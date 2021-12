Esteban Bullrich presentará este jueves su renuncia al Senado

Bullrich presentará su renuncia este jueves en el recinto

Esteban Bullrich anunció que este jueves renunciará a su banca en el Senado. El legislador de Juntos por el Cambio padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurológica degenerativa que le genera muchas dificultades tanto para moverse como para hablar. En su lugar asumirá José María Torello, ex jefe de asesores de Maurcio Macri durante su mandato y primer suplente en la lista de Cambiemos cuando Bullrich fue elegido en 2017.

El senador les comunicó la decisión a sus compañeros de la Cámara Alta a través de una carta. “Hola colegas. Quisiera no tener que escribirte este mensaje, pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren ”, comenzó.

“Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación, pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen . Me hubiera gustado manejar esto de otra manera, pero ya me escriben periodistas hablando sobre mí decisión. Una pena”, continuó el senador nacional.

A continuación, Bullrich explicó que “todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress” y consideró: “No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente”.

“Ojo, dejo el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos. El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito”, continuó el mensaje.

“El jueves serán mis últimas dos sesiones. Quiero agradecerles de corazón el apoyo y afecto recibido estos cuatro años, pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza, va a ser mucho más entretenido pero Dios tiene otros planes para mí. Abrazo enorme”, concluyó Bullrich.

En 2017 había sido electo para ocupar una banca, imponiéndose en los comicios legislativos y dejando en segundo lugar a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo que su mandato vencía el 10 de diciembre de 2023. Anteriormente, se había desempeñado como ministro de Educación durante la primera etapa de la gestión de Macri. Además, había ocupado el mismo cargo pero en la Ciudad de Buenos Aires, entre 2010 y 2015.

Este lunes, Bullrich presentó su libro rodeado de los dirigentes del PRO (Foto: Franco Fafasuli)

Por otra parte, acompañado por los principales dirigentes del PRO, ayer había presentado su libre “Una nueva Buenos Aires”, que escribió junto a Enrique Morad y Jorge Colina y que propone dividir a la provincia en cinco distritos autónomos. La enfermedad que padece Bullrich le impide expresarse con normalidad, por eso utiliza una app que reproduce lo que escribe. Así comunicó su mensaje en el final de la velada.

“Nos planteamos la idea que lo que hay que hacer no es resolver los problemas de la provincia, sino a la provincia en sí misma. Es una unidad política mal organizada, sin identidad uniforme en sus habitantes y con cinco regiones identificables”, sostuvo el senador, que contó con la colaboración del ex legislador Federico Pinedo, que ofició de moderador.

Bullrich contó que “la propuesta es dividir la provincia en cinco intentando mantener un equilibrio poblacional, teniendo en cuenta las regiones naturales que la integran”. Esas cinco provincias son Buenos Aires del norte, con San Nicolás como capital; Buenos Aires del Sur, con la capital en Bahía Blanca; Buenos Aires Atlántica, con Mar del Plata designada capital, Luján y Río de la Plata.

Además, propone la división en dos de La Matanza, el municipio más grande y poblado de la Argentina. Una parte quedaría dentro del municipio Luján y otra en la provincia del Río de la Plata. Ambas provincias contendrían al conurbano bonaerense completo. Y ambas tendrían, cada una, cerca de 6.500.000 de habitantes.

“Esta división facilitará los equilibrios y hará mucho más razonable y armoniosa su gobernabilidad”, dicen los autores en el libro. Bullrich, en tanto, aseguró que con esta publicación pretenden “abrir una discusión y presentar una propuesta que creemos viable, buena y útil”.

SEGUIR LEYENDO