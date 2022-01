Sturzenegger dijo que el PreViaje es inflacionario y Lammens le contestó: “Es puro dogmatismo y prejuicio ideológico”

El ministro de Turismo, Matías Lammens, mantuvo un cruce público con el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger

El programa PreViaje, que reintegra el 50% de lo gastado en viajes dentro de la Argentina en crédito para fomentar el turismo interno, motivó un cruce entre el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger y el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens. En contra de esa política, uno de los referentes económicos de la oposición advirtió que el plan oficial es un “dislate económico” y que se pagan a través de la inflación. Lammens le respondió. Destacó el “efecto multiplicador” del programa en la economía, criticó los comentarios por ser “dogmáticos” y afirmó: “La industria del turismo no es un parripollo”.

En un debate generado en las redes sociales, Sturzenegger abrió la polémica de manera provocadora, al afirmar que su familia usaron los beneficios del plan. Y rápidamente empezó a cuestionar la política, al señalar que “no existe Papá Noel” que “regala sin costo”. Dijo que el total de los destinado alcanza para “subirle un 20% al 50% más pobre de Argentina”.

“No voy a negar que el Previaje es una política que para el sector turístico es importante. Lo sería también el Preauto (si el Estado te pagara la mitad de tu auto) o el Prepollo, el Prestaurant o el Preluquería”, deslizó irónico ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

Aunque admitió que todos los que se benefician de la industria turística estarán a favor del plan, sostuvo que para él no tiene sentido. “No dudo que cualquier empresario del rubro alabaría una medida así para su sector. Por eso decía en mi nota que el Previaje es un éxito personal tuyo, Matías Lammens . Pero eso no quiere decir que económicamente y socialmente no sea un dislate”, tuiteó el economista.

El hilo de tuits de Federico Sturzenegger

En su argumentación, Sturzenegger cuestionó que el programa tuviera un “efecto multiplicador” en la economía porque hay que “tomar en en cuenta lo que dejás de producir y gastar por los impuestos necesarios para solventar la política”.

“Lo pongo más claro, si gastás 1000 de Previaje eso genera efecto multiplicador positivo. Pero alguien tuvo que poner 1000 que no se pudieron gastar en otras cosas. Eso que dejaste de gastar genera un encadenamiento negativo equivalente. Es decir que hay que mensurar ambos efectos”, dijo en un hilo de tuits. “Vamos a lo redistributivo. ¿La pregunta es quién pone los 1000? Como Argentina tiene déficit los 1000 salen de la emisión que más temprano que tarde se transforma en inflación. Y la inflación la pagan los pobres. Entonces la política la pagan los pobres”, sostuvo el economista.

Por lo tanto, para el ex titular del BCRA, consideró que “si el gasto no lo hacen los pobres, entonces el Previaje es regresivo” y que el plan “redistribuye” recursos, “no crea”. “Te voy a reconocer algo. Es lo mismo con los celulares de Tierra del Fuego o con los aceiteros de la soja. Gastan más plata aún y crean casi ningún puesto de trabajo para la guita (SIC) que consumen. Es decir Previaje es malo pero no tan malo”, concluyó.

En un extenso comentario a Infobae, Lammens cuestionó a Sturzenegger porque su punto de vista “ defiende como verdad científica algo que en realidad es un prejuicio ideológico y puro dogmatismo ”. Recordó que utilizó una “similar línea argumental” durante su gestión en el Banco Central, “ al asegurar que subir tarifas no generaba inflación porque esos pesos que la gente usaría para pagar los servicios no los iba a destinar a otras cosas, y nos legó el proceso inflacionario más importante de las últimas décadas ”.

“Es difícil discutir contra un dogma: Sturzenegger dice que la emisión la financian los pobres, entonces cualquier acción de gobierno en un contexto de inflación y déficit fiscal la financiarían los sectores más humildes. Con ese criterio a los docentes le pagan los pobres, a las universidades le pagan los pobres, la construcción de rutas las pagan los pobres”, continuó Lammens.

El ministro de Turismo, Matías Lammens, contestó con dureza el comentario de Federico Sturzenegger (Cristian Gastón Taylor)

Desde su perspectiva, el funcionario consideró que “desde 1930 está probado que en contextos de grandes crisis”, como la pandemia de coronavirus, “una política fiscal contracíclica es imprescindible justamente por su probado efecto multiplicador en toda la economía”.

“Previaje es una política fiscal expansiva en un sector críticamente golpeado por la pandemia, con capacidad ociosa e intensivo en mano de obra, especialmente de jóvenes de los sectores populares de todo el país”, resaltó, y elogió su caracter “federal” por el “ acompañamiento unánime que PreViaje suscita en gobernadores e intendentes de todo el país, sin distinción de color político e ideológico”.

Además, Lammens planteó que el plan de financiamiento “no es una política “neutra” cómo sostiene Sturzenegger, asumiendo un equilibrio general de la macro que solo se verifica en los manuales básicos de economía”. “Sin PreViaje hubieran desaparecido decenas de miles de empresas de todo el país (sobre todo Pymes), con un impacto irremediable en el empleo de esas economías regionales”, afirmó.

Según el funcionario, “la idea de que PreViaje genera un enorme costo fiscal se cae porque como le demostré con datos el Estado recupero 8,3 de cada 10 pesos que aporta”. Y agregó que el programa además “movilizó ahorro privado -unos $100 mil millones en esta edición-, distribuyó territorialmente los recursos -exportó consumo desde AMBA al sur y al norte fundamentalmente-”. También ayudó a “quitarle presión al dólar”, porque esos 100 mil millones de pesos “se hubieran ido si un sector de la clase media y media alta se hubiera ido al exterior” o “podría haber ido al ahorro en moneda extranjera”.

“ La industria del turismo no es un parripollo, cómo ofensivamente equipara Sturzenegger en su crítica . El turismo genera más de un millón de puestos de trabajo y representa alrededor del 9% del PBI. El turismo es una industria clave para el desarrollo del país de los próximos años, con esa visión fue que decidimos cuidar a este sector de manera tan contundente”, concluyó el ministro.

SEGUIR LEYENDO: