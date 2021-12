El Gobierno trabaja en el decreto para la prórroga del Presupuesto 2021 tras la fallida sesión en Diputados

El presidente Alberto Fernández, junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien deberá ajustar los últimos detalles de la prórroga del Presupuesto 2021. Foto: Reuters

Luego del fracaso del oficialismo en la Cámara de Diputados el último viernes para avanzar en la sanción del Presupuesto 2022, el Gobierno trabaja para ajustar los detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prorrogará el de 2021. Hay plazo hasta el 31 de diciembre, pero desde el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán apuran las revisiones necesarias que después pasarán por el despacho de Alberto Fernández y, más tarde, por las oficinas de la secretaría de Legal y Técnica, donde Vilma Ibarra y su equipo pondrán la firma antes de publicarse en el Boletín Oficial.

El diálogo con la oposición parece quebrado y un decreto es la única herramienta de la que dispone el Presidente con el objetivo de continuar las complicadas negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda externa. En esta prórroga de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional hasta fines de año, las distintas líneas internas opositoras impulsarán la discusión este martes en busca de la reducción del impuesto a Bienes Personales. El Gobierno deberá esperar hasta marzo si pretende que le aprueben el Presupuesto 2022 pero deberá introducir modificaciones sustanciales que contemplen algunas de las demandas que se plantearon en el debate en Diputados y permita cierto consenso.

También se sumaron nuevas tensiones con las advertencias de Sergio Massa, el presidente de Diputados, quien le advirtió a los gobernadores que el rechazo del presupuesto en el parlamento implicará “mermas significativas” en los ingresos que deberán recibir por coparticipación. El líder del Frente Renovador planteó que la pérdida de recursos obligará a “repensar” en cada provincia los presupuestos ya que suman $180.000 millones, “entre los impuesto a los bienes personales y ganancias”.

“A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia”, escribió Massa en uno de sus publicaciones en Twitter.

Horacio Rodríguez Larreta se sumó a las críticas del arco opositor a las advertencias de Sergio Massa a los gobernadores por la no sanción del Presupuesto 2022.

Las reacciones de los mandatarios provinciales no se hicieron esperar. Primero fue Juan Schiaretti, el gobernador cordobés, quien a través del bloque de los legisladores de Córdoba Federal en la Cámara Baja marcó su desacuerdo. “Llama la atención que Sergio Massa tenga una actitud de advertencia con tono de amenaza para con todos los gobernadores. El presupuesto debió ser enviado hace cuatro meses al Congreso. No se tolera más que todas las provincias tengan que agachar la cabeza ante un modelo porteño centrista, que tanto daño le hace al sistema federal”, señalaron los legisladores cordobeses.

Este lunes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se acopló a las críticas. “Cuando vemos ahora que amenazan a las provincias con que van a tener menos fondos, no muestran vocación de diálogo”, aseguró.

Y, en el marco de un anuncio en materia de educación en la escuela Manuel Belgrano del barrio de Recoleta, agregó: “El Gobierno puede esperar una opción que le dice basta cuando manda un presupuesto con una inflación muy menor a la que se proyecta; nosotros vamos a acompañar un presupuesto de verdad y le vamos a decir basta cuando aumenten impuestos. Lo último que el país necesita es seguir con amenazas, con agravios como hizo el presidente del bloque (Máximo Kirchner)“. Rodríguez Larreta se refirió de esta manera al corto discurso de cierre del titular del bloque de diputados del oficialismo que provocó la ira de Juntos por el Cambio en el recinto y que hizo fracasar la votación del Presupuesto 2022.

La respuesta de Massa esta mañana no se hizo esperar. “Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto”, publicó en redes sociales. Y desarrolló: “Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al Presupuesto”.

“No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional”, completó en un posteo que incluyó un informe sobre las implicancias del rechazo a la ley que había girado el gobierno nacional.

