que nunca aceptamos. Por la misma razón, no tendríamos obligación de hacer ningún “acuerdo de facilidades extendidas” con el FMI para refinanciar lo que nunca existió legalmente”.

SEGUIR LEYENDO