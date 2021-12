Bienes Personales: el oficialismo incluyó un artículo que habilitará al Gobierno a rebajar el impacto de Ganancias en 2022

La sesión por las modificaciones del Impuesto a los Bienes Personales estaba llegando al final y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volvió a encender su micrófono e hizo un llamamiento para sumar un artículo final al proyecto.

“Previo a la discusión de los artículos 6 y 7 y a los efectos de resolver un problema que le aclaré a los presidentes de la mayoría de los bloques que es el Impuesto a las Ganancias en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, como el 31 de diciembre vence la posibilidad de poder actualizar la alícuota de descuento del impuesto y a los efectos de que por las paritarias y los bonos de fin de año los trabajadores no pierdan el beneficio que este Congreso les dio a lo largo del año a más de un millón trescientos mil trabajadores es que vamos a pedirle, si el presidente de la Comisión me acepta, un agregado que es un artículo que dice: Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a incrementar, durante el año fiscal 2022, los montos previstos en el inciso z) del artículo 26 y en el anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones”.

Básicamente, lo que propuso Massa es que el Ejecutivo nacional mantenga la posibilidad de ajustar semestralmente el piso a partir del cual se comienza a pagar el impuesto a las Ganancias el cual ajusta por el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).

Esa posibilidad estaba establecida en el Presupuesto 2022 pero como hace una semana el oficialismo no logró conseguir los votos y cayó el proyecto de ley, la norma corría riesgo de “caer” el 1 de enero.

Desde Juntos por el Cambio no se opusieron directamente pero pidieron que sea tratado más adelante. Así lo hizo saber el diputado Cristian Ritondo quien señaló que en el interbloque “tenemos dudas si se puede agregar este artículo en una ley que no tiene nada que ver pero, entendiendo que no tenemos tiempo para estudiarlo, creemos que se puede tratar en febrero y que sea retroactivo al 1 de enero”. Asimismo, señaló que si desde el oficialismo “van a insistir, nosotros vamos a abstenernos”.

Esto llegó luego de que el diputado de la UCR Evolución, Martín Tetaz, intentara hacer algo similar a lo que llevó adelante y propuso “bajar el IVA a 18%”. Cuando le consultó al diputado Heller si aceptaba sumarlo, el legislador del Frente de Todos le contestó que “ni siquiera está escrito, no, no lo aceptamos”

Finalmente se desarrolló la votación nominal y el resultado fue de 139 votos positivos, 0 negativos y 112 abstenciones, lo que mostró que solo el interbloque de Juntos por el Cambio se abstuvo de votar -el bloque es de 115 pero había tres ausentes-.

Tetaz insistió en su idea con el fin de demostrar que “es una barbaridad lo que se está haciendo porque en una votación de una ley que no tiene nada que ver se le suma esto con lo que Usted -por Massa- le está transfiriendo al Ejecutivo una facultad que no le corresponde”. Así fue que volvió a insistir con la idea de proponer una baja del IVA, “No hay nada redactado, no lo aceptamos”.

Luego de varias voces de Juntos por el Cambio que objetaron el tratamiento porque “son dos cosas que no tienen nada que ver”, el oficialismo terminó de votar los artículos de la ley de Bienes Personales festejando porque no solamente logró imponer su dictamen sino que impuso su número y prorrogó la capacidad del Ejecutivo de modificar el piso de Ganancias.

