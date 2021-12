Oficialismo y oposición votarían divividos y avanzan los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas de intendentes

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde se espera una jornada movida (Salva Santiago)

En la previa del inicio de un súper martes legislativo en la provincia de Buenos Aires, hay un preacuerdo para tratar los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas. Se está definiendo el mecanismo . En principio, el Senado daría el puntapié para tratar el proyecto que la semana pasada presentó el senador por Juntos, Juan Pablo Allan, que “corrige” un vacío que habilitaba la normativa sancionada en 2016. Es que la Ley 14.836, que limita los mandatos a solo una reelección, habilita para los intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares la posibilidad de ir por un tercer mandato, si es que antes de cumplir los dos años consecutivos o escalonados de su segundo período de gobierno se toman licencia. Eso fue lo que pasó con más de una veintena de intendentes que antes del 10 de diciembre de este año se pidieron licencia y podrán ser nuevamente candidatos en 2023.

Con el objetivo de subsanar eso y con un mensaje hacia adentro de la oposición, los intendentes de Juntos avanzaron de la mano del senador Juan Pablo Allan y su par, el ex intendente de San Miguel y ministro de Gobierno durante la gestión de María Eugenia Vidal, Joaquín De la Torre, para presentar el proyecto en cuestión. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición reconocen que se está trabajando sobre la iniciativa.

Lo que antes de la sesión está en discusión es qué hacer con ese proyecto en Diputados, si se vota en el Senado. Es que, sustancialmente es más duro que la ley misma que se busca reformar . Entonces el peronismo y la UCR analizan ir contra el artículo 7 de la ley para dejar sin efecto la puesta en marcha de ese punto o aclarar que la entrada en vigencia de la norma sea a partir del 2019 y no del 2015, como es hasta ahora. Ese sería el principio de acuerdo entre un sector del oficialismo y otro de la oposición, en el que figuran los legisladores de la UCR del Comité bonaerense y quienes responden a los intendentes del PRO.

Otro camino es que cuando el proyecto del Presupuesto 2022 llegue a Diputados con la aprobación original en el Senado se modifique y se le incluya un artículo específico para derogar el artículo 7 de la ley que limita las reelecciones indefinidas y que se explicite el tema de las licencias, tal como propone la iniciativa de Allan. Ese camino es uno de los que más convencía al mediodía de este martes.

Juan Pablo Allan, el senador de Juntos que impulsa el proyecto

Por otra parte, pese a que integra el bloque del Frente de Todos, el massismo también votará en contra de cualquier avance contra la norma en debate. Massa tiene cuatro senadores y 12 diputados que le responden. El propio presidente de la Cámara de Diputados de la Nación expresó que “vamos a votar en contra de las reelecciones indefinidas”. Y explicó: “Creemos en la alternancia política como mecanismo de control de la transparencia; si el Presidente y el gobernador tienen un límite de dos mandatos, no entiendo por qué debería ser distinto para los intendentes”. En tanto que los diputados provinciales del Frente Renovador le hicieron llegar una carta al presidente de la Cámara Baja, Federico Otermín, en la que le piden que no se trate nada referido a la modificación de la ley que en caso de que suceda votarán en contra.

La inclusión de un artículo especial dentro del Presupuesto es la llave que condiciona al massismo y sería la forma para conseguir los dos tercios. El mecanismo es el siguiente: el Presupuesto será considerado sobre tablas. Para habilitar su tratamiento se necesitan dos tercios de los presentes. Una vez que se consigue ese tratamiento, el proyecto se aprueba o desaprueba por mayoría simple. “ No pueden no darle tratamiento al presupuesto que manda Kicillof” , aseguran, sobre el Frente Renovador, legisladores que llevan adelante la negociación. Si prospera este plan, es probable que el FR vote en general a favor del Presupuesto y en particular el artículo que busca modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas. Sin embargo, la votación dividida no pondrían en peligro la convivencia dentro del Frente de Todos; más aún de la designación del ex diputado de Massa, Jorge D’Onofrio, como nuevo ministro de Transporte de la Provincia.

Una vez destrabado el tema de las reelecciones indefinidas se avanzará con la ley de ministerios, el Presupuesto bonaerense y la Ley Impositiva, que es lo que más le interesa al gobernador Axel Kicillof. También está en el temario del día los pliegos para el Banco Provincia, pero solo los que corresponden al oficialismo y responden a distintos sectores del FdT. Son: Sebastián Galmarini (Frente Renovador), Humberto Vivaldo (Mariano Cascallares, diputado provincial e intendente en licencia de Almirante Brown), Alejandro Formento (Kicillof) y Daniel Barrera (Fernando Espinoza, intendente de La Matanza). Lo que son de la oposición, recién serán tratados en el mes de marzo.

