Axel Kicillof reveló qué series mira y quién le cuenta sobre los capítulos cuando se queda dormido

Entre sus preocupaciones por darle pelea a la pandemia, sacar a la Provincia adelante, el avance el plan de vacunación y el acuerdo con el FMI, el gobernador Axel Kicillof admitió que también trata de tomarse un momento libre para mirar series y disfrutarlas en familia.

“Soy muy malo para acordarme los nombres”, aclaró Kicillof al ser consultado sobre sus preferencias. Pero luego de hacer un poco de memoria, durante una entrevista que le concedió a C5N, señaló que está viendo The Romanoffs.

“Me falta el último capítulo. Muchas veces, tengo que confesar, me quedo dormido”, admitió el mandatario provincial sobre esta serie que está disponible en Amazon Prime y está dirigida por Matthew Weiner, el autor de Los Sopranos y Mad Men.

A través de 8 capítulos individuales, la serie recorre la vida de personajes que son o creen ser descendientes del último zar de Rusia, derrocado por la revolución bolchevique.

Cada uno ellos, que no está conectado entre sí, tiene alrededor de 90 minutos y ocurre en diversos lugares del mundo: algún capítulo está ambientado en París, otros en Nueva York, en un pueblito de Austria o en pleno centro del Distrito Federal de México.

The Romanoffs, el drama estadounidense preferido por Kicillof

La otra serie a la que hizo referencia el gobernador fue Line of duty. “Es inglesa y a esa la vi completa”, señaló. Sin embargo, hizo un mea culpa y contó que cuando se queda dormido muchas veces son sus hijo o su mujer, quienes le contaban cómo terminaba cada capítulo.

A diferencia de The Romanoff, este thriller consta de cinco temporadas y se transmite por Netflix. Line of duty se centra en el departamento de anticorrupción de la policía británica, en concreto en una unidad encargada de investigar casos de mala praxis entre los agentes de Birmingham.

Trata sobre tres inspectores de la AC-12, la unidad anticorrupción británica dedicada a investigar a policías corruptos (versión inglesa de Asuntos Internos). A esa unidad llega el detective Steve Arnott, un joven oficial que no había querido modificar un informe para favorecer a un compañero que había disparado y matado, injustificadamente, durante un procedimiento.

Denostado por su nuevo trabajo afronta su primera misión que es investigar a un agente muy condecorado (Lennie James –Morgan en “The Walking Dead”) y respetado, del que sospecha que lucra con actividades ilegales. Martin Compston, Vicky McClure y Adrian Dunbar componen el trío protagónico de una historia policíaca plagada de grises morales y personajes que viven situaciones muy complicadas, en medio de las trabas burocráticas y los cabildeos políticos.

Line of Duty, el thriller inglés que recomienda el goberandor

Al igual que lo hizo el gobernador, la actual vicepresidenta Cristina Kirchner también se animó a contar cuáles son sus títulos favoritos en lo que respecta a las plataformas de streaming cuando lanzó a la venta su libro Sinceramente.

En aquella oportunidad, Cristina había hecho una especie de crítica sobre las ficciones que miró al finalizar su segundo mandato en diciembre de 2016. Entre ellas figuran: Game of Thrones, Los mosqueteros, The affair, Sense8, Requiem para el sueño americano y Dowtown Abbey.

Tras dejar su mandato, el ex presidente Mauricio Macri también admitió que se volvió fanático de las series de Netflix mientras estaba en el poder pero sus declaraciones no cayeron del todo bien en la opinión pública.

Aunque sin dar precisiones sobre los títulos que consumía, el ex mandatario admitió: “Yo llegaba a las 7 u 8 de la noche, cerraba todo y me olvidada. No prendía la televisión, ponía Netflix y no quería saber nada hasta el otro día a las 7 de la mañana”.

Esas revelaciones causaron mucho revuelo porque esa actitud la tomó tras perder las elecciones presidenciales y justo antes del cambio de gobierno, cuando se sentía víctima del “ataque final bestial del kirchnerismo aliado con el massismo”, según dijo.

