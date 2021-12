Causa D’Alessio: el juez Bava mandó el caso a Comodoro Py pero se resistió a entregar otros dos expedientes que involucran a Macri

Mauricio Macri cuando fue a declarar a Dolores (Franco Fafasuli)

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que la semana pasada ordenó que la causa D’Alessio pasara a Comodoro Py no tenía margen de esquivarse. Hoy, el juez federal de Dolores subrogante Martín Bava dispuso “conforme fuera ordenado por el superior” enviar el caso que tiene como principal protagonista al falso abogado Marcelo D’Alessio a los tribunales de Retiro. Sin embargo, aunque las causas son conexas, el juez no envió los expedientes atados a al caso D’Alessio: la investigación sobre las bases AMBA y la causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, en donde está procesado el ex presidente Mauricio Macri, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

El juez no dio explicaciones en su fallo sobre la no remisión de esos expedientes, ni tampoco dispuso hacer cesar su “conexidad” al caso D’Alessio, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae. Solo dispuso que en base a la orden de Casación se debía enviar el legajo FMP 88/2019 a la ciudad de Buenos Aires para que se sortee qué juez de Comodoro Py llevará adelante la investigación. También pidió saber a qué magistrado le tocaba en el marco de las personas que aún están detenidas en ese legajo, y ordenó suspender los plazos procesales. La causa está a punto de cumplir tres años y se estaba resolviendo si se enviaba a juicio oral.

juez Martín Bava (Franco Fafasuli)

A raíz de la resolución de Bava, el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi le planteó al juez que debe remitir toda la causa: el caso que tiene como principal protagonista al falso abogado Marcelo D’Alessio y el resto de los procesados, pero también las investigaciones que se ataron a ese expediente. “Advierto que en el resolutorio en trato se omitió ordenar la remisión a la justicia federal de CABA. de aquellas causas que tramitan en forma conexa al presente expediente por decisión del entonces juez a cargo de ese Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y también por V.S. - más allá del criterio postulado por este Ministerio Público Fiscal en relación a la competencia territorial de esa judicatura - sin que se haya expresado argumento alguno por el que se resuelva el cese de esa conexidad”, sostuvo el fiscal Curi en el dictamen presentado a Bava.

Tras recordar que la causa AMBA y la causa del espionaje ARA San Juan quedaron en Dolores porque estaban ligadas al caso D’Alessio, para el fiscal todos los legajos deben ser enviados a Comodoro Py también.

“En este estado de situación -señala el dictamen al que accedió Infobae-, corresponde que, a raíz de lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal, V.S. remita a la justicia federal capitalina, además del expediente original FMP 88/2019, sus causas conexas y/o acumuladas - junto con sus correspondientes incidentes, legajos y efectos - puesto que, conforme lo previsto en los arts. 41 incs. 1º y 3º y 42 último párrafo del C.P.P.N., lo decidido en estos actuados sella la suerte de la competencia territorial en aquellas. Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a V.S. que proceda del modo postulado y, en consecuencia, remita también a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a sus efectos, todas aquellas causas conexas y/o acumuladas a las presentes actuaciones, sus incidentes, legajos de prueba y efecto”, dijo.

Marcelo D'Alessio, hoy detenido

El juez tendrá que pronunciarse al respecto. Pero las partes también podrían hacer sus planteos. Las querellas no quieren que el expediente salga de Dolores. Las defensas sostienen desde el comienzo que el expediente le corresponde a Comodoro Py.

En ese marco, la Cámara Federal de Mar del Plata tiene pendiente la resolución de los procesamientos que se dictaron contra los ex jefes de la AFI macrista y un grupo de sus funcionarios en la causa de bases AMBA. Entre los plantos también estaba el cuestionamiento a la competencia de Dolores para intervenir.

Este miércoles, el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri, tiene audiencia para presentar la apelación al procesamiento dictado contra el ex presidente en Dolores. Allí se lo responsabilizó de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018. Ademas, el juez lo embargó por la suma de 100 millones de pesos y volvió a prohibir la salida del país.

Habrá que ver si los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez definen en los próximos días los planteos pendientes o si entienden que esas definiciones también le corresponden a Comodoro Py ahora que se pronunció la Cámara Federal de Casación -el tribunal superior entre Dolores y Retiro-.

La Sala II de Casación también tiene vigente el planteo de Macri para apartar al juez Bava del expediente en el marco de la recusación que él había solicitado. La semana pasada, los jueces Guillermo J. Yacobucci, Javier Carbajo y Eduardo R. Riggi resolvieron hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Carlos Stornelli, fiscal de Comodoro Py e imputado en esta causa; y de los fiscales Juan Manuel Pettigiani (ante la Cámara Federal de Mar del Plata) y Raúl Pleé (ante Casación). Según se explicó, la competencia que había dado la Cámara Federal de Mar del Plata era “provisoria” y a esta altura debía cesar.

“Si bien en casos complejos como el presente -donde inclusive se ha advertido cierta vaguedad e indeterminación del objeto procesal-, resulta razonable que las maniobras eventualmente ilícitas se produzcan en diferentes jurisdicciones; la realidad es que la mayor parte de los sucesos investigados se habrían cometido en Capital Federal, siendo éste entonces el ámbito donde deberán continuar radicadas las actuaciones de acuerdo a cuestiones de economía procesal e, incluso, para satisfacer la mejor defensa de los imputados”, sostuvo el fallo.

En Comodoro Py se puede dar una puja sobre a quién le tocaría el caso. La Cámara de Casación podría sortear a un juez, pero hay que no habría que perder de vista que en Comodoro Py ya hay causas abiertas que salpican lo que se investigó en Dolores.

El juez Julián Ercolini tenía una causa en la que Stornelli denunciaba a D’Alessio por las mismas maniobras que se analizaban en Dolores. El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla se negó a mandarle en ese momento el expediente porque él a Stornelli lo tenía como acusado y no como víctima. El planteo de Ercolini para tener la causa nunca prosperó. La otra causa que se abrió en Comodoro Py la tiene el juez Ariel Lijo, por un pedido del ex jefe de la AFI macrista Gustavo Arribas para que se le solicite al juzgado de Dolores la investigación AMBA. Allí el aún presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun había instado a Lijo a reclamarla. Y ese planteo se había sumado el propio Macri.

